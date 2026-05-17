Российский чипмейкер «Микрон» запустил продажу сувениров — 200-мм пластин с чипами и пробирок с воздухом из «чистой комнаты»

Российский производитель полупроводниковой продукции АО «Микрон» расширил ассортимент доступных для покупки сувениров. Речь о 200-мм пластинах, на которых размещено от 30 до 120 тыс. чипов, и пробирках с воздухом из чистого производственного помещения (ЧПП).

Реальные кремниевые пластины помещены в рамки, всего доступно 12 вариантов оформления. Каждый такой сувенир стоит 12 500 рублей. В сообщении на сайте компании сказано, что сувенирные пластины выпущены ограниченным тиражом. Это сделает их более ценными. Среди образцов можно найти пластины с чипом AMUR MIK32, который построен на базе архитектуры RISC-V и выпускается «Микроном» с 2022 года.

«Этот сувенир — аутентичный символ высоких технологий. Количество пластин ограничено, что делает их ещё более ценными для коллекционеров и любителей науки. Добавьте эту уникальную пластину в свою коллекцию и прикоснитесь к миру передовых технологий», — говорится в описании на странице товара.

Потенциальным покупателям предлагается выбирать между белыми и черными рамками, а также вариантами с разными узорами. При этом какой именно набор чипов будет на пластине во время заказа неизвестно. В нижней части рамки присутствует таблица с заголовком: «2026 | Сделано в России | Техно-эксклюзив | Российские чипы | 200 мм», а также другой информацией.

Вместе с этим «Микрон» запустил продажи пробирок с воздухом из ЧПП по цене в 155 рублей за шутку. В дополнение к этому на сайте компании по-прежнему можно приобрести другую сувенирную продукцию, такую как кружки и магниты.