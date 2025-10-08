Обзор смартфона Apple iPhone 17: долгожданные улучшения

Сентябрьская презентация Apple всегда привлекала много внимания — даже никогда не пользовавшиеся айфонами люди с интересом ждут, какие же инновации из своих Android-смартфонов пятилетней давности они увидят в новинке Apple на этот раз. Но в этом году, похоже, компании удалось заполучить особенно много внимания, как в старые добрые времена. «Будто на 10 лет откатились», — резюмировал мой коллега Александр Бабулин.

Конечно, основное внимание на себя перетянули iPhone 17 Pro с обновлённым дизайном, а также сверхтонкий iPhone Air. Но это не значит, что обычный iPhone 17 получился совсем уж проходным. Отнюдь! Apple продолжила начатую в прошлом году работу по планомерному улучшению базовых iPhone, понемногу добавляя в них особенности, которые прежде были доступны только в моделях Pro-серии.

В случае iPhone 17 таким приобретением стал дисплей с частотой обновления 120 Гц. Дождались! Но на этом список улучшений по сравнению с предшественником не заканчивается: тут и увеличенный объём памяти в базовой конфигурации, и новые камеры, и множество других больших и не очень изменений. А вот стоят ли они того, чтобы обновлять свой iPhone? Попробуем ответить на этот вопрос.

Apple iPhone 17 Apple iPhone 16 Google Pixel 10 HONOR Magic 7 Xiaomi 15 Дисплей 6,3 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2622 × 1206 точек (460 ppi); 120 Гц 6,1 дюйма, Super Retina XDR OLED, 2556 × 1179 точек (460 ppi); 60 Гц 6,3 дюйма, OLED, 2424 × 1080 точек (422 ppi); 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO OLED, 2800 × 1264 точки (453 ppi); 120 Гц 6,36 дюйма, LTPO AMOLED, 2670 × 1200 точек (460 ppi); 120 Гц Защитное стекло Ceramic Shield 2 Ceramic Shield Corning Gorilla Glass Victus 2 HONOR NanoCrystal Shield Xiaomi Shield Glass Процессор Apple A19 Bionic: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,26 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,6 ГГц) Apple A18 Bionic: шесть ядер (2 × производительных, частота 4,04 ГГц + 4 × энергоэффективных, частота 2,2 ГГц) Google Tensor G5: восемь ядер (1 × ARM Cortex-X4, частота 3,78 ГГц + 5 × ARM Cortex-A725, частота 3,05 ГГц + 2 × ARM Cortex-A520, частота 2,25 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Графический контроллер Apple GPU (5 ядер) Apple GPU (5 ядер) PowerVR DXT-48-1536 Adreno 830 Adreno 830 Оперативная память 8 Гбайт 8 Гбайт 12 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт Флеш-память 256/512 Гбайт 128/256/512 Гбайт 128/256 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США), две nano-SIM (версия для Китая) Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США), две nano-SIM (версия для Китая) Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия); две eSIM (американская версия) Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц Сотовая связь 3G CDMA 800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц Сотовая связь 4G LTE-A, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 (международная версия) LTE-A, диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53, 66 (международная версия) LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 29, 30, 30, 32, 38, 39, 40 , 41, 42, 48, 66, 71, 75 (международная версия) LTE, нет информации о диапазонах LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 46, 71, 75, 76, 77, 78, 79 (международная версия) SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 Bluetooth 6.0 5.3 6.0 5.4 5.4/6.0 NFC Есть (Apple Pay) Есть (Apple Pay) Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS Датчики Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, термометр Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещённости, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Основная камера Двойной модуль: 48 + 48 Мп, ƒ/1,6 + ƒ/2,2, двойная светодиодная вспышка, фазовый автофокус, оптическая стабилизация в основном модуле Двойной модуль: 48 + 12 Мп, ƒ/1,6 + ƒ/2,2, двойная светодиодная вспышка, фазовый автофокус, оптическая стабилизация в основном модуле Тройной модуль: 48 Мп, ƒ/1,7 + 13 Мп, ƒ/2,2 + 10,8 Мп, ƒ/3,1 (диапазон ЭФР от 14 до 110 мм), фазовый автофокус на всех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 50 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 12 до 68 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на телефотокамере, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 50 Мп, ƒ/2,2 (ЭФР от 14 до 60 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах (гибридный — на главной), оптический стабилизатор на главном и телефотомодулях, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера Двойной модуль: 18 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, оптическая стабилизация, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки, + биометрический датчик/датчик глубины 10,5 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 14,02 Вт·ч (3692 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 13,53 Вт·ч (3561 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 18,9 Вт·ч (4970 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 30 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 21,47 Вт·ч (5650 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 19,91 Вт·ч (5240 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 90 Вт Размер 149,6 × 71,5 × 8 мм 147,6 × 71,6 × 7,8 мм 152,8 × 72 × 8,6 мм 162,1 × 75,8 × 8 мм 152,3 × 71,2 × 8,1/8,4/8,5 мм Масса 177 грамм 170 грамм 204 грамма 199 граммов 189/191/192 грамма Защита корпуса IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Операционная система iOS 26 iOS 18 Android 16 Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 15, оболочка HyperOS 2 Актуальная цена От 105 000 рублей От 63 000 рублей От 65 000 рублей От 65 000 рублей От 70 000 рублей

Дизайнерский отдел Apple в этом году, судя по всему, все силы бросил на обновление внешнего вида iPhone Pro, а также на разработку очень тонкого iPhone Air. В итоге на редизайн iPhone 17 у компании ресурсов не нашлось, а потому внешне новинка получилась почти полной копией прошлогоднего iPhone 16.

