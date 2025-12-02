Обзор смартфона IQOO 15: время, вперед

Называя OnePlus 15 самым мощным смартфоном осени, мы были вынуждены добавлять звездочку примечания – «с учетом сурового троттлинга и склонности к перегреву». Очень любопытно, насколько с очень горячей, как выяснилось, платформой Qualcomm справился настоящий спец (в теории) по играм – выпущенный под брендом IQOO смартфон с огромной испарительной камерой. Вдобавок он обещает прибавку мощи сверх плана за счет дополнительного чипа Q3 собственного авторства компании, особо «быстрый» экран со свежей технологией Samsung 2K M14 LEAD OLED и дебютирующую на глобальном рынке оболочку Origin OS.

Мы уже встречали Origin OS в смартфонах vivo, но ориентированных исключительно на китайский рынок – теперь же она выходит за границы родной для бренда страны – тем любопытнее ее адаптация. Добавим к этому три 50-мегапиксельные камеры и относительно приятную цену (обещают точно ниже 80 тысяч на старте, а на маркетплейсах этот смартфон уже можно найти примерно за 60 тысяч рублей) – и предложение начинает выглядеть уже очень интересно.

IQOO 15 IQOO 13 HONOR Magic 7 OnePlus 15 HUAWEI Pura 80 Pro Дисплей 6,85 дюйма, LTPO AMOLED,

3168 × 1440 точек, 508 ppi; 144 Гц 6,82 дюйма, LTPO AMOLED,

3168 × 1440 точек, 510 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO OLED,

2800 × 1264, 453 ppi; 120 Гц 6,78 дюйма, LTPO AMOLED,

2772 × 1272, 450 ppi; 165 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED, 2848 × 1276, 459 ppi; 120 Гц Защитное стекло Нет информации Schott Xensation Alpha HONOR NanoCrystal Shield Corning Gorilla Glass Victus 2 HUAWEI Kunlun Glass 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite: восемь ядер (2 × Oryon V2 Phoenix L, частота 4,32 ГГц, 6 × Oryon V2 Phoenix M, частота 3,53 ГГц) Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5: восемь ядер (2 × Oryon V3 Phoenix L, частота 4,6 ГГц, 6 × Oryon V3 Phoenix M, частота 3,62 ГГц) Kirin 9020: восемь ядер (1 × Taishan Big, частота 2,5 ГГц, 3 × Taishan Mid, частота до 2,15 ГГц, 4 × ARM Cortex-A510, частота 1,6 ГГц) [неофициальная информация] Графический контроллер Adreno 840 Adreno 830 Adreno 830 Adreno 840 Maleoon 920 [неофициальная информация] Оперативная память 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM Сотовая связь 2G GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц GSM 850/900/1800/1900 МГц

CDMA 800 Сотовая связь 3G HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA2000 1x Сотовая связь 4G LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 66 LTE, нет информации о диазаонах LTE: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 (китайская версия) LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 89, 91, 92, 93, 94 SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA, нет информации о диапазонах SA/NSA: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 89 (китайская версия), для международной версии диапазоны в данный момент неизвестны (SA/NSA/Sub-6) Нет (международная версия)

