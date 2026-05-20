Энтузиаст собрал самый отвлекающий в мире компьютер — он заполнен дисплеями с 15 000 гифок

Пользователь сообщества Reddit собрал один из самых непрактичных, по его собственному признанию, игровых ПК. Компьютер с процессором AMD Ryzen 9 9950X3D и видеокартой MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC выполнен в корпусе, который покрывают экраны, воспроизводящие GIF-анимацию.

Источник изображений: reddit.com

Проект начался с вентиляторов Lian Li, но идея как-то разрослась до более крупной системы дисплеев. Готовая сборка содержит большой объём отредактированного GIF-контента, полное воспроизведение которого займёт около 13,5 часов. Потребовались около 200 часов работы по монтажу видео: анимацию пришлось корректировать по соотношению сторон, скорости, зацикливанию и длине клипов — это не только ПК, но и архив медиафайлов.

На корпусе пять 5-дюймовых и четыре 8,8-дюймовых дисплеев WOWNOVA, один 14,5-дюймовый портативный 4K-монитор, один 12,7-дюймовый и два 14-дюймовых вытянутых экрана. За вывод изображения на большие дисплеи отвечают три одноплатных компьютера Raspberry Pi 5; маленькие сами воспроизводят видео с карт microSD — ПК же вывод GIF-анимации не обрабатывает.

Помимо передовых процессора и видеокарты компьютер может похвастаться материнской платой MSI X870E Carbon WiFi, 96 Гбайт памяти DDR5 и SSD Samsung 9100 Pro на 4 Тбайт. Присутствуют несколько вентиляторов Noctua и система радиаторов с двусторонним охлаждением.

Теги: gif, корпус, дисплей
