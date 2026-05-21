Honor выпустит для смартфонов съёмные круглые экраны на магнитах

Некоторые современные смартфоны могут похвастаться небольшими экранами на задней панели, что иногда оказывается полезным, но в Honor решили продвинуть эту идею дальше и выпустить для своих устройств съёмные дисплеи.

Съёмные дисплеи на магнитном креплении будут выпускаться для смартфонов серии Honor 600. Такой аксессуар можно будет носить на задней крышке смартфона, чтобы использовать его для съёмки автопортрета или, когда он не применяется, для показа обоев и прочих картинок, сообщили несколько инсайдеров в китайской соцсети Weibo. Дополнительный дисплей можно будет также использовать для управления камерой при съёмке. Аксессуар обещает быть относительно недорогим — он будет стоить примерно как геймпад.

Не факт, что Honor 600 станет комплектоваться внешним дисплеем во всех странах, но подобный гаджет обещает быть достаточно популярным — как растёт популярность оснащённых дисплеями чехлов для смартфонов. Наиболее востребованным второй дисплей обещает быть при съёмке селфи на основную камеру, которая обычно качественнее фронтальной. Возможно, в перспективе эту идею позаимствуют и другие производители смартфонов — не может же только Apple быть законодателем технологической моды.