SA/NSA (китайская версия, диапазоны не уточняются) Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6/7 Bluetooth 6.0 5.4 5.4 6.0 5.2 NFC Есть Есть Есть Есть Есть Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветного спектра, барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на боковой клавише Основная камера Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,1 + 50 Мп, ƒ/2,7 (ЭФР от 16 до 73 мм), фазовый автофокус с главным и телефотомодулем, контрастный автофокус с широкоугольным модулем, оптический стабилизатор с главным и телефотомодулем, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 15 до 50 мм), фазовый автофокус с главным и телефотомодулем, контрастный автофокус с широкоугольным модулем, оптический стабилизатор с главным и телефотомодулем, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 50 Мп, ƒ/2,4 (ЭФР от 12 до 68 мм), фазовый автофокус на всех трех модулях (гибридный – на главном), оптический стабилизатор на телефотомодуле, одинарная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,8 + 50 Мп, ƒ/2,0 (ЭФР от 16 до 80 мм), гибридный автофокус на главной камере, фазовый автофокус на двух других камерах, оптический стабилизатор с главной и телефотокамерами, двойная светодиодная вспышка Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6-4,0 + 40 Мп, ƒ/2,2 + 48 Мп, ƒ/2,1 (ЭФР от 13 до 93 мм), фазовый автофокус во всех модулях (гибридный – на главном модуле), оптическая стабилизация в основном и телемодулях, двойная светодиодная вспышка Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,2, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,5, фиксированный фокус, без вспышки 50 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,4, фиксированный фокус, без вспышки 13 Мп, ƒ/2,0, автофокус, без вспышки Питание Несъемный аккумулятор: 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 23,37 Вт·ч (6150 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Несъемный аккумулятор: 21,47 Вт·ч (5650 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 100 Вт Несъемный аккумулятор: 27,74 Вт·ч (7300 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью 120 Вт Несъемный аккумулятор: 19,65 Вт·ч (5170 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 66 Вт Размер 163,7 × 76,8 × 8,1 мм 163,4 × 76,7 × 8 мм 162,1 × 75,8 × 8 мм 161,4 × 76,7 × 8,1 мм 163 × 76,1 × 8,3 мм Масса 215 или 220 граммов 207 или 213 граммов 199 граммов 211/215 граммов 219 граммов Защита корпуса IP68/IP69 IP68/IP69 IP68 IP68/IP69K IP68/IP69 Операционная система Android 16, оболочка Origin OS 6 Android 15, оболочка Funtouch 15 Android 15, оболочка MagicOS 9 Android 16, оболочка Oxygen OS 16 EMUI 15 (без сервисов Google) Актуальная цена От 58 500 рублей (на маркетплейсах) От 79 300 рублей От 79 999 рублей От 49 000 рублей От 79 999 рублей

IQOO 15 оформлен довольно просто, но обладает запоминающейся изюминкой. Это привычный для сегодняшнего дня «кирпич» с плоскими гранями, плоским экраном и такой же спинкой, обводами он напоминает примерно все современные смартфоны.

Он крупный, в меру тонкий (8,1 мм), весьма тяжелый (215 или 220 граммов, в зависимости от материалов исполнения), с крохотными рамками вокруг дисплея (который занимает 90,7% площади передней панели). Это не самый удобный гаджет, но и не излишне громоздкий – без выдающихся свойств ни в плюс, ни в минус.

Блок камер исполнен в стиле супрематизма – в смысле, это крупный черный квадрат, в котором теряются объективы. Блок заметно выступает над корпусом, но не «перевешивает» ни физически, ни визуально, как, например, на HUAWEI Pura 80 Ultra или iPhone Air. На самом деле, он во многом напоминает предшественника, IQOO 13, который запоминался только в версии, выпущенной в коллаборации с BMW.

Вот и IQOO 15 имеет две радикально разные по восприятию версии. Это «обычная», оформленная черным матовым стеклом, и особенная – с использованием лазерного голографического нанесения, создающего эффект рисунка тушью. Более-того, поверхность меняет цвет в зависимости от освещения – на серо-черном фоне то проявляются, то исчезают вкрапления красного. Смотрится очень эффектно. Также существуют более «спокойные» варианты исполнения – белый, синий и зеленый, но все они недоступны на российском рынке. Здесь – только IQOO 15 в черном цвете и том самом «вулканическом сером».

Материалы подобающие флагману: как я уже говорил, лицевая панель и спинка выполнены из закаленного стекла (марка стекла неизвестна), грани – из алюминия. Заявлена влагозащита класса IP68/IP69 и повышенная устойчивость к механическим повреждениям.

Функциональные элементы: пара аппаратных клавиш, пара выделенных динамиков, ИК-порт (спрятан в блоке камер), мини-джек отсутствует.

Корпус на ощупь приятный, бархатный, и не слишком скользкий – строго обязательным его ношение в чехле я не назову. При этом чехол в комплекте есть – из серого непрозрачного силикона, скрывающего красивую и необычную заднюю панель с глаз.

IQOO 13 работает на базе ОС Android 16 с оболочкой Origin OS 6, которая пришла на смену Funtouch OS.

