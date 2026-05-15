Обзор ноутбука Acer Swift Go 14 AI: в дороге не подведет

А еще Swift Go 14 AI — пример ноутбука с говорящим названием. Серьезно, ведь сразу же понятно — и без каких-либо фотографий, — что сегодня речь пойдет о легкой и компактной 14-дюймовой модели. А аббревиатура “AI” обещает использование современной платформы. В данном случае — Intel. Значит, мы вправе ожидать от героя этого обзора продолжительного времени работы и достойной производительности в повседневных задачах. За «кадром» же остаются применение качественного OLED-экрана, отличная функциональность и новый подход в управлении устройством — подробнее об этом читайте далее.

В продаже вы встретите две модели Swift Go 14 AI: в одной комплектации используется центральный процессор Core Ultra 7 258V, в другой — Core Ultra 9 288V. К нам в тестовую лабораторию приехала старшая версия «свифта» под номером SFG14-75-974A. В крупных сетевых магазинах на момент написания статьи за нее просили 113 999 рублей. Прочие характеристики лэптопов указаны в таблице.

Acer Swift Go 14 AI Дисплей 14'', 1920 × 1200, OLED Центральный процессор Intel Core Ultra 9 288V

Intel Core Ultra 7 258V



В тестовой модели — Core Ultra 9 288V Графическая подсистема Встроенная графика центрального процессора Оперативная память 32 Гбайт LPDDR5x-8533 Установка накопителей 1 × M.2 2280 PCI Express 4.0 x4



В тестовой модели — 1 × Samsung MZVL81T0HFLB-00BTW 1 Тбайт Беспроводной интерфейс Intel Wi-Fi 7 BE201 (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 ГГц, Bluetooth 5.4) Интерфейсы 2 × USB 3.2 Gen1 Type-A

2 × Thunderbolt 4

1 × HDMI 2.1

1 × TRRS 3,5 мм

1 × microSD Внешний блок питания 100 Вт, USB Type-C, 415 г (вместе со всеми проводами, измерено вручную) Емкость аккумулятора 65 Вт⋅ч Размеры 312 × 227 × 16 мм Масса устройства 1,24 кг Операционная система Без ОС Гарантия 1 год Цена в России 113 999 рублей за тестовую версию

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Корпус Swift Go 14 AI выполнен из металла. По всей видимости, используется алюминиевый сплав — плюс на детали нанесена лазерная гравировка. Тут важнее другое. Во время тестирования у меня не возникло вопросов к лэптопу в плане его эксплуатационных качеств: корпус компьютера оказался немарким и прочным; клавиатура прогибается только при сильном нажатии на клавиши; скрутить или продавить дисплей — тот еще квест, поверьте.

Очевидно, инженеры Acer стремились максимально облегчить Swift Go 14 AI. В результате разнообразных технических ухищрений масса устройства составляет всего 1,2 кг! Толщина корпуса меняется в диапазоне от 10 до 16 мм без учета резиновых ножек. Перед вами очень легкий и компактный компаньон по жизни.

Рамки экрана по бокам — тонкие. Сверху лэптоп оснащен полноценной веб-камерой, поддерживающей разрешение Full HD, датчиками и микрофонами. «Вебка» при желании скрывается механической шторкой. Крышка ноутбука легко распахивается одной рукой — максимальный угол раскрытия составляет 180 градусов. К работе шарниров корпуса у меня вопросов нет.

Интерфейсы компьютера, расположенные по бокам корпуса, максимально удалены от пользователя. Справа расположены картридер microSD и USB 3.2 Gen1 A-типа. Слева на корпусе выведены пара Thunderbolt 4 (они же — USB4), видеовыход HDMI 2.1, 3,5-мм джек для подключения гарнитуры и USB 3.2 Gen1 A-типа. Наличие сверхбыстрых интерфейсов позволяет заметно увеличить рабочее пространство вокруг. Так, мы можем подключить к лэптопу дисплей с интерфейсом DisplayPort. А можем воспользоваться услугами различных док-станций, расширяющих функциональность системы.

Клавиатура Swift Go 14 AI узнаваема — схожая раскладка используется в прочих 14-дюймовых моделях Acer. А мы протестировали их немало. Плоские клавиши с буквами и цифрами размером 16 × 16 мм имеют небольшую высоту и отстоят друг от друга на 2 мм. Набирать текст на такой клавиатуре достаточно удобно, так как все кнопки расположены на своих местах. А вот клавиши Esc, Del и ряд F1-F12 получились небольшими. Пожалуй, эпитетом «неудобные» у клавиатуры Go’бука можно наградить только кнопки со стрелками «вверх» и «вниз», на которые одновременно «повешены» дополнительные функции. Зато размерам Enter, Shift и Backspace глаз точно радуется.

Клавиатура Swift Go 14 AI лишена цифрового блока (что понятно), но оснащена двухуровневой подсветкой белого цвета (чего вполне достаточно). Датчика отпечатков пальцев не предусмотрено.

