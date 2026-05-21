Gigabyte представила мощный ноутбук Aorus Master 16 2026 для игр и ИИ

Компания Gigabyte представила флагманский ноутбук Aorus Master 16 2026, который предлагает производительность на уровне десктопа с качественным охлаждением и помощником на основе искусственного интеллекта — и всё в тонком корпусе на 19 мм.

Компьютер может похвастаться производительным процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D и передовой мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090; важным достоинством является 16-дюймовый дисплей OLED с частотой обновления 240 Гц, временем отклика до 0,2 мс и сертификатом HDR 1000. У Gigabyte Aorus Master 16 2026 в наличии технология MUX Switch, позволяющая быстро переключаться между встроенной и дискретной графикой. Видеокарта предлагает производительность 1824 TOPS в задачах ИИ. Охлаждение обеспечивает флагманская система Windforce Infinity FX с испарительной камерой и вентиляторами Frost Fan 2.0 — она рассеивает до 230 Вт тепла, сохраняя компьютеру высокую производительность при низком уровне шума, даже при длительной нагрузке.

Gigabyte Aorus Master 16 2026 предлагает встроенного ИИ-помощника GiMATE — он гибко управляет системой, упрощая настройку производительности и предлагая актуальные инструменты для различных сценариев работы. GiMATE Creator локально запускает локальные генераторы изображений на основе ИИ. Есть также GiMATE Coder — он генерирует, исправляет и оптимизирует программный код по текстовым запросам; поддерживается интеграция с VS Code.

Установленный на ноутбук Gigabyte Aorus Master 16 2026 дисплей с диагональю 16 дюймов и матрицей OLED имеет разрешение 2,5K и частоту обновления 240 Гц; при охвате цветового пространства DCI-P3 на 100 % он может похвастаться контрастным отношением 1 000 000:1. Присутствуют сертификаты Pantone Validated, TÜV Rheinland Certified, VESA ClearMR 10000, VESA DisplayHDR 1000 и Dolby Vision. Качественный звук обеспечивают четыре динамика Dual-Force с функцией объёмного и кинематографического звучания Smart Amplifier и поддержкой технологии Dolby Atmos. Наконец, имеется характерная для игровых ноутбуков RGB-подсветка.

Теги: gigabyte, aorus, ноутбук