В целом у представленной в iPhone 17 концепции дизайна в этом году юбилей — впервые этот уже хорошо знакомый облик с плоскими металлическими рамками и стеклянной задней панелью мы увидели ещё в iPhone 12 пять лет назад. С одной стороны, хотелось бы пожурить Apple за такой застой, но с другой — надо признать, что дизайн в целом весьма удачный: в меру строгий, привлекательный. Придраться можно разве что к оформлению камер. Но, с другой стороны, у какого флагмана сейчас они выглядят хорошо?

Вынужден признать, что, говоря о полном отсутствии внешних изменений в iPhone 17, я слегка слукавил. На кое-что вдохновения дизайнеров Apple всё же хватило — окрасить корпус в новые цвета. Базовые «айфоны» в этом году доступны в голубом, зелёном (шалфейном) и фиолетовом (лавандовом) цветах, а также в традиционных чёрном и белом вариантах. Ко мне на обзор попал, на мой взгляд, один из самых интересных — лавандовый.

Задняя панель по-прежнему выполнена из «цветного» стекла с матовым покрытием. Оно приятно на ощупь, почти не собирает отпечатки пальцев, да и прочие загрязнения на нём особо не бросаются в глаза. Стекло вокруг тыльных камер более толстое и из-за этого имеет более тёмный оттенок. Отмечу также, что камеры, как и у большинства современных смартфонов, довольно сильно выпирают над поверхностью задней панели.

Другим изменением, которое, тем не менее, заметить весьма непросто, стал увеличенный до 6,3 дюйма экран. Из-за этого слегка выросли габариты смартфона, но он всё равно остался довольно компактным. Вес увеличился лишь на семь граммов, так что устройство по-прежнему ощущается весьма лёгким. Да и в целом iPhone 17 лежит в руке удобно.

В верхней части дисплея iPhone 17 расположился довольно крупный продолговатый вырез Dynamic Island с фронтальной камерой и датчиками, используемыми системой Face ID. Причём камера теперь располагается по центру. Функциональность «острова» та же, что и у других iPhone: он отображает системные оповещения — например, о зарядке или подключении наушников, а также выводит различную полезную информацию от приложений.

Функциональные элементы на гранях корпуса не изменились. Слева, помимо клавиш управления громкостью и лотка для SIM-карты, расположена также «Кнопка действия» (Action Button), к которой можно привязать как привычное переключение звуковых профилей, так и активацию камеры, фонарика или запуск приложения на ваш вкус..

На правой грани, помимо привычной кнопки блокировки, сохранилась сенсорная клавиша «Управление камерой» (Camera Control), которая, как несложно догадаться, предназначена для управления функциями камеры во время съёмки.

На нижней и верхней гранях — без изменений: сверху нет ничего, а снизу расположились решётки микрофона и динамика, а также порт USB Type-C. И это снова USB 2.0 — полноценный USB 3.0 опять достался только старшим iPhone Pro. Но сохранилась и приятная, пусть для большинства бесполезная, особенность — разъём поддерживает интерфейс DisplayPort, так что iPhone 17 можно кабелем подключить к телевизору с разрешением до 4K и частотой до 60 Гц.

К Touch ID компания Apple возвращаться станет уже едва ли. Для разблокировки используется 3D-распознавание лица с помощью Face ID. Срабатывает эта система не слишком быстро и не всегда с первого раза, зато в её надёжности по-прежнему нет никаких сомнений. И это всё ещё самая продвинутая система распознавания лица в смартфонах — почти все остальные производители полагаются на одну лишь камеру, которую относительно нетрудно обмануть.

⇡#Операционная система iOS 26

Традиционно с новым iPhone компания Apple выпустила свежую версию своей мобильной операционной системы. И после прошлогодней iOS 18 в этом году дебютировала iOS 26 — Apple решила присваивать новым версиям всех своих операционных систем номера по году, в преддверии которого они выходят. Так что во второй половине 2025-го выходит iOS 26, а через год появится iOS 27.