Как бы то ни было, под новой вывеской прячется, на самом деле, все та же хорошо знакомая нам Funtouch OS – по крайней мере, интерфейс не отличается. Производитель делает акцент на панели контроля за текущими функциями «Островок Origin» на манер Dynamic Island от Apple, но что-то подобное мы видели и раньше. Также заявляется об особом движке, делающим работу оболочки максимально плавной, но заметить эту особую плавность на общем флагманском фоне (где «дерганые» интерфейсы перевелись уже лет пять как) невозможно. Анимации – да, действительно новые, и это можно заметить. Вибромотор качественный, отклик приятный как в играх, так и в базовых сценариях использования смартфона. Но «китайская» Origin OS (мы ее видели, например, в vivo X200 Pro) и выглядит, и ощущается совсем иначе – в частности, там доступно заметно больше ИИ-функций.

Здесь они тоже заявлены – как работа с текстом с использованием нейросетей, так и функция перевода в текст звонков, например, но реально работали на тестовом IQOO 15 только удаление объектов с фото (причем очень плохо) и коррекция цвета.

Интерфейс оболочки Origin OS 6

В остальном все это выглядит просто как ребрендинг знакомой Funtouch OS для приведения всех оболочек IQOO/vivo к общему знаменателю.

Занимает в памяти оболочка более 23 Гбайт. Обещают до пяти лет обновлений.

Сканер отпечатков пальцев разместился под экраном. Использован ультразвуковой сенсор, и он реально хорош – как сам по себе (работает быстро, с минимальным процентом сбоев), так и в эргономическом плане: расположен высоко (перехватывать в руке смартфон, чтобы дотянуться большим пальцем, не надо), есть тактильный отклик как при удачном, так и при неудачном срабатывании. Сканер можно продублировать при помощи системы распознавания лица с использованием фронтальной камеры без датчика глубины.

⇡#Дисплей и звук

В IQOO 15 установлен LTPO AMOLED-экран (процитируем производителя – он приводит его полное название, Samsung 2K M14 LEAD OLED) диагональю 6,85 дюйма и разрешением 3168 × 1440 точек. Плотность пикселей составляет 508 ppi. Отличная детализация, отсутствие поляризации (отчего картинка выглядит еще резче), но при этом не рекомендуется снимать наклеенную на дисплей заводскую пленку – из-за этого могут возникнуть проблемы с бликами. При наличии пленки дисплей ведет себя в этом отношении привычным для современного смартфона образом.

Как и у IQOO 13, экран способен работать с частотой обновления аж до 144 Гц. И в этот раз подобная частота действительно поддерживается в некоторых приложениях – в частности, мне удалось зафиксировать такой показатель в Call of Duty Mobile (в PUBG Mobile частота ограничилась 120 герцами, Genshin Impact традиционно не «взлетает» выше 120 Гц).

Измеренный уровень яркости (измерения проводятся в помещении с искусственным светом, лампы светодиодные) составил 845 кд/м2. Заявленная пиковая яркость – 6000 кд/м2 (в совсем уж лабораторных условиях, реальный пик составляет 2600 кд/м2, и этого тоже более чем достаточно). На солнце дисплей ведет себя отлично, да и в помещении тоже – диапазон регулировки яркости тут огромный, вплоть до 1 кд/м2 с нижней стороны. Отмечу, что автоподстройка яркости тоже на удивление хорошо работает, ее можно смело активировать.

В настройках изображения помимо стандартных операций (изменить стиль шрифтов, размер шрифтов, настроить автояркость) есть интересные настройки в режиме защиты глаз – можно настроить интенсивность этого режима (с более теплыми тонами для уменьшения усталости зрения), а также включить или выключить ШИМ-затемнение, снижающее пиковую яркость, но полностью убирающее эффект мерцания. Есть и возможности регулировки цветопередачи. Доступны три предустановки цвета: натуральный, яркий и профессиональный с возможностью регулировки цветовой температуры. Я измерил цветопередачу экрана IQOO 15 со всеми тремя предустановками при цветовой температуре, выставленной по умолчанию. В наличии также опция автоматической подстройки цветопередачи под внешнее освещение, но измерять цветопередачу с этим параметром большого смысла нет.

Цветовое пространство в натуральном режиме близко к охвату DCI-P3 с небольшим превышением. Средняя гамма по оттенкам серого в норме – 2,24. Цветовая температура близка к эталону, но чуть холоднее нормы – в районе 7 000 К при норме в 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker (оттенки серого + широкий набор цветовых оттенков) составляет 2,66 при норме 3 и эталонном значении 2.

