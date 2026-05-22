Сегодня 22 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Lenovo представила геймерский смартфон L...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Lenovo представила геймерский смартфон Legion Y70 и пару планшетов Legion Y900 с большими экранами

Игровые планшетные компьютеры переживают возрождение благодаря своим компактным размерам, и Lenovo решила развить успех, представив варианты с экранами на 11 и 13 дюймов. Вместе с ними компания выпустила игровой смартфон.

Источник изображений: Lenovo

Источник изображений: Lenovo

В отличие от дебютировавшего ранее Lenovo Legion Tab Y700 новые модели не обладают такой же высокой производительностью — они работают на более скромных чипах. Вариант Lenovo Legion Y900 с 11,1-дюймовым экраном оснащается процессором MediaTek Dimensity 9500S, а 13-дюймовый — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, и это не версия Elite. В обоих случаях разрешения дисплеев составляют 3840 × 2560 пикселей при частоте обновления 144 Гц.

Объём оперативной памяти составляет от 8 до 16 Гбайт, а встроенные накопители UFS 4.1 имеют ёмкость 256 или 512 Гбайт. 11-дюймовая модель комплектуется аккумулятором на 11 000 мА·ч, а 13-дюймовая — на 12 700 мА·ч. В наличии RGB-подсветка на задней панели и зарядка через USB Type-C. В отличие от 8,8-дюймовой модели предлагаются съёмные клавиатуры. Lenovo Legion Y900 с 11-дюймовым экраном оценён в $450, с 13-дюймовым — в $560.

В дополнение к ним Lenovo представила в Китае игровой смартфон Legion Y70. Он может похвастаться 6,8-дюймовым дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 16 Гбайт оперативной памяти и до 1 Тбайт на встроенном накопителе UFS 4.1. Конструкция имеет некоторые оптимизации для игр: альтернативное положение антенны и улучшенный гироскоп для более точного прицеливания. Поддерживается удалённое подключение к компьютерам серии Lenovo Legion для запуска ПК-игр на смартфоне.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Паника из-за дефицита памяти разогнала продажи ПК — выручка Lenovo взлетела на 27 %
Lenovo купила разработчика, чей BIOS установлен в миллионы ПК по всему миру
Портативная консоль Lenovo Legion Go S подорожала почти вдвое, пав очередной жертвой дефицита памяти
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят
Представлен смартфон Realme 16T с дисплеем на 144 Гц и аккумулятором на 8000 мА·ч
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Теги: lenovo, legion, планшет, смартфон
lenovo, legion, планшет, смартфон
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава ASML подтвердил, что Илон Маск очень серьёзно настроен по поводу гигантской фабрики чипов TeraFab
На Каннском фестивале показали 95-минутный фильм, снятый с помощью ИИ за $500 000 и две недели
Google Gemini удалил 30 000 строк кода, сломал сервис и отчитался о восстановлении, которого не делал
Астрономы нашли «умеренный Сатурн» почти с земным климатом, а «Уэбб» впервые детально изучил его атмосферу
Samsung готовит 6,47-дюймовый смартфон Galaxy S27 Pro — четвёртый член флагманского семейства
Сегодня исполнилось 16 лет первой покупке за биткоины — две пиццы теперь стоили бы $770 млн 15 мин.
OpenAI сорвала выход полнометражного мультфильма Critterz, закрыв ИИ-видеогенератор Sora 27 мин.
Microsoft разрешит убирать раздражающую кнопку ИИ-помощника Copilot в Word, Excel и PowerPoint 2 ч.
Новый большой патч для Crimson Desert добавил детёнышей виверн и позволил Клиффу использовать дробовик 2 ч.
Meta переизобрела Reddit — приложение Forum объединит группы Facebook и ИИ-поиск ответов 2 ч.
Техас подал иск против Meta и WhatsApp — мессенджер соврал про зашифрованные переписки 2 ч.
Red Dead Redemption 2 вошла в тройку самых продаваемых игр за всю историю 3 ч.
Microsoft придумала временную заплатку для уязвимости YellowKey в BitLocker 4 ч.
Bungie после завершения поддержки Destiny 2 готовит не Destiny 3, а массовые увольнения 4 ч.
Apple попросила Верховный суд США пересмотреть решение, заставившее её поменять правила App Store 5 ч.
Wi-Fi 6 с подогревом: Netcraze представила уличную точку доступа Stellar 6 NAP-650 5 мин.
Китайские электромобили уже захватили 15 % европейского рынка и вряд ли остановятся 17 мин.
Waymo перестала пускать роботакси на скоростные шоссе в США из соображений безопасности 2 ч.
В Канаде нашли практически бесплатный источник «белого» водорода — он давно газирует воду в местных источниках 2 ч.
Лиза Су лично поехала на Тайвань выбивать дополнительные мощности для производства чипов AMD 2 ч.
Российская дистрибуция электроники рухнула на 35 % — маркетплейсы вытесняют розницу, а покупатели экономят 2 ч.
Дефицит меняет рынок: китайская DDR5 от CXMT просочилась в модули Corsair Vengeance 2 ч.
Представлен смартфон Realme 16T с дисплеем на 144 Гц и аккумулятором на 8000 мА·ч 4 ч.
Учёные превратили дрожащий в руке смартфон в камеру, способную заглянуть за угол 4 ч.
Память в серверах Nvidia подорожала на 435 % при переходе от Blackwell к Vera Rubin — стойку оценили в $7,8 млн 4 ч.