Однако самым большим изменением в iOS 26 стало вовсе не новое название, а «Жидкое стекло», или Liquid Glass, — новый язык дизайна Apple. Почти все кнопки и многие другие элементы в интерфейсе операционной системы и стандартных приложений теперь полупрозрачные — через них видно то, что находится на заднем плане, а их края преломляют свет от фоновых элементов, будто края стекла. Но так как это «жидкое стекло», то все элементы из него обладают динамичной реакцией на прикосновения, растягиваясь или сжимаясь. Довершают картину обновлённые шрифты, анимации и цвета.

Одни из наиболее значительных изменений произошли на экране блокировки, что особенно актуально на фоне появления поддержки Always-On Display. Теперь фотографии можно превратить в пространственные обои: главный объект словно выдвигается на передний план, а часы адаптивно меняют размер и положение и даже могут быть частично перекрыты. К слову, часы также меняют размер в зависимости от количества уведомлений, либо же их можно настроить вручную. В целом возможностей для кастомизации экрана блокировки стало больше: каждый виджет, ярлык и обои можно настроить различными способами.

Другим важным нововведением стала возможность устанавливать в качестве мелодии звонка почти любой MP3-файл. Да, в 2025 году Apple наконец разрешила пользователям iPhone устанавливать на звонок что-то помимо стандартных рингтонов без танцев с бубном. Правда, без странных ограничений не обошлось — продолжительность MP3-файла не должна превышать 30 секунд, так что трек сначала придётся обрезать.

Конечно, Apple не могла обновить дизайн только операционной системы, так что переработке подверглись и многие стандартные приложения: «Фото», «Телефон» и «Контакты», «Сообщения», «Камера», Safari, Wallet, «Карты», а также такие сервисы, как Apple Intelligence, «Игры», CarPlay, — все они получили новый внешний вид.

Приложения Apple с дизайном Liquid Glass

Одними лишь изменениями в дизайне Apple не ограничилась, наделив многие из своих приложений новыми функциями. Проблема лишь в том, что большинство из наиболее интересных свежих функций в России доступны не будут — собственно, как и во многих других странах. Apple по-прежнему буксует с развитием Apple Intelligence, а потому доступ к функциям на базе ИИ имеют пользователи из весьма ограниченного числа стран и лишь на небольшом числе популярных языков. Так что о Live Translation для синхронного перевода звонков, Call Screening для выявления спам-звонков и прочих свежих функциях остаётся только мечтать.

Но всё же некоторые нововведения будут доступны всем. Например, приложение «Фото» было снова переработано: появились две вкладки — «Коллекции» и «Библиотеки», а также теперь можно настраивать внешний вид коллекций; добавлены «событийные» подборки с дополнительной информацией (например, ссылки на музыку с концерта). Также доступны «объёмные» Spatial Photos. В «Сообщениях» теперь можно проводить опросы в групповых чатах, добавлять фоны переписки, а сообщения же с незнакомых номеров сейчас складываются в отдельный раздел и не мешают уведомлениями.

Появились и новые стандартные приложения: «Просмотр» — для просмотра и редактирования PDF-файлов, а также отдельное приложение «Игры», которое хранит всю библиотеку игр, предлагает новые в зависимости от предпочтений пользователя, а также позволяет делиться результатами с друзьями и играть с ними вместе в многопользовательские проекты.

iOS 26

В целом новая iOS 26 выглядит свежо и интересно, а взаимодействовать с новым интерфейсом приятно. Многие коллеги ругали Liquid Glass за проблемы с читаемостью некоторых надписей из-за просвечивающегося фона, за некоторую хаотичность и сырость, а также в целом за отступление от привычной чистоты и строгости iOS. Мне же, наоборот, хочется похвалить Apple за столь смелое обновление — мне было приятно пользоваться новой iOS и, что ещё важнее, действительно интересно её изучать, любоваться переливами и новыми визуальными эффектами. Да, некоторые шероховатости есть, но уверен: Apple вскоре всё исправит и отполирует своё «жидкое стекло» до идеального состояния.

⇡#Дисплей и звук

Дисплей стал одним из главных обновлений iPhone 17. Новинка получила панель LTPO OLED диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2622 × 1206 точек — сама Apple называет её Super Retina XDR. Рамки вокруг дисплея стали заметно тоньше — экран теперь занимает примерно 90,1 % площади фронтальной панели. А вот плотность пикселей не изменилась (разрешение выросло строго пропорционально размеру экрана) и составляет 460 точек на дюйм.

Зато изменилась частота обновления — она выросла вдвое, до 120 Гц, так что теперь и базовый iPhone может похвастаться плавными анимациями и прокрутками. Видимо, Apple наконец услышала пользователей (или почитала мой прошлогодний обзор iPhone 16) и наделила базовый iPhone панелью не с позорными для данного ценового сегмента 60 Гц, а с уже ставшими стандартом не только в верхнем, но и в среднем сегменте 120 Гц.

Применена панель LTPO, так что смартфон умеет динамически подстраивать частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц в зависимости от отображаемого контента. Заставить смартфон всегда работать с максимальной частотой обновления экрана нельзя — в настройках можно только ограничить её на отметке в 60 Гц либо оставить стандартный динамический режим.