В ярком режиме цветовое пространство еще немного расширяется, уже заметно превышая охват DCI-P3. Гамма примерно сохраняется (2,23), цвета при этом становятся холоднее – цветовая температура вырастает до 7 200-7 400 К. Среднее отклонение DeltaE по таблице Color Checker составляет 3,73 – цвета яркие и довольно холодные, но уже вне границ нормы.

В «профессиональном» режиме цветовое пространство сужается до sRGB (но все же не в точности – охват чуть шире), гамма снижается до 2,18, цветовая температура очень близко приближается к эталону (на уровне 6 600 К). Ну а среднее отклонение DeltaE по расширенной палитре Color Checker составляет 1,87 – эталонный показатель. В целом экран IQOO 15 настроен хорошо.

Для беспроводной передачи данных используется модуль Bluetooth 6.0 с поддержкой профилей LDAC, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless – все как и подобает флагману на платформе Qualcomm. В смартфоне есть стереодинамики, причем выделенные и весьма высокого уровня, громкие и с высоким (для смартфона) качеством звучания.

IQOO 15 – второй смартфон с новой флагманской платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5, доставшийся нам на тест после OnePlus 15.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 сделана на базе восьми числительных ядер, разделенных на два кластера: два старших ядра Oryon V3 Phoenix L тактовой частотой 4,6 ГГц и шесть Oryon V3 Phoenix M частотой до 3,62 Гц. Графическая подсистема – Adreno 840 тактовой частотой 1,2 ГГц и поддержкой аппаратного ускорения трассировки лучей. Набор инструкций – ARMv9.2-A. Собирается платформа на фабриках TSMC по 3-нм техпроцессу. Естественно, обновлены и сигнальный процессор, отвечающий за обработку информации, поступающей с камеры, и нейропроцессор.

В компании с платформой работает сопроцессор собственной разработки Q3, берущий на себя часть задач по трассировке лучей, рендерингу и работе с процессами, задействующими машинное обучение. Степень воздействия сопроцессора оценить очень сложно.

По производительности прирост относительно Snapdragon 8 Elite, безусловно, есть, но не столь значительный, как был в прошлом поколении, когда ощущался прямо серьезный скачок по сравнению со Snapdragon 8 Gen 3. Но в любом случае это самая мощная платформа на сегодняшний день, немного превосходящая в том числе и Apple A19 Pro, которая используется на iPhone 17 Pro/Pro Max. Относительно же OnePlus 15 же мы имеем паритет, частоты IQOO 15 не режет. В реальных играх смартфон проявляет себя качественно – фиксируем кадровую частоту вплоть до 144 кадров в секунду в отдельных проектах.

И отмечаем, кстати, фирменный игровой режим с множеством полезных настроек.

Результаты синтетических тестов IQOO 15

При этом, несмотря на сохранение пиковой производительности на должном уровне, IQOO 15 не перегревается, в отличие от того же OnePlus 15. Здесь звездочка тоже нужна – троттлинг присутствует, и серьезный (более 50% в отдельных тестах). Но это все же не перегрев – и это уже достижение на фоне соратника.

В IQOO 15 устанавливаются накопители стандарта UFS 4.1 емкостью 256 Гбайт или 512 Гбайт (версия на 1 Тбайт доступна только в Китае) и оперативная память LPDDR5x (от 12 до 16 Гбайт) с возможностью расширения за свет накопителя. Слот для карты памяти отсутствует. У нас на тестe был IQOO 15 в версии 16+512 Гбайт.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В IQOO 15 есть и 5G-модем (список поддерживаемых диапазонов есть в таблице характеристик), и, конечно же, 4G-модем. Все необходимые диапазоны поддерживаются, проблем со связью я не ощутил. Есть VoLTE. Физических слота для симок — два, для карточек nano-SIM. И, что важно, есть поддержка eSIM – это постепенно становится индустриальным стандартом.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/7, NFC. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC.

Камеры в сравнении с IQOO 15 оказались обновлены, но самая суть осталась неизменной – три модуля по 50 мегапикселей, отвечающие за три фокусных расстояния. При этом зум оказался увеличен.

Главная камера – та же самая. Она базируется на сенсоре Sony IMX 921 габаритами 1/1,56" (размер отдельного пикселя – 1,0 мкм) и разрешением 50 мегапикселей (схема – Quad Bayer). С ним работает оптика с эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) 23 мм, светосилой f/1,9, фазовым автофокусом и оптической стабилизацией.

