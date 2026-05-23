Outlook Classic перестал показывать картинки, но Microsoft обещала всё починить

В обновлении почтового клиента Outlook Classic 2604 Build 19929.20164 возникла ошибка, из-за которой программа иногда не может показывать изображения. Microsoft подтвердила наличие проблемы и заверила, что она носит временный характер.

Вместо встроенных в письмо изображений при открытии в Outlook может появляться блок с сообщением об ошибке: «Связанное изображение невозможно отобразить. Файл мог быть перемещён, переименован или удалён. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и местоположение». Иногда может не отображаться вообще ничего.

Проблема вызвала раздражение у тех, кто, в частности, использует изображения в подписях. Microsoft предложила рецепт, чтобы проверить, вызван ли в каждом конкретном случае сбой ошибкой программы. Пока не выйдет обновление, пользователям Outlook рекомендовали «избегать вставки изображений с обтеканием текста сверху и снизу».

Проблема коснулась только варианта программы Outlook Classic — это вызывает вопросы, не стала ли Microsoft уделять ему меньше внимания. Последствия сбоя тотальными не будут: «после выпуска исправления этой проблемы изображения в исходном сообщении должны отображаться корректно», но «ответы и пересылки этих сообщений могут остаться без изображений навсегда, потому что они не включаются».