Помимо частоты выросла и яркость дисплея — пиковое значение, которое достигается на отдельных участках экрана под прямыми солнечными лучами, заявлено на уровне 3000 кд/м². Вручную же яркость можно регулировать в пределах от 1 до 1000 кд/м². Традиционно для iPhone имеется неотключаемая автоматическая настройка яркости в зависимости от освещения, так что достичь максимального значения удаётся не всегда. Отмечу также, что автоматическая регулировка яркости работает отлично — за время тестирования смартфон ни разу не ошибся и желания подвинуть ползунок вверх или вниз не возникло. ПО моему мнению, экран смартфона достаточно яркий, чтобы комфортно пользоваться устройством на ярком солнце.

Также Apple наконец добавила в базовый iPhone 17 функцию Always-On, которая прежде встречалась только в старших iPhone Pro. Причём этот режим можно кастомизировать, выбирая, показывать ли обои, размывать ли фото на обоях и отображать ли уведомления.

В целом настройки дисплея типичны для iOS. Можно вручную выбрать светлую или тёмную тему либо же активировать их автоматическую смену в зависимости от времени суток. Можно отрегулировать размер текста и в целом масштаб интерфейса, а также сделать шрифт интерфейса жирным. Ручной настройки цветопередачи нет, но зато есть автоматическая подстройка цветов под внешнее освещение True Tone, которую при желании можно отключить. Есть функция Night Shift, которая позволяет автоматически смещать цвета к тёплому краю спектра с наступлением ночи. При этом можно указать, в какой промежуток времени функция будет запускаться и насколько тёплой станет картинка.

В плане звуковых возможностей iPhone 17 ничего нового предложить не смог. Смартфон поддерживает проводные наушники с разъёмом USB Type-C. Для беспроводных Bluetooth-наушников предлагается использовать фирменный кодек AAC, а вот поддержку aptX или LDAC так и не добавили. Зато поддерживается объёмный звук Spatial Audio на совместимых AirPods. Имеются и стереодинамики: как и у многих других смартфонов, вместе с расположенным на нижней грани внешним динамиком звук воспроизводит разговорный. Звучит iPhone 17 довольно громко, но без перебора. Посторонних шумов и каких-либо звуковых артефактов я не заметил, звук чистый.

iPhone 17 получил совершенно новую аппаратную платформу Apple A19, которую можно охарактеризовать как немного «урезанную» версию чипа Apple A19 Pro, используемого в старших iPhone 17 Pro и Pro Max, а также iPhone Air. Похоже, Apple решила не возвращаться к старой практике, когда в младших «айфонах» применялись чипы от прошлогодних «прошек». Скорее всего, выпускать разные версии одного процессора просто практичнее.

Однокристальная платформа Apple A19 выпускается по улучшенной версии 3-нанометрового техпроцесса компании TSMC — N3P. Напомним, что прошлогодние чипы серии A18 производились по 3-нм технологии N3E. Новый чип предлагает шесть процессорных ядер: два производительных и четыре эффективных. Благодаря смене техпроцесса удалось повысить тактовые частоты — для производительных ядер до 4,26 ГГц, а для эффективных — до 2,6 ГГц.

О графическом ускорителе чипа Apple A19 известно лишь то, что он располагает пятью ядрами, тогда как старший Apple A19 Pro GPU может быть как пятиядерным (в iPhone Air), так и шестиядерным (в iPhone 17 Pro и Pro Max). Имеется также аппаратное ускорение трассировки лучей. За работу с ИИ в Apple A19 и A19 Pro отвечает 16-ядерный движок Neural Engine — его производительность Apple не уточняет, но отмечает, что теперь он умеет привлекать для обработки ИИ-задач ресурсы GPU, что сулит значительный прирост производительности в таких сценариях.

Смена аппаратной платформы крайне позитивно отразилась на производительности iPhone 17 по сравнению с iPhone 16 — причём главным образом на графической составляющей. Сама Apple не сравнивает центральные процессоры этих смартфонов, отмечая лишь прирост графической производительности на 20 %. Но, как показывают синтетические тесты, довольно значительный прирост есть и по части CPU, и по части GPU.

Результаты синтетических тестов iPhone 17

Если сравнивать с Android-смартфонами, то по производительности центрального процессора, измеренной тестом Geekbench 6, iPhone 17 оказывается быстрее флагманов на Snapdragon 8 Elite, не говоря уже о Pixel 10 на Tensor G5. В комплексном бенчмарке AnTuTu смартфоны на Android способны потягаться с iPhone 17 на равных, добирая баллы в смежных категориях, например за больший объём оперативной памяти. Что касается графической производительности, измеренной тестами пакетов 3DMark и GFXBench, то здесь Android-флагманы в основном демонстрируют более высокие результаты.

Ожидаемо, что под высокой нагрузкой iPhone 17 довольно заметно нагревается и не может обеспечивать максимальную производительность на дистанции. Платформа Apple A19 довольно быстро начинает троттлить. В стресс-тестах 3DMark чип снизил частоту вплоть до 44 % (в зависимости от теста). Только со слишком простым для этого смартфона 3DMark Wild Life получилось справиться почти без потерь — просадка составила всего 4,2 %.

В целом это сопоставимо с показателями многих конкурентов — мало какой современный смартфон флагманского уровня способен долго обеспечивать максимальную производительность. Если судить по тактильным ощущениям, iPhone 17 нагревается довольно сильно, но не критически — в руках держать его по-прежнему вполне комфортно, к тому же «очаг» тепла располагается ближе к верхней части корпуса, куда ладонь не достаёт. Также стоит отметить, что при обычном использовании практически невозможно заставить устройство нагреться — лёгкое повышение температуры можно почувствовать разве что в играх, при продолжительной работе с камерой, а также во время зарядки.

Несмотря на проблемы с нагревом и троттлингом, вновь приходится отметить, что, как и любой современный флагман, iPhone 17 обладает колоссальным запасом производительности, которого с лихвой хватит на весь жизненный цикл устройства. В повседневном использовании смартфон демонстрирует одинаково высокую скорость и плавность — без каких-либо заиканий, подтормаживаний и прочих неприятных моментов.

Объём оперативной памяти у iPhone 17 не изменился — это 8 Гбайт стандарта LPDDR5X-8533. А вот по части накопителя произошли важные изменения: теперь базовый iPhone предлагает 256 Гбайт флеш-памяти, а не скромные 128 Гбайт, как было у предшественников. Такое изменение назрело уже давно — 128 Гбайт заполнялись довольно быстро. Доступна также версия на 512 Гбайт, а вот опция с 1-Тбайт накопителем осталась эксклюзивной для iPhone 17 Pro. Возможности физического расширения памяти, само собой, нет — только iCloud или другие облачные хранилища либо внешние накопители.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

По части сотовой связи в iPhone 17 кардинальных изменений не произошло. Apple не стала применять здесь фирменный сотовый модем Apple C1 или C1X, а использовала флагманский Snapdragon X80 от Qualcomm. Он обеспечивает работу в сотовых сетях вплоть до 5G Advanced и скорость загрузки до 10 Гбит/с.

Глобальная версия смартфона по-прежнему предлагает слот под одну SIM-карту, а также поддержку eSIM. В американской модификации физический слот отсутствует вовсе — используются только две eSIM. Для китайского рынка, наоборот, предусмотрены два слота под обычные SIM-карты. Поскольку устройства, поступающие в Россию, могут быть из разных регионов, встретиться может любой из вариантов, хотя чаще всего попадаются именно глобальные версии. Но всё же перед покупкой стоит уточнить этот момент.

А вот беспроводной модуль обновился. Все iPhone нового поколения получили фирменный беспроводной контроллер Apple N1 — компания планомерно сокращает зависимость от сторонних полупроводников в своих устройствах (параллельно используя чужой модем, да). Он поддерживает самый современный стандарт Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), а также Bluetooth 6.0 и Thread. Есть также бесполезный в нынешних реалиях для российского пользователя модуль NFC, который по-прежнему предлагает бесконтактную оплату только через Apple Pay. Навигационная система работает с GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, NavIC и QZSS.

iPhone 17 по-прежнему довольствуется лишь двумя тыльными камерами — основной и широкоугольной, которые на пару предлагают три основных фокусных расстояния: широкий угол, стандартный угол и двукратный (гибридный) зум за счет кропа с главного модуля. Камеры с телеобъективами, которые уже вовсю появляются в Android-смартфонах среднего ценового сегмента, у Apple по-прежнему остаются прерогативой iPhone Pro.

Основная камера iPhone 17 точно такая же, как была у прошлогоднего iPhone 16 и даже у позапрошлогоднего iPhone 15. Она построена на 1/1,56-дюймовом датчике изображения Sony IMX904 с разрешением 48 мегапикселей. Размер пикселей — 1 мкм, и они выстроены по схеме Quad Bayer, то есть объединены в группы по четыре. Поверх сенсора установлен объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 26 мм и светосилой f/1,6. Камера располагает фазовым автофокусом (Dual Pixel) и двойной стабилизацией изображения — вместе с оптической работает также механический стабилизатор по матрице. Имеется двойная двухцветная светодиодная вспышка.

А вот широкоугольная камера в iPhone 17 наконец-то новая: вместо 12-Мп модуля, используемого со времён iPhone 11, инженеры Apple применили датчик Sony IMX972 с разрешением 48 мегапикселей и размером 1/2,55 дюйма. Пиксели размером 0,7 мкм здесь также выстроены по схеме Quad Bayer. Данный модуль оснащён оптикой с углом зрения 120 градусов, ЭФР 13 мм и светосилой f/2,2, а также обладает фазовым автофокусом. Оптического стабилизатора нет.

Как и положено iPhone, основная камера «семнадцатого» снимает хорошо любые сюжеты при любых условиях освещения. Днём камера предлагает высокую детализацию и естественную цветопередачу, не задирает контурную резкость. Что касается динамического диапазона, то он довольно широк, но в отдельных случаях его ширины может слегка не хватать — ничего критичного, просто надо это учитывать при построении кадра.

Ночные фотографии на основную камеру iPhone 17 получаются очень достойными: детализация высокая, уровень шума невысок, цветопередача довольно близка к реальности, а динамический диапазон достаточно широк. Омрачают картину только блики, которые нередко появляются на фото в сложных сценариях освещения, чем страдали и предшественники. Но здесь их будто бы стало меньше.

Всё вышесказанное в целом актуально и для снимков с двукратным увеличением, которые выполняются на главную камеру с помощью кропа. Разве что в таком режиме проявляется лёгкий перебор с контурной резкостью, а детализация слегка проседает. Но ситуацию способен несколько исправить ручной ночной режим (последняя тройка из представленных выше снимков), о котором подробнее расскажу ниже.

Широкоугольная камера iPhone 17 справляется со своими задачами вполне неплохо. Дневные кадры обладают естественной цветопередачей, довольно широким динамическим диапазоном и адекватным уровнем резкости. Только уровень детализации по сравнению с основной камерой заметно ниже, но в случае с пейзажными снимками, для которых широкоугольная камера главным образом и предназначена, это не критичный момент.

Что касается ночной съёмки, то здесь широкоугольная камера откровенно пасует — сказывается сочетание небольшого сенсора и не слишком светосильной оптики. Кадры нередко получаются не слишком чёткими, шумными и с невысокой детализацией. Спасти ситуацию способен снова ручной ночной режим — но придётся запастись терпением.

Обе тыльные камеры iPhone 17 по умолчанию сохраняют снимки с разрешением 24 мегапикселя, формируя изображение на основе 12- и 48-мегапиксельных кадров. В настройках можно сменить базовое разрешение на 12 мегапикселей, но, как всегда, прямо из приложения камеры это сделать не получится — надо направиться в общие параметры iPhone, поискать там раздел «Камера», а затем пункт «Форматы». Там же можно активировать переключатель «Управление разрешением», что добавит в интерфейс камеры кнопку включения 48-мегапиксельного режима. Разницу между 24- и 48-мегапиксельными снимками рассмотреть сложно.

Ночной режим претерпел заметные изменения. Это по-прежнему многокадровая склейка снимков из серии, но теперь помимо автоматического есть ещё и ручной ночной режим — и между ними огромная разница. Дело в том, что в ручном ночном режиме активируется максимальная выдержка — до 10 секунд в зависимости от условий освещения. В результате кадры получаются более детализированными, яркими и менее шумными. Из минусов — придётся довольно долго держать смартфон неподвижно, а обработка снимка занимает у него несколько секунд. Так что ручной ночной режим подойдёт скорее для съёмки статических сцен, но результат того стоит — кадры выглядят куда более качественными.

Сохранился у iPhone 17 и режим макросъёмки, за который отвечает широкоугольная камера. Как и прежде, активируется данный режим исключительно автоматически, если подвести камеру довольно близко к объекту. Срабатывает автоматика хорошо и довольно быстро. Смартфон справляется с макросъёмкой вполне неплохо, но не идеально — на сложных объектах нередко происходят ошибки фокусировки. Однако эффектные кадры получить можно.

Также никуда не делись фотографические стили, дебютировавшие в прошлогодних iPhone. Это своего рода фильтры, которые применяются прямо во время съёмки и позволяют довольно тонко регулировать насыщенность, цветовой диапазон и тени. Имеется 14 готовых пресетов, часть из которых предназначена для портретов и регулирует только тон кожи, а другая часть накладывает фильтр на весь снимок. К тому же каждый из пресетов можно настраивать вручную под свои предпочтения.

Портретный режим остался прежним. Доступно два фокусных расстояния: стандартное для ростовых портретов и двукратный зум для поясных. Традиционно с зумом портреты получаются более точными по геометрии, но и на стандартном ЭФР серьёзных искажений не наблюдается. Смартфон автоматически слегка ретуширует портреты, и отключить этот встроенный бьютификатор возможности нет. Есть обычные для iPhone эффекты освещения, а с помощью описанных выше фотографических стилей можно настраивать цвета и корректировать тон кожи. Программное размытие фона показывает себя вполне неплохо, но иногда можно встретить «замыленные» волосы и грубый контур. В целом портреты у iPhone 17 получаются весьма удачно.

Галерея снимков

Apple значительно переработала интерфейс приложения «Камера» в iOS 26. Он был упрощён, на передний план выведены режимы «Фото» и «Видео», тогда как остальные доступны через свайпы влево или вправо. Ручной режим съёмки не появился, оставаясь фишкой iPhone Pro (равно как и поддержка RAW). Среди дополнительных режимов есть портрет, пространственная съёмка, панорама, таймлапс, замедленные видео и «Киноэффект». Остались и Live Photos. Нажатием на название самого режима внизу или на кнопку в верхнем правом углу можно открыть параметры съёмки, такие как вспышка и экспозиция. Там же теперь находятся и фотографические стили. Для съёмки видео есть возможность на лету менять разрешение и частоту кадров, а также включать режим «Экшен».

Приложение камеры iPhone 17

В целом изменения в интерфейсе пошли приложению камеры на пользу, на мой взгляд. Все самые необходимые настройки под рукой, переключаться между режимами просто. За более тонкими параметрами, традиционно для iOS, придётся перейти в «Настройки» самого смартфона, в раздел «Камера». Там, например, можно выбрать стандартное разрешение для фото — вместо заданных по умолчанию 24 Мп можно поставить 12 Мп.

Apple сохранила и в iPhone 17 физическую сенсорную кнопку «Управление камерой» (Camera Control). Она позволяет одним нажатием моментально запустить камеру, а следующим — сделать фото. Также благодаря наличию сенсорного слоя эта кнопка позволяет менять настройки движением пальца: масштабировать кадр, переключать камеры, настраивать экспозицию, глубину и тон, а также выбирать стили. Теперь в настройках камеры можно указать, какие именно быстрые настройки будут доступны через эту кнопку, убрав всё лишнее.

По моим личным ощущениям, кнопка по-прежнему является не слишком полезным элементом. Apple вроде бы улучшила её расположение — теперь при горизонтальном хвате одной рукой указательный палец вполне дотягивается до кнопки, но водить по ней этим пальцем по-прежнему не слишком удобно. А ложные срабатывания и некоторые проблемы с отзывчивостью сенсора лишь усугубляют отрицательные впечатления. После нескольких попыток попользоваться этой кнопкой я, как и год назад, решил про неё забыть и использовать элементы управления на экране.

С точки зрения видеосъёмки iPhone 17 показывает себя отлично — к качеству видео сложно придраться. Возможности тут не поменялись по сравнению с предшественником: разрешение Full HD или 4K и частота 24, 30 или 60 кадров в секунду при любом фокусном расстоянии. Цифровая стабилизация работает при любом разрешении и любой частоте — причём для обеих камер и всех трёх фокусных расстояний. Переключение между всеми тремя фокусными расстояниями во время съёмки происходит довольно плавно. По умолчанию видео записывается в формате HDR с конвертацией в Dolby Vision HDR.

На месте и функция «Киноэффект» с плавным переводом фокуса и искусственным размытием фона, а также режим «Экшен» с максимальной стабилизацией изображения. Замедленная съёмка доступна со скоростью 120 или 240 кадров в секунду — только в Full HD.

Главной изюминкой среди камер iPhone 17 стал совершенно новый фронтальный модуль Center Stage — его обновление выглядит куда более значительным и интересным, чем у тыльной камеры. Дело в том, что селфи-камера здесь построена на датчике изображения Sony IMX914 нестандартной квадратной формы —точнее, он имеет форму квадрата с закруглёнными углами.

С формой нового датчика связана и главная особенность обновлённой фронтальной камеры — она позволяет делать горизонтальные селфи в полном разрешении, не переворачивая смартфон. Достаточно нажать соответствующую кнопку в нижней части кадра, и iPhone 17 переключится из вертикального в горизонтальный режим съёмки. Весьма удобная функция, особенно если вы, как и я, боитесь выронить смартфон, держа его горизонтально.

Датчик селфи-камеры в iPhone 17 обладает разрешением 18 мегапикселей, а сами пиксели имеют размер 1 мкм. Здесь применена светосильная оптика с диафрагмой f/1,9 и эквивалентным фокусным расстоянием 20 мм. Поддерживается фазовая автофокусировка, есть оптическая стабилизация — редкий гость во фронтальных камерах. По умолчанию снимки делаются в полном разрешении, но в настройках можно «урезать» их до 12 Мп. Также предлагаются два угла обзора: стандартный и расширенный — для групповых автопортретов.

⇡#Автономная работа и зарядка

Apple продолжает увеличивать ёмкость батарей в своих смартфонах, но очень медленными темпами. iPhone 17 получил аккумулятор ёмкостью 14,02 Вт·ч (3692 мА·ч, 3,8 В) — прирост по сравнению с прошлогодним iPhone 16 составил всего 3,7 %. Тем не менее Apple удалось добиться значительного прироста автономности благодаря переводу аппаратной платформы на более совершенный техпроцесс, а также программной оптимизации.

В нашем традиционном тесте смартфон продержался 24 часа 39 минут. Для устройства со столь скромной ёмкостью батареи это потрясающий результат. Благодарить за него стоит оптимизацию Apple и, в частности, алгоритмы регулировки максимальной яркости экрана. Как уже упоминалось выше, даже если вручную выставить яркость на максимум, смартфон всё равно будет подкручивать предельные значения, так что при слабом освещении iPhone 17 явно экономил заряд. При этом уровень яркости на протяжении всего теста оставался достаточно высоким.