Сенсор, который используется в широкоугольной камере, производителем не уточняется, но, по нашим данным, тут изменения минимальны. Камера исполнена на базе сенсора Samsung ISOCELL JN1: 50 мегапикселей, 1/2,76" (0,64 мкм). Оптика – с ЭФР 16 мм, светосилой ƒ/2,1 (оптика чуть менее широкоугольная и при этом с меньшей диафрагмой), c автофокусом и без стабилизатора.

А вот телефотомодуль обновился. Он получил сенсор Sony IMX882: 50 мегапикселей, 1/1,95" (0,8 мкм) с перископической оптикой фокусным расстоянием 73 мм и светосилой ƒ/2,7; есть фазовый автофокус и есть оптическая стабилизация. Датчик изображения неожиданно крупный для зум-камеры, но при этом светосила невысокая.

Все три камеры исполнены по схеме Quad Bayer с возможностью объединения четырех соседних пикселей в один. Все они по умолчанию снимают в разрешении 12,5 Мп (4096 × 3072). Но, при желании, можно активировать режим «Высокое разрешение» (он находится в пределах нового режима «Пейзаж и ночь») и сделать снимки в разрешении 50 Мп (8192 × 6144) сразу с четырьмя фокусными расстояниями – помимо трех «оптических» можно включить съемку в повышенном разрешении и с двукратным «гибридным» зумом. Примеры выше, в очередной раз комментировать относительную бессмысленность этого режима уже не вижу смысла.

Казалось бы, телефотомодуль на IQOO 15 не так уж сильно приобрел в фокусном расстоянии относительно того, что мы видели на IQOO 13 – 73 мм вместо 50 мм. Но эффект разительный. Если предшественник предлагал двукратный оптический зум и в пределе четырехкратный «гибридный», то здесь двукратный зум как раз достигается за счет кропа от картинки, полученной на главный модуль, трехкратный зум «естественный», и уже с него берется кроп уже для десятикратного зума. Да, это достигается в том числе и за счет менее светосильной оптики, но посмотрим, как это работает на практике.

Главная камера как снимала, так и снимает, по ней практически нет нареканий: днем картинка отлично детализирована (с небольшим «перешарпом» в мелочах), ночью «перешарп» более заметен, при этом модуль остается полностью рабочим - снимки сочные и четкие, смаз встречается крайне резко. По цветопередаче, динамическому диапазону все в порядке.

Двукратный «гибридный» зум реализован качественно – картинка примерно соответствует той, что мы видим при съемке на главный модуль без масштабирования, динамический диапазон сохраняется, контурная резкость повышается в пределах разумного.

Трехкратный зум неплох. Отмечаем интересную работу перископической оптики с источниками освещения в кадре, могут быть интересные эффекты. Днем к изображению нет вопросов – достойный динамический диапазон, высокая резкость, нормальные цвета (это касается всех камер IQOO 15, цветопередача в зависимости от фокусного расстояния не меняется). При недостатке освещения может теряться резкость, возможен серьезный смаз и просадка в микродеталях. Ночью зум-камера применима, но уже придется принять во внимание некоторую замыленность изображения.

По десятикратному зуму все просто – днем он работает вполне успешно, его можно применять в художественных целях. Вечером – с оговорками, но получить нормальные снимки тоже можно, ночью же, при совсем слабом освещении, качество изображения падает уже слишком сильно, картинка размытая, нечеткая, с ее «вытягиванием» смартфон не справляется даже при постобработке, «дорисовывая» объекты. Здесь это дорисовывание получается неубедительно.

Широкоугольный модуль не слишком радует углом охвата (ЭФР 16 мм – маловато), да и светосила стала даже ниже, чем раньше. Динамический диапазон достаточно узкий, тени могут проваливаться. И есть заметный «перешарп» при изучении изображений на крупном экране. Ночью не хватает детализации, мы видим заметную замыленность фотографий, но в целом модуль остается рабочим.

В целом, тыльные камеры IQOO 15 более-менее подтверждают репутацию бренда – это демонстрируют нормальный, но не выдающийся уровень, вполне приемлемый для флагмана, но не более того. Видно, что акцент в смартфоне сделан совсем на иных вещах.

