Asus представила плату TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 для Core Ultra 200 с изнаночным питанием

Компания Asus представила материнскую плату TUF Gaming Z890-BTF WIFI7. Новинка построена на старшем чипсете Intel Z890 и предназначена для процессоров Intel Core Ultra Series 2. Ключевой особенностью платы являются перенесённые на обратную сторону основные разъёмы питания. Плата также поддерживает видеокарты с ножевым разъёмом питания GC-HPWR.

Разъёмы SATA, внутренние разъёмы USB, коннекторы для подключения части корпусных вентиляторов и органов управления фронтальной панели также перенесены на обратную сторону платы. Согласно Asus, плата TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 оснащена 20-фазной подсистемой питания VRM (схема 16+1+2+1) с фазами, рассчитанными на силу тока 80 А. Новинка поддерживает память DDR5, оснащена разъёмом PCIe 5.0 x16 SafeSlot с механизмом демонтажа видеокарты PCIe Q-Release, а также предлагает четыре слота M.2 для NVMe-накопителей. Один из этих слотов поддерживает интерфейс PCIe 5.0.

Для платы заявлены поддержка Wi-Fi 7, 2,5-гигабитный сетевой контроллер Intel, два порта Thunderbolt 4 (USB Type-C), четыре фронтальных USB Type-C (20 Гбит/с), поддержка функций BIOS FlashBack, AI Cooling II, Q-Dashboard, AI Networking II, а также подсветка Aura Sync.

Стоимость платы TUF Gaming Z890-BTF WIFI7 компания не сообщила. Также неизвестно, когда она появится в продаже.

Теги: asus, intel z890, материнская плата, asus btf
