LG выпустит первый игровой монитор с частотой обновления 1000 Гц и разрешением 1080p

Компания LG анонсировала новый монитор для геймеров, который может стать хорошим вариантом для людей, которые никак не могут определиться с выбором между частотой обновления и разрешением экрана. Модель UltraGear 25G590B — это первый анонсированный для потребительского рынка монитор, поддерживающий частоту обновления экрана 1000 Гц при разрешении 1920 × 1080 пикселей.

Ранее на рынке появлялись мониторы с частотой обновления 1000 Гц и поддержкой разрешения 720p. Новый UltraGear 25G590B лишён этого ограничения. Он построен на базе 24,5-дюймовой панели IPS и, по заявлениям вендора, отлично подходит для киберспортсменов, которым нужен максимально отзывчивый монитор.

Ещё несколько лет назад многие задавались вопросами по поводу способности глаз человека чувствовать эффект высокой частоты обновления, когда на рынке появлялись модели с поддержкой 360 Гц или 480 Гц. Теперь же LG снова повышает планку. Точные сроки начала продаж и розничная стоимость новинки озвучены не были. Вендор лишь упомянул «вторую половину 2026 года», добавив, что монитор комплектуется минималистичной подставкой, оснащён крючком для хранения гарнитуры и имеет встроенную подсветку.

Вполне естественно, что UltraGear 25G590B поддерживает функции на базе искусственного интеллекта, как для повышения уровня погружения в игровой процесс, так и для более удобного взаимодействия. Так функция AI Scene Optimization добавит визуального реализма и глубины, интеллектуально регулируя настройки в зависимости от происходящего в игре. Функция AI Sound обеспечит более естественный пространственный звук и более чёткую коммуникацию внутри игры (при использовании совместимой гарнитуры).