Как сейчас принято у всех флагманов, IQOO 15 предлагает не только оптический и гибридный зум с большим шагом, но и небольшие нюансы по фокусному расстоянию как бы «внутри» базовых отрезков благодаря минимальному кропу. Причем мы тут видим завидное изобилие: вариации есть как для главной камеры (23, 28 и 35 мм), так и для двукратного «гибридного» зума (46 и 50 мм), трехкратного оптического (73 и 146 мм) и десятикратного «гибридного» (243, 365 и 488 мм). В принципе, для всех фокусных расстояний, кроме самых «длинных» вариации не критичны, но съемка с и так программным по сути своей зумом с дополнительным кропом предсказуемо ведет к слишком большому падению качества картинки – снимать с ЭФР 365 и 488 мм можно только днем и только с очень большой терпимостью к конечному результату.

Ночной режим работает так же, как и почти в любом современном смартфоне – ему требуется время на съемку серии с различной экспозицией и затем какое-то время на склейку и постобработку. Картинка становится более резкой (но менее естественной, детализация кажется чрезмерной), чуть более яркой и с более качественно проработанными тенями. По умолчанию ночной режим активируется и в базовом формате съемки, просто с меньшей длиной серии, меньшим временем, которое требуется на съемку и склейку и, соответственно, менее выраженным эффектом.

Интересно, что ночной режим вынесен теперь в подменю «Пейзаж и ночь», где помимо склейки снимков в условиях слабого освещения можно выставить съемку с повышенным разрешением, а также настроить динамический автофокус.

Примеры съемки на «Камеру для съемки улиц»

И вообще изобилие различных опций для съемки на IQOO 15, даром что на камеры производитель не делает акцента, впечатляет. Например, при касании «язычка»-стрелки внизу базового экрана съемки можно вызвать «Камеру для съемки улиц» с иным интерфейсом, набором отличающихся фильтров-профилей и акцентом на ручном или полуручном управлении. Примеры съемки в этом режиме с доступными там фильтрами – в галерее выше.

Примеры съемки с цветовыми профилями и фильтрами днем

В обычном режиме доступны свои фильтры – причем трех типов. Есть как характерные для современных дорогих (да и не только) смартфонов «профили», между которыми надо выбирать при первой активации камеры (и профиля «по умолчанию» не существует – выбор надо делать из черно-белого, «текстурированного», «яркого» и «естественного»), так и симуляция пленки нескольких типов, а также более традиционные варианты тонирования картинки. В галерее выше – вся гамма этих опций постобработки.

Примеры съемки с цветовыми профилями и фильтрами ночью

Ночью набор чуть меняется – профили и пленочные фильтры те же, а вот опции тонирования тут особые. Примеры – опять же, в галерее выше.

IQOO 15 очень неплохо приспособлен для макросъемки – специализированной камеры для крупных планов у него нет, но телефотомодуль для этого подходит очень неплохо. Вдобавок есть достаточно развернутые настройки, где можно помимо управления фокусом вручную также настраивать глубину резкости.

Портретный режим богат возможностями – его явно сюда как минимум отчасти перенесли со старших смартфонов vivo, как раз славных своими портретами. Само собой, есть программное размытие заднего плана (искусственное боке регулируется в диапазоне от f/0,95 до f/16) и ретушь (с возможностью регулировки отдельных зон ее воздействия и общего тона – выбор между «классическим» и «естественным»). Фильтры – те же, что и при обычной съемке, какой-то портретной специфики для постобработки не придумали. Впечатляет набор фокусных расстояний – их доступно здесь, как и для обычной съемки, сразу пять. Качество съемки высокое – резкость там, где надо, размытие корректное, тон кожи передается правильно.

Интерфейс камеры IQOO 15

Приложение камеры глобально относительно того, что мы видели раньше на Funtouch OS (в том числе на IQOO Neo 10 или IQOO Z10) не изменилось, но обзавелось несколькими новыми режимами, про которые я упоминал выше (в первую очередь, «Пейзаж и ночь» - «Камера для съемки улиц» была и раньше). С навигацией в целом проблем нет, но некоторые пиктограммы, как и раньше, не совсем понятны.

IQOO 15 Галерея

IQOO 15 позволяет записывать видео в 8К с частотой до 30 кадров в секунду (на главную камеру и с двукратным программным зумом) и 4К/Full HD с частотой до 60 кадров в секунду (тут доступны уже все камеры). Можно переключаться между фокусными расстояниями в процессе съемки, причем масштабирует картинку смартфон относительно плавно, без рывков. Есть стабилизация, и довольно эффективная, причем она работает и в 8К-разрешении, и в 4К. Есть и усиленная стабилизация («ультрастабилизация»), она работает при Full HD-разрешении, но только при 30 кадрах в секунду. Есть свои стили и фильтры для съемки, возможность съемки с искусственным боке и ретушью (в Full HD). Вроде бы вся обязательная программа для флагманского смартфона выполняется, но не хватает какого-то лоска, да и качество съемки просто нормальное, без восторгов.

Фронтальная камера, скорее всего, та же самая, что и на IQOO 13: 32 мегапикселя, 1/3,1" (0,7 мкм), ƒ/2,2, без автофокуса и вспышки. Есть только одно фокусное расстояние, имеется портретный режим, с размытием фона и ретушью, набор фильтров и стилей чуть отличается (добавляются «маски» в стиле полузабытого уже Snapchat). Видео можно снимать с разрешением до 4K (с частотой до 60 кадров в секунду). Качество съемки средненькое – даже в пасмурную погоду оно падает сильно, не говоря уже о ситуациях при неярком искусственном свете.

IQOO 15 получил кремний-углеродную батарею емкостью 26,6 Вт·ч (7000 мА·ч, 3,8 В). Солидно, но и процессор потребляет очень много, да и яркий экран весьма требователен, так что гарантированно от подушки до подушки смартфон держится не всегда – несколько раз мне приходилось искать розетку раньше времени, хотя не могу сказать, что я использовал смартфон очень уж интенсивно.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости с включенным Wi-Fi IQOO 15 продержался чуть менее 19 часов – в «гладких» задачах он проявляет себя неплохо, но тоже далеко не блестяще.

В комплекте с IQOO 15 лежит адаптер мощностью 100 Вт, с помощью которого можно зарядить смартфон от 0 до 100% за 45 минут. Поддерживается также и беспроводная зарядка (мощностью до 40 Вт), а вот обратная беспроводная зарядка не заявлена.

IQOO 15 продолжает ряд «самых мощных смартфонов осени» вслед за OnePlus 15 – но уже без пометки «перегревается». Инженерам компании второй год подряд удалось справиться с горячим нравом свежей аппаратной платформы Qualcomm, и гаджет пусть и троттлит, но не прогибается под тепловым давлением чипсета.

Он приспособлен для игр и в иных отношениях: тут есть и специальный сопроцессор для улучшения обработки трассировки лучей, и специально разработанный совместно с Samsung экран с частотой 144 Гц, повышенной яркостью и без поляризации (правда, пленку с него теперь отклеивать не рекомендуется), и удобный программный игровой режим, и достаточно емкая батарея. По совокупности качеств IQOO 15, наряду с сугубо геймерскими устройствами (вроде ASUS Rog Phone 9 Pro), можно признать, вероятно, лучшим игровым смартфоном года.

При этом и как «обычный» флагман он вполне неплох: камеры тут не выдающиеся на фоне лучших, но вполне уместно смотрятся в смартфоне топ-уровня; дизайн скучноват, но не в «Вулканическом сером» исполнении, которое и было у нас на тестировании. Добавилась и поддержка eSIM, и беспроводная зарядка – слабые места IQOO 13 исправлены. Дальше все зависит от российского офиса компании – если удастся выставить ценник, сравнимый с тем, что мы получили на OnePlus 15, у IQOO может быть полноценный прорыв и в старшем ценовом сегменте.

Достоинства:

корпус прочный, защищен от влаги и пыли по стандарту IP69;

интересное покрытие корпуса в исполнении «Вулканический серый»;

яркий и качественно настроенный LTPO AMOLED-дисплей с адаптивной частотой обновления до 144 Гц (причем она поддерживается в части игр);

смартфон очень мощный и при этом не подвержен перегреву;

впечатляющие игровые возможности;

достойные возможности и качество съемки на тыльные камеры;

очень быстрая зарядка (есть и беспроводная зарядка);

качественные выделенные стереодинамики;

Android 16 из коробки с длинным циклом обновления (5 года);

есть и VoLTE, и eSIM.

Недостатки: