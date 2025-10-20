Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600

В Китае состоялся дебют флагманского смартфона iQOO 15, который пришёл на смену модели iQOO 13. Устройство оснащено новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 в паре с игровым сопроцессором Q3, оперативной памятью LPDDR5X Ultra объёмом до 16 Гбайт и быстрой флеш-памятью UFS 4.1 ёмкостью до 1 Тбайт.

По информации GSMArena, смартфон получил 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung M14 с технологией LTPO, разрешением 2K, частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 2600 кд/м2, ШИМ-диммированием (включение и выключение подсветки) на частоте 2160 Гц и поддержкой DC Dimming. Экран совместим со стандартами Dolby Vision и HDR10+ и оснащён ультразвуковым сканером отпечатков пальцев под дисплеем.

Устройство оснащено тройной основной камерой с основным 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX921 размером 1/1,56 дюйма и оптической стабилизацией изображения. Также имеется перископический телеобъектив с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX882 и 3-кратным оптическим зумом. Наконец, имеется ещё один широкоугольный объектив с 50-мегапиксельной камерой. Для селфи и видеозвонков предусмотрен фронтальный модуль разрешением 32 МП. Вокруг основной камеры размещена RGB-светодиодная полоса.

Односекционный кремний-углеродный аккумулятор получил ёмкость 7000 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 100 Вт, беспроводная — 40 Вт, а также функции интеллектуального обхода цепи питания (smart bypass) и реверсивной зарядки. Для охлаждения используется паровая камера площадью 14 000 мм². Смартфон работает под управлением OriginOS 6 на базе Android 16, обладает защитой по стандартам IP68 и IP69, поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC и двухдиапазонный GPS. В наличии — четыре цветовых варианта: Track Edition (чёрный), Legendary Edition (белый), Lingyun и Wilderness (светло-зелёный).

Стоимость iQOO 15 составляет 4199 юаней (около $590 или 47 680 рублей) за версию 12 Гбайт/256 Гбайт, 4699 юаней ($660 или 53 360 рублей) за версию 12 Гбайт/512 Гбайт, 4499 юаней ($630 или 51 000 рублей) за версию 16 Гбайт/256 Гбайт и 4999 юаней ($700 или 56 760 рублей) за версию 16 Гбайт/512 Гбайт. Также доступна версия 16 Гбайт/1 Тбайт по цене 5499 юаней ($770 или 62 450 рублей) и специальная коллекционная версия Honor of Kings 10th Anniversary Edition с 16 Гбайт ОЗУ и 512 Гбайт памяти по той же цене.