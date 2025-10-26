Владельцам iQOO 15 посоветовали не снимать заводскую защитную плёнку

Компания iQOO предупредила пользователей нового смартфона iQOO 15 о том, что снимать заводскую защитную плёнку с экрана не стоит, поскольку она представляет собой специальное антибликовое покрытие с улучшенными оптическими характеристиками. Об этом сообщило издание Gizmochina со ссылкой на слова представителя iQOO.

По словам представителя компании, эта плёнка не просто обычная защита из пластика, а многослойная AR-пленка, стоимость производства которой в несколько раз превышает стандартные аналоги. Она предназначена для снижения отражения и преломления света, повышает чёткость изображения и снижает нагрузку на глаза при ярком освещении. iQOO подчёркивает, что вложила значительные ресурсы в разработку этой технологии и рекомендует сохранять плёнку на экране.

В случае повреждения покрытия пользователи могут обратиться в официальный сервисный центр, где его заменят (до четырёх раз в год) на идентичное. В будущем компания планирует продавать такие плёнки отдельно через свой официальный магазин, однако точные сроки этого пока не известны. Все версии iQOO 15 поставляются с предустановленной AR-плёнкой.

Под этим продвинутым покрытием скрывается не менее впечатляющий дисплей Samsung с разрешением 2K (2560 × 1440 пикселей), получивший внутреннее название Everest. Экран изготовлен с использованием светоизлучающих материалов M14 и оснащён комплексом технологий защиты зрения. По утверждению iQOO, панель лидирует в отрасли по семи ключевым параметрам: чёткость, яркость, цветопередача, комфорт для глаз, энергоэффективность, срок службы и скорость отклика сенсора. Смартфон уже вышел в Китае и запланирован к выходу в других регионах.