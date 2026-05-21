Fractal Design представила 120- и 140-мм вентиляторы Dynamic 3 с RGB-подсветкой и без

Компания Fractal Design представила серию корпусных вентиляторов Dynamic 3 размером 120 и 140 мм. Вентиляторы оснащены подшипником скольжения и, по заявлению производителя, обеспечивают тихое и надёжное охлаждение.

Вентиляторы Fractal Design Dynamic 3 размером 120 мм доступны как в обычном исполнении, так и в реверсивном. В обычном исполнении они обладают уровнем шума до 31,9 дБА, работают со скоростью от 350 до 2200 об/мин, создают воздушный поток до 63,9 CFM и статическое давление до 2,82 мм вод. ст. Реверсивная версия работает в том же диапазоне скоростей, обладает уровнем шума не более 36,2 дБА, создаёт воздушный поток до 65,38 CFM и статическое давление до 2,54 мм вод. ст.

Модель вентилятора Fractal Design Dynamic 3 размером 140 мм работает со скоростью от 350 до 1800 об/мин, создаёт воздушный поток до 76,3 CFM, статическое давление до 2,61 мм вод. ст. и обладает уровнем шума не более 30,8 дБА.

Вентиляторы Fractal Design Dynamic 3 поддерживают последовательное подключение и доступны как с RGB-подсветкой, так и без неё.

Стоимость 120-мм моделей без подсветки составляет $11,99, с RGB-подсветкой — $14,99, а комплект из трёх RGB-вентиляторов оценивается в $39,99. Модель размером 140 мм без подсветки оценивается в $13,99, с подсветкой — в $16,99, а комплект из трёх RGB-вентиляторов — в $44,99.