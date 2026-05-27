Обзор материнской платы MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI: прокачка на максимум

Разве плохая идея? На сегодняшний день AM5 — это единственная массовая платформа, у которой есть будущее. Решения, поддерживающие чипы Intel, больше не развиваются. Как известно, процессоры поколения Nova Lake потребуют покупки еще и новой материнской платы. Выходит, пользователи, которым нужен игровой ПК здесь и сейчас и которые задумываются об апгрейде своей системы в ближайшем будущме, обязаны смотреть в сторону AM5. К тому же для этой платформы выпущено огромное число классных материнских плат. Сегодня вы познакомитесь с моделью MPG X870E CARBON MAX WIFI — ярким представителем сегмента high-end. Кто-кто, а такие платы точно раскроют весь потенциал Zen 6.

⇡#Технические характеристики и комплектация

Эксперты отмечают, что рынок материнских плат находится в сложном положении: продажи серьезно просели. Виноват в этом, конечно, дефицит чипов памяти. Однако на сложившуюся ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Еще прошлым летом было тяжело найти материнку класса MPG X870E CARBON MAX WIFI дешевле 45 000 рублей, а сейчас — гораздо легче.

MSI MPG X870E CARBON WIFI Поддерживаемые процессоры Ryzen 7000, Ryzen 7000X3D, Ryzen 8000G, Ryzen 9000, Ryzen 9000X3D Чипсет X870E Подсистема памяти 4 × DIMM, до 256 Гбайт DDR5-4800-8400 Слоты расширения 1 × PCI Express x16 5.0

1 × PCI Express x8 5.0

1 × PCI Express x4 4.0 Интерфейсы накопителей 2 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 5.0

2 × M.2 (Socket 3, 2260/2280) с поддержкой PCI Express x4 4.0

4 × SATA 6 Гбит/с Локальная сеть 1 × Realtek 8126, 10/100/1000/2500/5000 Мбит/с

1 × Realtek 8125, 10/100/1000/2500 Мбит/с Беспроводное соединение 1 × Qualcomm QCNCM865, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (2,4/5/6 ГГц) + Bluetooth 5.4 Аудиоподсистема Realtek ALC4080 7.1 HD Внутренние интерфейсы 3 × ARGB LED

1 × RGB LED

1 × F-Audio

1 × JCI

1 × TPM

1 × T_SEN

1 × EZ Conn

2 × USB 2.0

1 × USB 3.2 Gen2 × 2

2 × USB 3.2 Gen1 Интерфейсы на задней панели 1 × HDMI

9 × USB 3.2 Gen2 Type-A

2 × USB 3.2 Gen2 Type-C

2 × USB4 Type-C

2 × RJ-45

1 × S/PDIF Out

2 × 3,5 мм Форм-фактор ATX, 305 × 244 мм Цена от 39 000 руб.

В комплекте с устройством мы получили:

наклейки для кабелей, стикеры, руководство пользователя и прочую макулатуру;

два SATA-кабеля;

удлинитель для подключения ARGB-подсветки;

разветвитель для разъема EZ Conn;

удлинитель EZ Front Panel Cable, упрощающий подключение органов управления корпуса;

антенну встроенного модуля беспроводной связи с подставкой;

дополнительный крепеж для накопителей M.2 и ключ для крепления EZ M.2 CLIP II.

Флагманские материнские платы MSI используют 8-слойный текстолит с повышенным количеством меди. Герой обзора в этом плане не стал исключением. В целом сборку MPG X870E CARBON MAX WIFI можно охарактеризовать как стандартную. Все разъемы и коннекторы расположены в привычных местах и в нужном количестве. Так, на плате распаяно четыре слота DIMM, три слота расширения PCI Express (везде используются полноформатные корпуса) и четыре порта M.2 для установки твердотельных накопителей.

Материнка выглядит внушительно, так как радиаторами для пассивного охлаждения оснащены все ее узлы: конвертер питания центрального процессора, посадочные места под установку SSD и хабы чипсета. Даже элементы звукового тракта прикрыты декоративным металлическим кожухом. А еще «карбоновая» плата оснащена RGB-подсветкой. Здесь подсвечиваются логотип в виде дракона и слово “CARBON” на верхнем радиаторе для SSD. Вся эта красота настраивается в приложении MSI Center. На мой взгляд, MPG X870E CARBON MAX WIFI превосходно впишется и в сборки в стиле “0 % RGB”. Устройство выглядит статно, мощно — больше и добавить нечего.

