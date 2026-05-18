Календарь релизов 18–24 мая: Forza Horizon 6, Zero Parades, Lego Batman и Phonopolis

Неделя 18–24 мая — одна из самых громких за последнее время. Здесь и полноценный старт Forza Horizon 6, и новая тактика во вселенной Warhammer 40K, и кооперативный спин-офф Deep Rock Galactic: Rogue Core. Плюс — уютная Coffee Talk Tokyo, необычная шпионская история Zero Parades, а также возвращение старых героев вроде Bubsy и Lego Batman. Очень насыщенная неделя с релизами практически на любой вкус.

