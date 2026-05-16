Геоинженеры Stardust предложили охладить Землю, распылив особый светоотражающий «песок» в стратосфере

Специализирующаяся на технологиях геоинженерии компания Stardust Solutions предложила решение, способное, как она утверждает, остановить глобальное потепление и охладить Землю. Для этого потребуется распылять на высоте мельчайшие частицы, которые будут отражать солнечный свет.

Американо-израильский стартап Stardust привлёк $75 млн от инвесторов, поверивших, что глобальное потепление может выйти из-под контроля, и власти согласятся платить компании за распыление миллионов тонн отражающих свет аэрозолей в стратосфере. Первоначально планы компании были засекречены, и учёным приходилось подписывать соглашение о неразглашении, прежде чем им давали возможность изучить технологии, способные изменить планету. Теперь компания раскрыла состав частиц — это аморфный диоксид кремния, а размеры частиц составляют 0,5 мкм, то есть разглядеть их можно только под микроскопом. Компания поделилась и информацией о системах, которые она могла бы использовать для рассеивания этих частиц на высоте около 18 км над землёй и мониторинга их падения на поверхность планеты.

«С самого начала мы исходили из того, что технологии отражения солнечного света будут рассматриваться властями только в том случае, если мы предоставим надёжные, научно обоснованные решения всех проблем и вопросов и докажем, что они безопасны, практичны и контролируемы. Мы взяли на себя эту миссию, и публикуемые нами сегодня подробности представляют важный шаг на пути к этой цели», — заявил гендиректор Stardust Янай Йедваб (Yanai Yedvab). Компания работает в области солнечной геоинженерии, то есть стремится изменить облака и другие характеристики атмосферы таким образом, чтобы остановить солнечные лучи и не дать им достигнуть Земли. Предлагались и другие идеи: строить огромные солнцезащитные экраны или создавать отражающую морскую пену, чтобы снизить объёмы поглощаемого океанами тепла.

Геоинженерия в теории может уменьшить потепление, но не устранить его первопричину — сжигание ископаемого топлива. То есть мир будет оставаться в зависимости от геоинженерии, пока человечество не сократит объёмы потребляемых нефти, газа и угля до безопасного уровня, а затем не избавится от избыточных загрязнений воздуха и морей, из-за которых меняется климат. Stardust раскрыла подробности своих решений в шести научных статьях, которые были написаны совместно с экспертами из ведущих университетов, но они ещё не прошли рецензирование. Сейчас компания пытается запатентовать свои частицы и другие технологии, что важно для реализации её бизнес-стратегии.

Stardust разработала два типа частиц на основе аморфного диоксида кремния. Один из них «полностью биобезопасен, пригоден для массового производства уже сегодня и находится на очень продвинутой стадии проверки». Второй предусматривает наличие ядра из карбоната кальция, который блокирует солнечный свет более эффективно. «Оба решения специально разработаны таким образом, чтобы после оседания на землю они возвращались в существующие природные циклы», — отметили в компании. Аморфный диоксид кремния резко отличается от кристаллического — опасной реактивной пыли, которая выделяется при резке или дроблении горных пород. По данным онкологического агентства Всемирной организации здравоохранения, аморфный диоксид кремния в низких дозах не представляет для человека опасности.

В 2023 году Stardust показывала инвесторам презентацию, в которой сообщала о плане «глобального полномасштабного развёртывания» своей технологии к 2035 году — к этому моменту её ожидаемая выручка должна достичь $1,5 млрд в год. Сейчас планы изменились, подчеркнули в компании. У неё есть оппоненты — некоторые учёные с опаской относятся к самой идее геоинженерии и опасаются, что в условиях ослабления международного сотрудничества эти технологии могут использоваться не по назначению.