Приобрести такую плату и использовать ее вместе с чипами семейства Ryzen 8000 — рабочая схема, если вы действительно ждете Zen 6, а готовый системный блок нужен прямо сейчас. Однако учтите, что часть функциональности устройства обеспечивается непосредственно центральным процессором. Выходит, с некоторыми чипами Ryzen придется рассчитывать исключительно на поддержку стандарта PCI Express 4.0 — в ряде случаев довольно куцую. На сайте MSI все подробно расписано.

Основных слотов расширения у MPG X870E CARBON MAX WIFI три, хотя мы понимаем, что в игровой сборке будет занят всего один порт. Занят видеокартой. Разъемы PCI_E1 и PCI_E2 как раз подключены к центральному процессору и используют общую пропускную способность. Займи оба, и тогда эти слоты будут работать в других режимах. В классическом виде, когда видеокарта установлена в PCI_E1, речь идет о схеме «x16+x0». Если же мы подключим дискретное устройство к порту PCI_E2, то слоты переключатся на схему «x8+x8». Третий же слот PCI Express x16 подключен к чипсету, а потому его работоспособности ничего не угрожает. Здесь речь идет о четырех линиях стандарта PCI Express 4.0.

Основные PEG-порты, подключенные напрямую к центральному процессору, дополнительно усилены металлическим корсетом. Разъем PCI_E1 оснащен механизмом EZ-PCIE-Release, облегчающим извлечение видеокарты. Теперь не надо нащупывать защелку слота PCI Express x16 пальцем, но достаточно нажать на клавишу. Сами видите, что PCI_E1 и PCI_E2 заметно удалены друг от друга. Установленные графические адаптеры и карты расширения для накопителей не будут конфликтовать друг с другом даже при использовании видеокарт с 3-4-слотовыми кулерами.

В целом такая плата, как MPG X870E CARBON MAX WIFI, вполне подойдет для сборки мощной рабочей станции с двумя дискретными видеокартами.

«Карбоновая» плата MSI оснащена четырьмя портами M.2. Два из них подключены к центральному процессору и работают в режиме PCI Express x4 5.0. Однако по умолчанию слот M.2_2 работает в режиме PCI Express x2 5.0, так как его пропускная способность разделена с коннекторами USB4 на I/O-панели. В BIOS устройства мы можем переключить его режим функционирования на x4, но это приведет к отключению указанных ранее USB-портов.

Все посадочные места под установку SSD получили алюминиевые радиаторы охлаждения EZ M.2 Shield Frozr II. Они легко снимаются и надеваются обратно, избавляя пользователя от возни с отверткой. Установка запоминающих устройств тоже занимает считаные секунды. Помимо радиаторов, посадочные места под накопители оснащены двойными термопрокладками. Значит, о перегреве SSD беспокоиться не придется — даже если они будут накрыты видеокартой.

Если это кому-то интересно, то MPG X870E CARBON MAX WIFI оснащена четырьмя портами SATA 6 Гбит/с.

Материнская плата обзавелась семью коннекторами для подключения вентиляторов. Разъемы разделены на две зоны, и в целом организовать качественное охлаждение в системе будет несложно. Один из коннекторов рассчитан на подключение помпы СЖО, но все порты умеют регулировать частоту вращения вентиляторов как с ШИМ, так и без нее. Весь необходимый инструментарий заложен в BIOS устройства. Что ж, вы легко организуете игровую сборку с трехвентиляторной СЖО, радиатор которой закрепите сверху, да в корпусе-аквариуме, позволяющем установить по несколько крыльчаток на боковой, нижней и задней панелях. Для этого потребуется обзавестись парой разветвителей. Подробно про это можете прочитать в статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: как собрать игровой ПК в корпусе-аквариуме».

Отдельно упомяну разъем EZ Conn, к которому подключаются фирменные вентиляторы MSI с RGB-подсветкой.

Инженеры MSI оснастили MAX-версию платы кнопками включения и перезагрузки системы. Кроме того, во время сборки и диагностики игрового ПК вам помогут сразу несколько инструментов и разъемов. Так, рядом со слотами DIMM расположены линейка светодиодов EZ Debug и индикатор POST-сигналов. Инструменты — проверенные, в первом случае загорающиеся огонечки наглядно покажут, на каком этапе находится инициализация оборудования во время запуска системы.