Тачпад устройства обзавелся несколькими новыми функциями. Сама поверхность выполнена из стекла Corning Gorilla Glass, и к ее отзывчивости у меня претензий нет. Размеры панели составляют 125 × 80 мм. В ее нижней части расположена надпись “SWIFT”, если провести по ней пальцем, активируются новые мультимедийные функции. Так, пользователь одним касанием может изменить громкость динамиков, а также управлять плеером, веб-камерой и микрофоном.

Система охлаждения Swift Go 14 AI устроена привычным образом: холодный воздух поступает внутрь корпуса через решетку в нижней панели, а горячий выходит наверх между топкейсом и экраном. Получить доступ к кулеру и материнской плате лэптопа несложно. Сначала мы откручиваем винты с torx-шлицем, затем аккуратно поддеваем пластиковой картой край металлической пластины и не спеша высвобождаем ее из пазов на корпусе.

Система охлаждения представляет собой несложную конструкцию, состоящую из двух теплотрубок, вентиляторов и медного радиатора. Оперативная память — все 32 Гбайт — распаяна на материнской плате. Возможности установить второй SSD нет, однако в целом тестовая сборка Swift Go 14 AI видится мне оптимальной и сбалансированной. Апгрейд этому ПК потребуется еще нескоро. Плюс никто не помешает вам со временем поменять терабайтный накопитель Samsung на модель большей емкости.

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома, в офисе и в поездках, не имеющей дискретного графического процессора и/или не предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках и мини-ПК, входящих в данную категорию, зачастую используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и мини-ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор AMD Ryzen 5 7500F, 16 Гбайт оперативной памяти DDR5-5200 (46-43-43-84), видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT 8 Гбайт и твердотельный накопитель Intel SSDPEKKW020T8X1. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2026 г.) и драйверами, включая Adrenalin 26.2.2 и AMD Chipset Drivers 8.02.18.557.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 5.0.1. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench R23, Cinebench 2024 и Cinebench 2026. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Corona 10 Benchmark. Тестирование скорости рендеринга при помощи одноименного рендера. Измеряется скорость построения стандартной сцены, используемой для измерения производительности.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.3.2912 64. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):

JetStream 2. Тестирование веб-сценариев на базе сборок JavaScript и WebAssembly, охватывающих различные сложные рабочие нагрузки и методы программирования.

Игры (разрешение 1920 × 1080 и/или 1920 × 1200 точек):

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (FPS Benchmark). Текущий шаблон настроек графики — «Низкое», FSR — выкл.

GTA V Legacy. DirectX 11. Встроенный бенчмарк (последняя сцена). Сглаживание FXAA — вкл., сглаживание MSAA — X2, вертикальная синхронизация — выкл., населенность города — макс., разновидность населения — макс., фокусировочная шкала — макс., качество текстур — «Стандарт», качество шейдеров — «Стандарт», качество теней — «Стандарт», качество отражений — «Стандарт», MSAA для отражений — выкл., качество воды — «Стандарт», качество частиц — «Стандарт», качество травы — «Стандарт», мягкие тени — «Мягко», настройка спецэффектов — «Стандарт», анизотропная фильтрация — X16, затенение АО — «Стандарт», тесселяция — «Стандарт», дополнительные настройки изображения — выкл.

Fallout 4. DirectX 11. Прогулка по территории Содружества. Режим качества графики — «Низкое», TAA, 8x AF.

Street Fighter V. DirectX 11. Бенчмарк. Качество — «Максимум», разрешение — 100, сглаживание, постобработка, тени, настройки текстур, эффекты — «Максимум».

Superposition benchmark. DirectX 11. Бенчмарк. Качество графики — “1080p Medium”.

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в режиме веб-серфинга. Он подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

Да, в заголовке и аннотации статьи компактность и легкость Swift Go 14 AI выделены как его самая приметная особенность. Однако среди прочих «убойных» фишек ноутбука, помимо размеров, на одной ступеньке точно расположился используемый в мобильном компьютере OLED-дисплей. В режиме HDR его яркость достигает 500 нит. Матрица ATNA40CT05-0 полностью соответствует стандартам sRGB и DCI-P3 — в итоге «свифт» превосходно подойдет всем тем, кто не желает экономить на одной из главнейших деталей в любом лэптопе. ШИМ у панели присутствует на всех уровнях яркости, однако частота мерцания достаточно высокая и не приводит к ухудшению самочувствия.

Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-974A

(матрица — ATNA40CT05-0) Минимальная яркость, кд/м2 18 Максимальная яркость, кд/м2 391 Цветовая температура, К 6600 Контрастность стремится к бесконечности Цветовой охват sRGB, % 100 Цветовой охват DCI-P3, % 99 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 0,98 (2,01) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 0,68 (1,84) Углы обзора соответствуют заявленным ШИМ выявлена на всех уровнях яркости

⇡#Нагрев, шум и производительность

Производительность системы регулируется в приложении AcerSence — доступ к нему реализован при помощи горячей кнопки с буквой “a” на клавиатуре. При подключении лэптопа к блоку питания доступны три режима: «Бесшумно», «Обычный» и «Производительность».

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench R23) «Производительность» «Обычный» «Бесшумно» Все потоки процессора Один поток процессора Все потоки процессора Один поток процессора Все потоки процессора Один поток процессора Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 3,7/3,7 4,5/1,7 3,0/3,3 4,5/1,7 2,6/2,9 4,4/1,7 Температура ЦП, °C Максимальная 96 93 93 92 93 92 Средняя 89 86 77 86 71 89 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 42,1 38,9 39,2 38,4 37,5 37,1 Энергопотребление процессора, Вт Среднее 30 16 21 15 16 15 Производительность, баллы (больше — лучше) 10220 2027 8845 2011 7695 1990

Перед нами ультрабук. Восьмиядерный центральный процессор Core Ultra 9 288V как раз разработан для мобильных компьютеров данной категории. В режиме по умолчанию его энергопотребление составляет 30 Вт. Мы видим, что в Swift Go 14 AI чип работает так, как и задумано создателем. Процессоры поколения Lunar Lake не поддерживают технологию Hyper-Threading.

«Свифт» во всех режимах AcerSence работает негромко. При переключении настроек уровень шума лэптопа под нагрузкой меняется от условно комфортного до практически бесшумного. С одной стороны, центральный процессор ноутбука заметно греется. С другой стороны, по-настоящему пугающих высоких температур не замечено — компьютер точно не перегревается.

В легких сценариях Swift Go 14 AI работает тихо всегда.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 8749 Essentials, баллы 10368 Productivity, баллы 16845 Digital Content Creation, баллы 10406 Веб-серфинг JetStream 2, баллы 267 в ресурсоемких приложениях Cinebench R23 Одно ядро, баллы 2027 Все ядра, баллы 10220 Cinebench 2024 Одно ядро, баллы 128 Все ядра, баллы 627 Cinebench 2026 Одно ядро, баллы 501 Все ядра, баллы 2405 Blender 5.0.1 Продолжительность построения финальной модели classroom, с 771 Corona 10 Benchmark Скорость рендеринга, лучей/с 3216485 3DMARK CPU Profile Одно ядро, баллы 1233 Все ядра, баллы 6236 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 457 Steel Nomad, баллы 852 Steel Nomad Light, баллы 3407 3DMARK Time Spy Общий балл 4616 Графика, баллы 4285 Центральный процессор, баллы 8211 3DMARK Fire Strike Общий балл 9360 Графика, баллы 10282 Физика, баллы 21800 в играх Counter-Strike 2 AVG FPS 131 1 % MIN FPS 90 GTA V Legacy AVG FPS 91 1 % MIN FPS 67 Fallout 4 AVG FPS 106 1 % MIN FPS 70 Street Fighter V AVG FPS 60 1 % MIN FPS 53

P-ядра чипов семейства Lunar Lake используют микроархитектуру Lion Cove — отсюда и довольно высокая производительность ноутбука в повседневных задачах. К тому же чип использует быструю оперативную память стандарта LPDDR5x-8533. При невысокой нагрузке частота ядер процессора достигает 5,1 ГГц. Мы видим, что настроенного в ноутбуке режима питания PL2 оказывается вполне достаточно для того, чтобы максимально быстро выполнить задачи, связанные с запуском приложений, веб-серфингом, работой с офисными программами и так далее. В сложных задачах Core Ultra 9 288V действительно проявляет себя не так ярко: наличие всего восьми потоков и ограничение энергопотребления в 30 Вт не могут не сказаться на общей производительности системы во время рендеринга и при создании цифрового контента в целом.

Зато чип Intel оснащен довольно «бодрой» встроенной графикой Arc Graphics 140V. Бодрой настолько, что герой обзора легко «тянет» игры с невысокими системными требованиями, а также ААА-хиты прошлых лет. Swift Go 14 AI справится и со многими современными проектами, ориентированными больше на геймплей, чем на графику.

⇡#Время автономной работы

Ноутбук укомплектован аккумулятором на 65 Вт⋅ч. Тестирование показало, что от одного заряда батареи, в легких сценариях использования, Swift Go 14 AI проработает минимум полдня (но в среднем — гораздо больше). Получается, в случае с этой моделью брать с собой внешний блок питания совсем не обязательно.

Время автономной работы, яркость экрана 150 кд/м2 Веб 14 ч 22 м Просмотр видео 22 ч 39 м

Любой лэптоп, претендующий на звание универсального походного помощника, сочетает в себе три важные характеристики. Такой мобильный компьютер должны быть легким, компактным и практичным. Он обязан долго работать от аккумулятора, и им должно быть удобно пользоваться. Что ж, всеми этими чертами обладает Swift Go 14 AI. А еще герой обзора оснащен отличной OLED-матрицей. Производительность системы в повседневных задачах не вызывает нареканий. При этом ноутбук в большинстве режимов работает тихо и не перегревается. Функциональность устройства — более чем достаточная для данного форм-фактора.