Смартфоны Honor массово «разучились» делать скриншоты, пожаловались пользователи

Пользователи смартфонов Honor по всему миру столкнулись с необычной ошибкой при создании скриншотов. При попытке создать снимок экрана устройство сообщает о «нехватке места в памяти». Освобождение сотен гигабайт в хранилище смартфона не помогает. Похоже, эта проблема затрагивает почти все модели Honor — от устаревших Honor 90 до недавно выпущенных Honor 600.

Источник изображения: huaweicentral.com

Несколько пользователей смартфонов Honor сообщили о появлении такой ошибки на Reddit. Один из пользователей даже удалил более 3500 скриншотов и очистил кэш своего альбома, но это не помогло. Подобная ошибка возникает лишь при попытке создания скриншота при помощи стандартного жеста, в то время как прокрутка скриншота, жесты костяшками пальцев и запись экрана работают нормально.

Самое любопытное — независимо от сообщения об ошибке, скриншот на самом деле сохраняется в «Галерее». Компания Honor пока никак не отреагировала на сообщения об этой странной ошибке.

Теги: honor, ошибка, скриншот