В ряде случаев пригодится джампер JOC_FS1, замыкание которого обеспечивает безопасную загрузку системы с настройками по умолчанию и в режиме PCI Express с низкой пропускной способностью, — поможет провести диагностику, если у системы есть проблемы со стабильной работой видеокарты. К порту T_SEN вы можете подключить термопару, хотя сама плата оснащена большим количеством температурных датчиков.

На I/O-панели реализовано сразу три механических кнопки. Первая (Flash BIOS Button) отвечает за автономное обновление прошивки (без процессора и памяти); вторая (Clear CMOS Button) нужна для сброса настроек BIOS; третья (Smart Button) выполняет одну из четырех функций: перезагрузку системы, включение/выключение подсветки, загрузку «безопасных» настроек и включение максимальной частоты вращения вентиляторов. Функциональность клавиши настраивается в BIOS платы.

Даже самые медленные USB-порты на I/O-панели обладают быстродействием на уровне 10 Гбит/с. Конечно же, внимание пользователя сразу же привлекает пара USB4. Здесь тебе и 40 Гбит/с, и совместимость со стандартом DisplayPort, если кто-то удумал в пару к плате приобрести классный современный игровой монитор. Разъемы USB4 реализованы при помощи хаба ASMedia ASM4242, подключенного напрямую к центральному процессору. Реализация такой сборки требует использования отдельной печатной платы и дополнительного пассивного охлаждения.

Проводное Ethernet-соединение обеспечивается двумя чипами: 5-гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8126 и 2,5-гигабитным Realtek RTL8125BG. За беспроводную связь отвечает процессор Qualcomm Dual Band Wireless QCNCM865, распаянный на отдельной M.2-плате. Крепление антенн — быстросъемное и не требует привинчивания.

Внутренние USB-порты организованы следующим образом: вы можете подключить до четырех USB 2.0 на корпусе, столько же USB 3.2 Gen1 и один USB 3.2 Gen2×2 C-типа. Последний разъем обеспечивает пропускную способность на уровне 20 Гбит/с и поддерживает функцию быстрой зарядки (до 60 Вт).

Приятно видеть в составе MPG X870E CARBON MAX WIFI и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Герой обзора обеспечит стабильную работу любого центрального процессора Ryzen — доказать это очень просто. Питание чипа обеспечивается при помощи двух коннекторов EPS12V. В нижней части печатной платы распаян еще один коннектор PCI-E 6+2 серого цвета. С его помощью осуществляется более стабильное питание подключенных к слотам расширения дискретных устройств.

Производитель заявляет, что конвертер питания MPG X870E CARBON MAX WIFI работает по схеме «18+2+1». В состав двадцати фаз, отвечающих за VCore и SoC, входят силовые сборки Renesas R2209004, выдерживающие нагрузку до 110 А каждая. Управляет полевыми транзисторами 12-канальный ШИМ-контроллер Renesas RAA229620 — значит, в действительности схему работы VRM-зоны правильнее описать формулой «2×9+2+1» с параллельным подключением силовых сборок VCore в цепь. Единственная фаза, отведенная для работы встроенной графики, использует суперферритовый дроссель Alpha&Omega AOZ5516QI на 55 А.

Конвертер питания платы охлаждается пассивным кулером внушительного размера. Он состоит из двух алюминиевых радиаторов, объединенных медной теплотрубкой. Термоинтерфейсом выступают толстые плотные прокладки с теплопроводностью 7 Вт/(м⋅К).

На момент написания статьи актуальной версией BIOS для MPG X870E CARBON MAX WIFI считалась прошивка под номером 7E49v2A13. В открытом доступе она появилась в марте. Для платы заявлены поддержка микрокода AGESA PI-1.3.0.0, улучшенная стабильность работы подключенных к CPU дискретных устройств и совместимость с новым процессором Ryzen 9 9950X3D2.

Click BIOS X

Параметры процессора и памяти, прямо влияющие на производительность, собраны в специальном разделе Overclocking. Здесь открывается доступ ко всему, что может потребоваться при тонкой настройке системы: к частотам процессора, BCLK и FCLK, делителям UCLK и памяти, таймингам памяти, а также к напряжениям. Интервалы изменений основных настроек приведены в таблице. Отдельно отмечу наличие в BIOS полнофункционального меню Precision Boost Override, куда вынесены не только опции для управления лимитами потребления процессора, но и регулировки функции Curve Optimizer. Кроме того, здесь же MSI предлагает предопределенные профили PBO, настроенные на разные варианты максимального потребления процессора либо на его разные целевые температуры.

В меню Hardware Monitor нам позволено настроить частоту вращения всех подключенных к материнской плате вентиляторов. Плата поддерживает регулировку как в режиме PWM, так и в DC — то есть мы можем настраивать частоту вращения даже «карлсонов» без ШИМ. Параметры работы крыльчаток привязываются к показателям четырех датчиков: ядрам процессора, системе, конвертера питания или чипсета.

Кроме того, полезной может быть функция Memory Try It!, которая предлагает готовые профили настроек памяти для тех, кто не готов тратить время на ручной подбор параметров. Еще одна фишка — функция Latency Killer. По словам производителя, после ее активации задержки работы оперативной памяти уменьшаются до 12 % при использовании высокочастотных модулей.

MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI (BIOS 7E49v2A13) Напряжение, мин./макс. значения и шаг, В CPU Offset Voltage(-) -0,005/0,45 0.005 CPU Core Voltage 0,9/2,0 0.005 CPU NB/SoC Voltage 0,8/1,3 0.005 Global VDDG CCD Voltage 0,65/1,65 0.01 Global VDDG IOD Voltage 0,65/1,65 0.01 VDDP Voltage Adjust 0,0/1,3 0.005 VDD MISC Voltage 0,7/1,3 0.01 DRAM Voltage 0,8/1,43 0.01 DRAM VDDQ Voltage 0,8/1,43 0.01 DRAM VPP Voltage 1,5/2,13 0.01 CPU 1P8 Voltage 1,6/2,5 0.01 CHIPSET 1P8 Voltage 1,6/1,95 0.01 CHIPSET Core Voltage 0,85/1,5 0.01 Load-Line Calibration CPU (уровни) 8 NB/SoC 8 Дополнительно Настройка первичных таймингов Предусмотрена Настройка вторичных и третичных таймингов Предусмотрена Профили настроек BIOS Есть, 6 профилей Очистка SSD Предусмотрена Настройка вращения вентиляторов Предусмотрена Изменение BCLK Предусмотрено, 96-120 МГц Автоматический разгон процессора Предусмотрен (PBO) Автоматический разгон памяти Не предусмотрен Обновление BIOS без включения платы Предусмотрено Датчики температуры Chipset A, Chipset B, MOS, System

⇡#Стенд и методика тестирования

Для тестирования материнской платы я собрал довольно мощный игровой ПК. Перечень всех используемых в сборке комплектующих приведен в таблице ниже.

Конфигурация тестового стенда Центральный процессор AMD Ryzen 7 7700 Материнская плата (версия BIOS) MSI MPG X870E CARBON MAX WIFI Оперативная память TeamGroup T-FORCE DELTA RGB FF3D532G6000HC38ADC01, DDR5-6000, 2 × 16 Гбайт

Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K, DDR5-8000, 2 × 16 Гбайт Основной накопитель Intel 760p, 2 Тбайт Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 Гбайт Блок питания MSI MEG Ai1600T PCIE5, 1,6 кВт Процессорный кулер Fractal Design Celsius 36 Корпус Открытый тестовый стенд Монитор Acer S277HK, 27", Ultra HD Операционная система Windows 11 ПО для видеокарт NVIDIA GeForce Game Ready Driver 596.49 Дополнительное оборудование Тепловизор Fluke Ti400 Шумомер Mastech MS6708 Ваттметр watts up? PRO

Процессор и подсистема питания материнских плат нагружались программой Cinebench R26. Практика показывает, что среди профессионального ПО существуют рабочие приложения, способные максимально нагружать чипы Ryzen, — в некоторых случаях потребление электроэнергии превышает 200 Вт. Следовательно, стабильная работа компьютера в таких программах является гарантией того, что система впоследствии не будет перегреваться, троттлить и работать нестабильно.

В стендах использовалась необслуживаемая СВО Fractal Design Celsius. Получается, конвертер питания материнской платы во время тестирования никак дополнительно не охлаждался. Стоит помнить и о том, что в реальной жизни любая из протестированных мной материнок будет установлена в компьютерном корпусе, и в зависимости от окружающих условий представленные результаты могут как улучшиться, так и ухудшиться. Использование СЖО в стенде является попыткой определить критерии стабильной работы платы в любой ситуации.

Температура в помещении во время тестирования составляла 29 градусов Цельсия.

Тестирование проводилось в следующих приложениях и играх:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Full HD. Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Низкая», FSR — выкл.

PUBG: BATTLEGROUNDS. DirectX 11 Enhanced. Тренировочная база. Full HD. Масштаб отображения — 100, поле зрения от первого лица — 90, общее качество графики — «Очень низкое», увеличить резкость — выкл., размытие движения — выкл.

Dota 2. DirectX 11. Запись матча. Full HD. Расширенные настройки — выкл., качество текстур и эффектов — «Низкое», качество теней — выкл., качество обработки экрана — 100 %, максимальное число кадров в секунду — 240, NVIDIA Reflex — выкл.

Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Для тестирования MPG X870E CARBON MAX WIFI я собрал стенд c 8-ядерным Ryzen 7 7700.

Стойте! Не спешите ругать автора за выбор центрального процессора. MPG X870E CARBON MAX WIFI — это в первую очередь игровая плата. И если собирать мощный ПК, то в пару к материнке будут проситься такие модели, как Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D. Первый чип обладает скромным «аппетитом» — в сложных задачах его энергопотребление не превышает 90 Вт. Старшая модель оказалась чуть «прожорливее», потребляя около 130-140 Вт в рабочих задачах. Следовательно, использование Ryzen 7 7700 в разных условиях позволит сымитировать нагрузку, генерируемую Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 7 9800X3D.

Хотя кого я пытаюсь заинтриговать? Очевидно, что MPG X870E CARBON MAX WIFI обеспечит стабильную работу ЛЮБОГО существующего Ryzen — и будущих процессоров, весьма вероятно, тоже. Смотрите, даже в разгоне Ryzen 7 7700, потребляющий под 135 Вт, не представляет проблем для платы. В жару, в неохлаждаемом кондиционером помещении, элементы конвертера питания греются несильно. Очевидно, что VRM платы справится с гораздо более высокой нагрузкой. Плюс не забываем, что в грамотно собранном системном блоке «питальник» MPG X870E CARBON MAX WIFI будет дополнительно охлаждаться.

В наборе функций BIOS устройства присутствует возможность быстрого автоматического разгона центрального процессора — буквально за один клик мыши. После проведения всех процедур и перезагрузки системы средняя тактовая частота тестового 8-ядерника увеличилась с 4,9 до 5,0 ГГц. Однако заметно выросли нагрев и энергопотребление чипа.

При желании Ryzen 7 7700 легко настраивается так, чтобы его частота увеличилась, а энергопотребление и нагрев выросли ненамного. Я сейчас говорю про настройку параметров PBO 2. Для этого у MPG X870E CARBON MAX WIFI есть весь необходимый инструментарий.

Результаты тестирования в играх, Full HD, FPS (больше — лучше) Ryzen 7 7700, DDR5-6000 (38-38-38-78) Ryzen 7 7700, DDR5-8000 (36-48-48-84) Ryzen 7 7700, DDR5-6400 (30-37-37-49) AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 591 222 606 231 700 244 PUBG: BATTLEGROUNDS 365 255 399 289 404 298 Dota 2 235 140 236 140 237 149 Средний прирост производительности, % +4,2 +7,0 +12,6 +12,0

На сайте производителя указаны следующие режимы работы ОЗУ:

планки 1DPC/1R с эффективной частой 8400 МГц и выше;

1DPC/2R — 6400+ МГц;

2DPC/1R — 6400+ МГц;

2DPC/2R — 6400+ МГц.

Многое в работе с ОЗУ зависит в том числе и от контроллера памяти центрального процессора. В моем случае набор Patriot Viper Xtreme 5 PVXR532G80C38K (DDR5-8000, 2 × 16 Гбайт, 38-48-48-84) без каких-либо дополнительных настроек и танцев с бубном запустился в XMP-режиме вместе с Ryzen 7 7700. С настройкой ОЗУ проблем тоже не возникло.

Материнские платы, использующие чипсет X870E, на сегодняшний день предоставляют максимум того, что вы можете получить от массовой платформы AM5. Даже по прошествии нескольких лет такой функциональности будет достаточно для того, чтобы ваша система все еще считалась современной и актуальной. Что касается производительности, то выход чипов поколения Zen 6 буквально вдохнет в нее вторую молодость. Выходит, сейчас покупка такой платы, как MPG X870E CARBON MAX WIFI, точно не станет недальновидной ошибкой — особенно если вы не привыкли размениваться на мелочи. Вопросов и претензий к самому устройству у нас в тестовой лаборатории не возникло. Перед вами яркий представитель класса high-end — и этим, пожалуй, все сказано.