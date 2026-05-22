Gigabyte выпустила 27-дюймовый игровой WOLED-монитор GO27Q24G с QHD и 240 Гц

Компания Gigabyte выпустила 27-дюймовый игровой монитор GO27Q24G с QHD WOLED-панелью и частотой обновления 240 Гц. Рекомендована цена новинки составляет $500, однако, как сообщает VideoCardz, у некоторых ретейлеров он предлагается за $399.

В основе GO27Q24G используется WOLED-панель LG Display с технологией MLA+ и глянцевым покрытием RealBlack. Дисплей поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей, обладает временем отклика 0,03 мс (GtG) и пиковой яркостью 1300 кд/м2 (в режиме SDR яркость составляет 275 кд/м2).

Новинка получила сертификат VESA DisplayHDR True Black 400 и обладает 99-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Для монитора также заявлена поддержка технологий синхронизации изображения Nvidia G-Sync и AMD FreeSync Premium.

Gigabyte заявляет для монитора поддержку технологии HyperNits для HDR-контента. Функция работает в режиме Peak 1300 и предлагает настройки High и Medium для различных условий освещения.

Монитор поддерживает функцию Tactical Switch 2.0, которая позволяет быстро менять разрешение и соотношение сторон изображения. Другие игровые функции включают Ultra Clear для уменьшения размытия изображения при движении и Black Equalizer для улучшения видимости в тёмных сценах.

Для Gigabyte GO27Q24G заявлена защита AI OLED Care от выгорания матрицы на основе ИИ-алгоритма, а также три года гарантии. В оснащение монитора входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB Type-C и 3,5-мм аудиовыход. Новинка поставляется с эргономичной подставкой с возможностью регулировки высоты экрана над столом, углов поворота и наклона. Для сторонних кронштейнов предусмотрено крепление VESA 100 × 100.

Теги: woled, игровой монитор, gigabyte
