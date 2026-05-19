В России стартовали продажи смартфона Realme 16 5G с селфи-зеркалом у основной 50-Мп камеры — от 33 тыс. рублей

Компания Realme объявила о старте продаж в России смартфона Realme 16 5G. Новинка рассчитана на молодую аудиторию. Одной из ключевых особенностей смартфона является зеркало для селфи, расположенное на задней панели устройства, рядом с блоком камер.

Источник изображений: Realme

Зеркало позволяет пользователям видеть себя в реальном времени при съёмке на тыльную камеру, а кольцевая вспышка Aura Ring обеспечивает мягкое и равномерное освещение. Дополняют этот опыт умный ассистент распознавания жестов и голосовой обратный отсчёт.

Смартфон оснащён двойной основной камерой с 50-мегапиксельным сенсором Sony IMX852 и 2-мегапиксельным монохромным датчиком, а также фронтальной камерой на 50 мегапикселей. Устройство поддерживает запись видео в формате 1080p, подводную фотосъёмку и распознавание жестов для съёмки без помощи рук. Производитель отмечает, что за высокое качество снимков отвечает технология цветопередачи LumaColor, которая реконструирует освещение, сохраняет реалистичное отображение кожи и правильный баланс белого. Набор различных ИИ-алгоритмов (AI Edit Genie, AI StyleMe, AI LightMe и AI Instant Clip) позволяет по своему желанию отредактировать отснятый материал.

В основе Realme 16 5G используется 6-нм восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo с графическим ускорителем Mali-G57 MC2. Смартфон предлагает 8 или 12 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X и флеш-накопитель UFS 2.2 ёмкостью 128 или 256 Гбайт. Устройство оснащено 6,57-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4200 кд/м2 и 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Для защиты экрана от повреждений используется прочное стекло DT Star D+.

Устройство также оснащено ёмким аккумулятором на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт, обеспечивающей восполнение заряда до 50 % за 30 минут и до 100 % за 74 минуты. Аккумулятор поддерживает обратную зарядку и алгоритм Realme Titan Long-Life для увеличения срока службы, обеспечивающий сохранение 80 % ёмкости после 1600 циклов зарядки.

По защите от влаги и пыли Realme 16 5G соответствует стандартам IP66, IP68, IP69 и IP69K. Устройство работает под управлением Realme UI 7.0 на базе Android 15. Для обеспечения плавности работы используется Flux Engine — инструмент управления ресурсами с применением ИИ.

Realme 16 5G доступен в продаже на российском рынке в белом (Air White) и чёрном (Air Black) цветах. Стоимость конфигурации с 8/256 Гбайт составляет 32 999 рублей.

Теги: realme, dimensity 6400 turbo, смартфон
