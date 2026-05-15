Обзор ноутбука Acer Swift Go 14 AI: в дороге не подведет
А еще Swift Go 14 AI — пример ноутбука с говорящим названием. Серьезно, ведь сразу же понятно — и без каких-либо фотографий, — что сегодня речь пойдет о легкой и компактной 14-дюймовой модели. А аббревиатура “AI” обещает использование современной платформы. В данном случае — Intel. Значит, мы вправе ожидать от героя этого обзора продолжительного времени работы и достойной производительности в повседневных задачах. За «кадром» же остаются применение качественного OLED-экрана, отличная функциональность и новый подход в управлении устройством — подробнее об этом читайте далее.
⇡#Технические характеристики
В продаже вы встретите две модели Swift Go 14 AI: в одной комплектации используется центральный процессор Core Ultra 7 258V, в другой — Core Ultra 9 288V. К нам в тестовую лабораторию приехала старшая версия «свифта» под номером SFG14-75-974A. В крупных сетевых магазинах на момент написания статьи за нее просили 113 999 рублей. Прочие характеристики лэптопов указаны в таблице.
⇡#Внешний вид и особенности конструкции
Корпус Swift Go 14 AI выполнен из металла. По всей видимости, используется алюминиевый сплав — плюс на детали нанесена лазерная гравировка. Тут важнее другое. Во время тестирования у меня не возникло вопросов к лэптопу в плане его эксплуатационных качеств: корпус компьютера оказался немарким и прочным; клавиатура прогибается только при сильном нажатии на клавиши; скрутить или продавить дисплей — тот еще квест, поверьте.
Очевидно, инженеры Acer стремились максимально облегчить Swift Go 14 AI. В результате разнообразных технических ухищрений масса устройства составляет всего 1,2 кг! Толщина корпуса меняется в диапазоне от 10 до 16 мм без учета резиновых ножек. Перед вами очень легкий и компактный компаньон по жизни.
Рамки экрана по бокам — тонкие. Сверху лэптоп оснащен полноценной веб-камерой, поддерживающей разрешение Full HD, датчиками и микрофонами. «Вебка» при желании скрывается механической шторкой. Крышка ноутбука легко распахивается одной рукой — максимальный угол раскрытия составляет 180 градусов. К работе шарниров корпуса у меня вопросов нет.
Интерфейсы компьютера, расположенные по бокам корпуса, максимально удалены от пользователя. Справа расположены картридер microSD и USB 3.2 Gen1 A-типа. Слева на корпусе выведены пара Thunderbolt 4 (они же — USB4), видеовыход HDMI 2.1, 3,5-мм джек для подключения гарнитуры и USB 3.2 Gen1 A-типа. Наличие сверхбыстрых интерфейсов позволяет заметно увеличить рабочее пространство вокруг. Так, мы можем подключить к лэптопу дисплей с интерфейсом DisplayPort. А можем воспользоваться услугами различных док-станций, расширяющих функциональность системы.
Клавиатура Swift Go 14 AI узнаваема — схожая раскладка используется в прочих 14-дюймовых моделях Acer. А мы протестировали их немало. Плоские клавиши с буквами и цифрами размером 16 × 16 мм имеют небольшую высоту и отстоят друг от друга на 2 мм. Набирать текст на такой клавиатуре достаточно удобно, так как все кнопки расположены на своих местах. А вот клавиши Esc, Del и ряд F1-F12 получились небольшими. Пожалуй, эпитетом «неудобные» у клавиатуры Go’бука можно наградить только кнопки со стрелками «вверх» и «вниз», на которые одновременно «повешены» дополнительные функции. Зато размерам Enter, Shift и Backspace глаз точно радуется.
Клавиатура Swift Go 14 AI лишена цифрового блока (что понятно), но оснащена двухуровневой подсветкой белого цвета (чего вполне достаточно). Датчика отпечатков пальцев не предусмотрено.
Тачпад устройства обзавелся несколькими новыми функциями. Сама поверхность выполнена из стекла Corning Gorilla Glass, и к ее отзывчивости у меня претензий нет. Размеры панели составляют 125 × 80 мм. В ее нижней части расположена надпись “SWIFT”, если провести по ней пальцем, активируются новые мультимедийные функции. Так, пользователь одним касанием может изменить громкость динамиков, а также управлять плеером, веб-камерой и микрофоном.
Система охлаждения Swift Go 14 AI устроена привычным образом: холодный воздух поступает внутрь корпуса через решетку в нижней панели, а горячий выходит наверх между топкейсом и экраном. Получить доступ к кулеру и материнской плате лэптопа несложно. Сначала мы откручиваем винты с torx-шлицем, затем аккуратно поддеваем пластиковой картой край металлической пластины и не спеша высвобождаем ее из пазов на корпусе.
Система охлаждения представляет собой несложную конструкцию, состоящую из двух теплотрубок, вентиляторов и медного радиатора. Оперативная память — все 32 Гбайт — распаяна на материнской плате. Возможности установить второй SSD нет, однако в целом тестовая сборка Swift Go 14 AI видится мне оптимальной и сбалансированной. Апгрейд этому ПК потребуется еще нескоро. Плюс никто не помешает вам со временем поменять терабайтный накопитель Samsung на модель большей емкости.
⇡#Методика тестирования и ПО
Для компьютерной техники, используемой дома, в офисе и в поездках, не имеющей дискретного графического процессора и/или не предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках и мини-ПК, входящих в данную категорию, зачастую используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.
Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и мини-ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор AMD Ryzen 5 7500F, 16 Гбайт оперативной памяти DDR5-5200 (46-43-43-84), видеокарта AMD Radeon RX 5500 XT 8 Гбайт и твердотельный накопитель Intel SSDPEKKW020T8X1. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2026 г.) и драйверами, включая Adrenalin 26.2.2 и AMD Chipset Drivers 8.02.18.557.
Использовались следующие ресурсоемкие приложения:
Комплексные игровые бенчмарки:
Браузерные тесты (Firefox Portable 136.0.1):
Игры (разрешение 1920 × 1080 и/или 1920 × 1200 точек):
Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.
Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в режиме веб-серфинга. Он подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.
⇡#Дисплей
Да, в заголовке и аннотации статьи компактность и легкость Swift Go 14 AI выделены как его самая приметная особенность. Однако среди прочих «убойных» фишек ноутбука, помимо размеров, на одной ступеньке точно расположился используемый в мобильном компьютере OLED-дисплей. В режиме HDR его яркость достигает 500 нит. Матрица ATNA40CT05-0 полностью соответствует стандартам sRGB и DCI-P3 — в итоге «свифт» превосходно подойдет всем тем, кто не желает экономить на одной из главнейших деталей в любом лэптопе. ШИМ у панели присутствует на всех уровнях яркости, однако частота мерцания достаточно высокая и не приводит к ухудшению самочувствия.
⇡#Нагрев, шум и производительность
Производительность системы регулируется в приложении AcerSence — доступ к нему реализован при помощи горячей кнопки с буквой “a” на клавиатуре. При подключении лэптопа к блоку питания доступны три режима: «Бесшумно», «Обычный» и «Производительность».
Перед нами ультрабук. Восьмиядерный центральный процессор Core Ultra 9 288V как раз разработан для мобильных компьютеров данной категории. В режиме по умолчанию его энергопотребление составляет 30 Вт. Мы видим, что в Swift Go 14 AI чип работает так, как и задумано создателем. Процессоры поколения Lunar Lake не поддерживают технологию Hyper-Threading.
«Свифт» во всех режимах AcerSence работает негромко. При переключении настроек уровень шума лэптопа под нагрузкой меняется от условно комфортного до практически бесшумного. С одной стороны, центральный процессор ноутбука заметно греется. С другой стороны, по-настоящему пугающих высоких температур не замечено — компьютер точно не перегревается.
В легких сценариях Swift Go 14 AI работает тихо всегда.
P-ядра чипов семейства Lunar Lake используют микроархитектуру Lion Cove — отсюда и довольно высокая производительность ноутбука в повседневных задачах. К тому же чип использует быструю оперативную память стандарта LPDDR5x-8533. При невысокой нагрузке частота ядер процессора достигает 5,1 ГГц. Мы видим, что настроенного в ноутбуке режима питания PL2 оказывается вполне достаточно для того, чтобы максимально быстро выполнить задачи, связанные с запуском приложений, веб-серфингом, работой с офисными программами и так далее. В сложных задачах Core Ultra 9 288V действительно проявляет себя не так ярко: наличие всего восьми потоков и ограничение энергопотребления в 30 Вт не могут не сказаться на общей производительности системы во время рендеринга и при создании цифрового контента в целом.
Зато чип Intel оснащен довольно «бодрой» встроенной графикой Arc Graphics 140V. Бодрой настолько, что герой обзора легко «тянет» игры с невысокими системными требованиями, а также ААА-хиты прошлых лет. Swift Go 14 AI справится и со многими современными проектами, ориентированными больше на геймплей, чем на графику.
⇡#Время автономной работы
Ноутбук укомплектован аккумулятором на 65 Вт⋅ч. Тестирование показало, что от одного заряда батареи, в легких сценариях использования, Swift Go 14 AI проработает минимум полдня (но в среднем — гораздо больше). Получается, в случае с этой моделью брать с собой внешний блок питания совсем не обязательно.
⇡#Выводы
Любой лэптоп, претендующий на звание универсального походного помощника, сочетает в себе три важные характеристики. Такой мобильный компьютер должны быть легким, компактным и практичным. Он обязан долго работать от аккумулятора, и им должно быть удобно пользоваться. Что ж, всеми этими чертами обладает Swift Go 14 AI. А еще герой обзора оснащен отличной OLED-матрицей. Производительность системы в повседневных задачах не вызывает нареканий. При этом ноутбук в большинстве режимов работает тихо и не перегревается. Функциональность устройства — более чем достаточная для данного форм-фактора.
