Сегодня 26 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Владельцам iQOO 15 посоветовали не снима...
реклама
Новости Hardware

Владельцам iQOO 15 посоветовали не снимать заводскую защитную плёнку

Компания iQOO предупредила пользователей нового смартфона iQOO 15 о том, что снимать заводскую защитную плёнку с экрана не стоит, поскольку она представляет собой специальное антибликовое покрытие с улучшенными оптическими характеристиками. Об этом сообщило издание Gizmochina со ссылкой на слова представителя iQOO.

Источник изображения: gizmochina.com

Источник изображений: gizmochina.com

По словам представителя компании, эта плёнка не просто обычная защита из пластика, а многослойная AR-пленка, стоимость производства которой в несколько раз превышает стандартные аналоги. Она предназначена для снижения отражения и преломления света, повышает чёткость изображения и снижает нагрузку на глаза при ярком освещении. iQOO подчёркивает, что вложила значительные ресурсы в разработку этой технологии и рекомендует сохранять плёнку на экране.

В случае повреждения покрытия пользователи могут обратиться в официальный сервисный центр, где его заменят (до четырёх раз в год) на идентичное. В будущем компания планирует продавать такие плёнки отдельно через свой официальный магазин, однако точные сроки этого пока не известны. Все версии iQOO 15 поставляются с предустановленной AR-плёнкой.

Под этим продвинутым покрытием скрывается не менее впечатляющий дисплей Samsung с разрешением 2K (2560 × 1440 пикселей), получивший внутреннее название Everest. Экран изготовлен с использованием светоизлучающих материалов M14 и оснащён комплексом технологий защиты зрения. По утверждению iQOO, панель лидирует в отрасли по семи ключевым параметрам: чёткость, яркость, цветопередача, комфорт для глаз, энергоэффективность, срок службы и скорость отклика сенсора. Смартфон уже вышел в Китае и запланирован к выходу в других регионах.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung разрешила разблокировку загрузчика на Galaxy XR, хотя раньше запретила это в своих смартфонах
Xiaomi объяснила недовольным покупателям смартфонов, что они дорожают из-за памяти
Обзор HONOR X9d: неубиваемый смартфон с невероятно емкой батареей
TSMC объявила, что не боится запрета экспорта редкоземельных металлов из Китая
Samsung принимает участие в разработке чипа для спутниковых модемов Starlink с функцией ИИ
Власти США готовятся запретить экспорт китайских чипов, изготовленных с использованием американского ПО
Теги: iqoo, смартфоны, пленка
iqoo, смартфоны, пленка
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.