Вместе с повышением ёмкости батареи выросла и мощность зарядки, а соответственно — и её скорость. Apple традиционно не уточняет, какую максимальную мощность может потреблять iPhone 17. Отмечается лишь переход на стандарт USB Power Delivery 3.2 и поддержка адаптивной регулировки напряжения AVS. Сама Apple рекомендует с новинкой использовать зарядные устройства мощностью от 40 Вт и к тому же выпустила новый адаптер мощностью 40 Вт, который умеет динамически повышать мощность до 60 Вт.

Что касается скорости зарядки, то компания обещает восполнение до 50 % за 20 минут при подключении к адаптеру мощностью 40 Вт. И в целом это недалеко от действительности — за полчаса удалось восполнить заряд на 61 %. Замечу, что до 80 % зарядка выполняется довольно быстро (примерно за 50 минут), а вот последние 20 % восполняются в вольном темпе. В итоге полная зарядка от нуля до ста занимает почти полтора часа. Также iPhone теперь на экране блокировки сообщает, сколько примерно времени осталось до полного восполнения батареи.

Беспроводная зарядка осталась на прежнем уровне — 25 Вт при подключении к соответствующему адаптеру. Причём теперь это не обязательно должен быть MagSafe — общепринятый стандарт Qi2, который также обеспечивает до 25 Вт, тоже подойдёт. Есть и поддержка обратной зарядки, но мощностью всего 4,5 Вт, чего хватит разве что для беспроводных наушников.

Адаптер питания в комплект поставки iPhone 17, конечно же, не вернулся. Помимо смартфона, в комплекте вы найдёте только метровый кабель в тканевой оплётке с разъёмами USB Type-C на обоих концах. Кабель для всех версий выполнен в белом цвете — а хотелось бы в цвете самого смартфона.

iPhone 17 можно назвать самым сбалансированным обновлением базовой модели за последние годы. Apple наконец прислушалась к пользователям и устранила самые раздражающие компромиссы предшественников: теперь у «обычного» iPhone есть 120-Гц дисплей, поддержка Always-On Display и достойные флагмана 256 Гбайт в базовой версии. При этом смартфон стал мощнее, дольше работает от батареи и визуально ничем не уступает флагманам серии.

Неожиданно одним из самых интересных нововведений в iPhone 17 стала обновлённая фронтальная камера. Возможность снимать горизонтальные селфи без переворота смартфона и улучшенное качество съёмки действительно делают её более удобной. Обновление широкоугольного модуля выглядит не столь значительным, но всё же полезным. Да и в целом по части фото iPhone 17 держится на уровне: он стабильно выдаёт отличные результаты в любых сценах, а новый ночной режим позволяет добиться хороших результатов даже в сложных условиях.

Мне лично ещё понравилась обновлённая iOS с «жидким стеклом» — давно пора было освежить приевшийся облик. На мой взгляд, интерфейс стал свежее и приятнее, пусть и не без шероховатостей, — пожалуй, это самое значительное обновление дизайна со времён iOS 7. Что интересно, от давних пользователей iPhone я услышал смешанные отзывы о новом дизайне — подозреваю, им просто нужно время, чтобы привыкнуть к новому языку интерфейса.

Но, как и прежде, не обошлось без ложки дёгтя. Тыльных камер по-прежнему лишь две, хотя модули с телеобъективами уже появились в смартфонах конкурентов с вдвое, а то и втрое меньшей ценой. Разочаровывает и политика Apple в отношении внедрения новых программных функций — большая часть мира доступа к ним не получила. А пример провального запуска Apple Intelligence в прошлом году даёт основания полагать, что и не получит.

Наконец, традиционно высокие на старте продаж цены в России не позволяют назвать iPhone 17 выгодной покупкой прямо сейчас. Но в перспективе, когда спадёт ажиотаж и цены нормализуются, iPhone 17 может стать весьма привлекательным вариантом для тех, кто хочет обновить свой старенький iPhone или впервые попробовать «яблочный» смартфон. Вряд ли на новинку стоит переходить с iPhone 16 или даже iPhone 15, но вот по сравнению с более старыми моделями прогресс уже очень серьёзный.

Достоинства:

яркий и отлично настроенный OLED-экран, наконец-то с частотой обновления 120 Гц;

мощная аппаратная платформа Apple A19 с идеально оптимизированным софтом;

привлекательный дизайн, хорошая эргономика и относительно небольшие габариты;

отличные тыльные камеры с высоким качеством фото и видео;

новая фронтальная камера с высоким качеством и удобной съёмкой групповых селфи;

влагозащита IP68;

отличная автономность и довольно быстрая зарядка;

«Кнопка действия»;

как минимум 256 Гбайт встроенной памяти.

Недостатки: