Qualcomm представила Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый быстрый мобильный процессор, разогнанный до 4,6 ГГц

Qualcomm официально анонсировала мобильный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, призванный вновь радикально изменить представление о возможностях смартфонов. Изготовленный с использованием техпроцесса 3 нм чип сочетает производительный центральный процессор, который ускорился на величину до 35 %, и передовой ускоритель искусственного интеллекта — общее потребление энергии сократилось на 16 %.

Основу Snapdragon 8 Elite Gen 5 составил центральный процессор Qualcomm Oryon третьего поколения — производитель называет его самым быстрым мобильным процессором в мире: тактовая частота двух производительных ядер составляет 4,6 ГГц, шести энергоэффективных — 3,62 ГГц. Чип отличают обновлённая архитектура с аппаратным матричным ускорением и кешем с пониженной задержкой.

Графический процессор Adreno нового поколения работает на тактовой частоте 1,2 ГГц — его производительность выросла на 23 %, а энергопотребление снизилось на 20 % по сравнению с предшественником. Использована технология Adreno High Performance Memory (HPM) с 18 Мбайт выделенной памяти, ориентированная на оптимизацию памяти и повышение производительности при прорисовке графики — поддерживается игровой движок Unreal Engine 5 с аппаратным ускорением трассировки лучей, включая работу с глобальным освещением Lumen и виртуальной геометрией Nanite. Проще говоря, на смартфонах теперь — графика консольного уровня. Оптимизирована работа с API OpenGL ES 3.2, OpenCL 3.0 FP и Vulkan 1.3, есть аппаратное декодирование H.265, VP9 и AV1, а также поддержка форматов HDR10+, HDR10, HLG и Dolby Vision. Поддерживаются до 24 Гбайт оперативной памяти и дисплеи с разрешением 4K+ и частотой 120 Гц.

За обработку ИИ отвечает нейропроцессор Hexagon NPU, архитектура которого включает 12 скалярных и 8 векторных блоков, а также один ускоритель для продвинутых алгоритмов. Производительность выросла на 37 %, энергоэффективность повысилась на 16 %; поддерживаются форматы от INT2 до FP16, в том числе смешанная точность. Большие языковые модели можно запускать локально на устройстве, не боясь за повышенный расход заряда батареи. За безопасность отвечают механизм шифрования ИИ-моделей и система Qualcomm Sensing Hub с парой микро-NPU — она считывает звук, данные камеры и сенсоров, а затем выстраивает персональные графы знаний, самостоятельно выбирая для этого точность INT4, INT8 и INT16 и производя непрерывное обучение системы Qualcomm Personal Scribe. Смартфоны теперь не просто реагируют на команды пользователя, а предугадывают его нужды, подключая ИИ-агентов для выполнения повседневных задач.

Qualcomm отмечает, что платформа Snapdragon 8 Elite Gen 5 превращает смартфон в инструмент со студийными возможностями. Процессор для обработки изображений Qualcomm Spectra ISP с 20-битным конвейером позволяет увеличить динамический диапазон вчетверо; поддерживаются камеры разрешением до 108 мегапикселей, съёмка фото в разрешении до 320 мегапикселей и видеозапись в разрешении до 8K. Впервые реализована работа с кодеком Advanced Professional Video (APV) — альтернативой Apple ProRes для записи видео без потерь с тройной HDR-съёмкой. Технология Dragon Fusion с обработкой на Hexagon NPU обеспечивает обработку картинки с помощью ИИ с насыщенными цветами и детализированными тенями при сохранении контраста; поддерживаются контекстно зависимая фокусировка, автоматическая экспозиция и установка баланса белого.

За работу со звуком на профессиональном уровне отвечает набор решений Snapdragon Sound Suite — он включает в себя аппаратные кодеки Aqstic, кодеки aptX Adaptive/Lossless для беспроводной передачи звука без потери качества; поддерживается технология Expanded Personal Area Network (XPAN) для переключения между дополнительными источниками сигнала. Технология Audio Sense предусматривает обработку данных с MEMS-микрофонов при помощи ИИ, обеспечивая подавление звука ветра, «аудиозум» нужного источника среди всех, HDR-звук с возможностью чёткого захвата всех источников без потерь и работу с пространственным звуком, предусматривающим отслеживание положения головы. К голосовым помощникам можно обращаться прямо через наушники.

Высокую скорость передачи данных по мобильным сетям обеспечивает Qualcomm X85 5G Modem-RF со скоростью до 12,5 Гбит/с на входящем и до 3,7 Гбит/с на исходящем каналах; поддерживаются 5G Advanced, mmWave и диапазоны от 0,6 до 41 ГГц. Подсистема FastConnect 7900 предусматривает поддержку Wi-Fi 7 со скоростью до 5,8 Гбит/с в диапазонах 2,4, 5 и 6 ГГц, а также Bluetooth 6.0 и Ultra Wideband (UWB). Оптимизация подключения с помощью ИИ сокращает потребление энергии на 40 % и снижает задержку на величину до 50 % в играх.

Процессор нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в ближайшее время появится в новых моделях смартфонов марок Honor, iQOO, Nubia, OnePlus, Oppo, Poco, Realme, Redmi, RedMagic, Asus ROG, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi и ZTE — первые модели дебютируют в ближайшие дни, обещал производитель.