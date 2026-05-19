Microsoft представила очень дорогие планшеты Surface Pro 12 и ноутбуки Surface Laptop 8 на процессорах Intel Panther Lake

Компания Microsoft почти два года назад выпустила планшет Surface Pro 11 и ноутбук Surface Laptop 7 на базе Arm-процессоров. Спустя полгода появились модели на Intel. Теперь Microsoft решила начать обновление Surface Pro и Surface Laptop с анонса моделей на Intel, а позже в этом году выпустит аналогичные компьютеры с новыми чипами Qualcomm Snapdragon X2.

Источник изображений: Microsoft

Новый Surface Pro 12, или, как его называет Microsoft, «13-дюймовый Surface Pro для бизнеса», будет доступен корпоративным покупателям уже сегодня по цене от $1949,99. Базовая модель включает процессор Intel Core Ultra 5 серии Panther Lake, 16 Гбайт оперативной памяти, 256 Гбайт постоянной памяти и обычный 13-дюймовый ЖК-дисплей PixelSense. Максимальная комплектация Surface Pro 12 с процессором Intel Core Ultra 7, 64 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти оценивается в $4399,99. Также доступны варианты с OLED-экраном и модели с поддержкой 5G. Стоимость последней начинается от $2249,99. За эту цену устройство предложит чип Core Ultra 5, 16 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти.

Дизайн Surface Pro 12 практически не изменился по сравнению с Surface Pro 11. Microsoft сохранила ту же конфигурацию разъёмов из двух USB-C с поддержкой Thunderbolt 4. Планшет также оснащён магнитным зарядным портом Surface Connect, модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, фронтальной камерой с разрешением 1440p и тыльной 10-Мп камерой с поддержкой 4K.

Сегодня Microsoft также выпустила три новые модели ноутбуков Surface Laptop 8 для бизнеса. 13,8- и 15-дюймовые модели Surface Laptop 8, или Surface Laptop for Business (8-го поколения), как их называет Microsoft, будут доступны с различными процессорами Intel Core Ultra Series 3. Вместе с ними компания представила 13-дюймовую модель Surface Laptop for Business (1-го поколения).

Стоимость 13,8-дюймовой модели Surface Laptop for Business начинается с $1949,99. Новинка предлагает процессор Intel Core Ultra 5, 16 Гбайт оперативной и 256 Гбайт постоянной памяти. Хотя устройства Surface для бизнеса традиционно стоят дороже, чем потребительские варианты, начальная цена Surface Laptop 8 в $1949,99 почти вдвое превышает стартовую цену Surface Laptop 7. В максимальной конфигурации 13,8-дюймовый Surface Laptop for Business предложит процессор Core Ultra 7, 64 Гбайт оперативной и 1 Тбайт постоянной памяти. Цена такой конфигурации составляет $4299,99. Аналогичная конфигурация 15-дюймовой модели с процессором Core Ultra 7 будет стоить $4499,99.

Ноутбуки Surface Laptop 8 сохранили прежний дизайн Surface Laptop 7, однако Microsoft добавила новинкам «усовершенствованную тактильную сенсорную панель». Она обеспечивает едва заметные тактильные сигналы при наведении курсора на кнопку закрытия в Windows или появлении подсказок выравнивания при перетаскивании окон, масштабировании или вращении объектов. При перемещении ползунков на экране тактильная обратная связь будет указывать на шаги ползунка. Поддержка такой тактильной сенсорной панели встроена в Windows 11. Microsoft также работает с разработчиками сторонних приложений для улучшения поддержки.

13,8-дюймовый Surface Laptop 8 впервые получил функцию встроенного экрана конфиденциальности, хотя она не столь эффективна и гибка в настройке, как аналогичная функция в смартфоне Samsung Galaxy S26 Ultra. Она предназначена для защиты чувствительных бизнес-данных от посторонних глаз без необходимости использования физической защитной плёнки на экране. Функция активируется нажатием одной кнопки.

В отличие от планшета Surface Pro 12, у Surface Laptop 8 не предусмотрена опция в виде OLED-экрана. Вместо этого 15-дюймовая модель предлагает лишь более высокое разрешение (3270 × 2180 вместо 2496 × 1664 пикселей) и ту же частоту обновления 120 Гц.

Ноутбуки Surface Laptop 8 также оснащены магнитным портом зарядки Surface Connect. В набор разъёмов входят один USB-A и два USB-C. Дополнительно 15-дюймовая модель оснащается считывателем карт памяти MicroSDXC Express.

Более компактная и немного более доступная 13-дюймовая модель Surface Laptop for Business (1-го поколения), по всей видимости, представляет собой Intel-альтернативу модели на базе процессора Qualcomm, выпущенной в прошлом году. Её цена начинается от $1499,99. Максимальная конфигурация предлагает Core Ultra 5, 24 Гбайт оперативной и 1 Тбайт постоянной памяти за $2249,99. Позже в этом году компания также выпустит конфигурацию с 8 Гбайт ОЗУ по цене от $1299,99.

Теги: surface laptop, surface pro 12, планшет, ноутбук, panther lake
