Lenovo представила геймерский смартфон Legion Y70 и пару планшетов Legion Y900 с большими экранами

Игровые планшетные компьютеры переживают возрождение благодаря своим компактным размерам, и Lenovo решила развить успех, представив варианты с экранами на 11 и 13 дюймов. Вместе с ними компания выпустила игровой смартфон.

В отличие от дебютировавшего ранее Lenovo Legion Tab Y700 новые модели не обладают такой же высокой производительностью — они работают на более скромных чипах. Вариант Lenovo Legion Y900 с 11,1-дюймовым экраном оснащается процессором MediaTek Dimensity 9500S, а 13-дюймовый — Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, и это не версия Elite. В обоих случаях разрешения дисплеев составляют 3840 × 2560 пикселей при частоте обновления 144 Гц.

Объём оперативной памяти составляет от 8 до 16 Гбайт, а встроенные накопители UFS 4.1 имеют ёмкость 256 или 512 Гбайт. 11-дюймовая модель комплектуется аккумулятором на 11 000 мА·ч, а 13-дюймовая — на 12 700 мА·ч. В наличии RGB-подсветка на задней панели и зарядка через USB Type-C. В отличие от 8,8-дюймовой модели предлагаются съёмные клавиатуры. Lenovo Legion Y900 с 11-дюймовым экраном оценён в $450, с 13-дюймовым — в $560.

В дополнение к ним Lenovo представила в Китае игровой смартфон Legion Y70. Он может похвастаться 6,8-дюймовым дисплеем, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 16 Гбайт оперативной памяти и до 1 Тбайт на встроенном накопителе UFS 4.1. Конструкция имеет некоторые оптимизации для игр: альтернативное положение антенны и улучшенный гироскоп для более точного прицеливания. Поддерживается удалённое подключение к компьютерам серии Lenovo Legion для запуска ПК-игр на смартфоне.