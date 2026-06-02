Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота

Новый корпус MAG PANO 130R PZ компании MSI идёт в ногу с веяниями времени, когда акцент делается на максимальном обзоре комплектующих, установленных в корпус, а также вентиляторах с синхронизируемой подсветкой. Для этого данная модель оснащена сразу четырьмя 120-мм ARGB-вентиляторами, а 270-градусный обзор обеспечит составная стеклянная панель, открывающая полный визуальный доступ к комплектующим. С уверенностью можно сказать, что дизайнеры здесь потрудились на славу, а тестировщики постарались выжать максимум из имеющегося у них материала. Что из этого в итоге вышло и какие ещё особенности есть у PANO 130R PZ, мы расскажем вам в сегодняшнем материале.

⇡#Обзор корпуса MSI MAG PANO 130R PZ

Название модели MSI MAG PANO 130R PZ Форм-фактор корпуса Mid-Tower Размеры (В × Ш × Д), мм 490 × 232 × 460 Масса, кг 8,37 Материал панелей Две панели из закалённого стекла толщиной 4 мм, одна из стали 0,75 мм и одна из пластика Цвет Чёрный или белый Материал Сталь SPCC, пластик ABS, стекло Штатная система охлаждения Четыре 120-мм вентилятора: три реверсивных на боковой панели на вдув, один прямой на задней панели на выдув (до 1340 об/мин, PWM-регулировка, с ARGB-подсветкой) Отсеки для накопителей 2 × 2.5’’ + 1 × 3.5’’ Слоты расширения, шт. 7 (горизонтальные или вертикальные) Совместимость с материнскими платами ATX/micro-ATX/mini-ITX (поддерживается Back-Connect Design) Порты вводы/вывода 2 × USB 3.0 Type-A 1 × USB 4.0 Type-C 1 × HD Audio или Mic Поддержка блоков питания Любой PS/2-совместимый блок питания Вместимость: блок питания/CPU-кулер/видеокарта, мм 180 / 165 / 400 Пылевые фильтры, шт. 2 (сверху и снизу) Возможность модернизации под СЖО Нет Возможность установки вентиляторов Общее количество может достигать 10 штук, в том числе: передняя панель – нет; верхняя панель – 3 × 120 мм или 2 × 140 мм; задняя панель – 1 × 120 мм; нижняя панель – 3 × 120 мм; обратная боковая панель – 3 × 120 мм Возможность установки радиаторов СЖО Передняя панель: нет; верхняя панель – 120 × 120 мм, 240 × 120 мм, 280 × 140 мм или 360 × 120 мм; боковая панель – нет; нижняя панель – нет; задняя панель – 120 × 120 мм; обратная боковая панель – 120 × 120 мм, 240 × 120 мм или 360 × 120 мм Дополнительно (особенности) Передняя и боковая панели из закалённого стекла (быстросъёмные); два быстросъёмных пылевых фильтра; возможность установки видеокарты вертикально; кабель-менеджмент (35 мм за поддоном материнской платы, стяжки и петли) Гарантия производителя, лет 2 Страна производства Китай Розничная стоимость, ₽ 5 840

⇡#Упаковка и комплектация

MSI MAG PANO 130R PZ поставляется в стандартной картонной коробке со схематичным изображением корпуса на лицевой стороне. Коробка не тяжёлая, но объёмная, поэтому торцевые ручки для её переноски здесь как нельзя кстати.

Подробные характеристики корпуса приведены на одном из торцов коробки в таблице.

Внутри корпус защищён двумя вставками из вспененного полиэтилена, которые оберегают устройство не в пример лучше постоянно ломающихся и крошащихся пенопластовых «скорлуп».

Комплект поставки корпуса предельно аскетичен: в него входят инструкция по сборке, пластиковые стяжки для кабель-менеджмента, набор винтов разных типов и пластиковые фиксаторы про запас.

MSI MAG PANO 130R PZ производится в Китае. В России на эту модель корпуса MSI предоставляется двухлетняя гарантия. Что касается стоимости, то корпус оказался на удивление недорогим, поскольку его можно приобрести всего за 5840 рублей.

MSI MAG PANO 130R PZ доступен на выбор в белом и чёрном цвете. Последний вариант как раз и приехал к нам на тестирование. Внешне корпус выглядит современно и стильно, благодаря боковой и передней панелям из стекла, а также интересной нижней полосе с диагональными вентиляционными решётками. Не скучна и обратная боковая панель: она полностью перфорирована, что должно самым благоприятным образом сказаться на вентиляции корпуса.

Корпус относится к форм-фактору Mid-Tower. Его длина равна 460 мм, ширина 232 мм, а высота с учётом ножек не превышает 490 мм.

Масса корпуса стандартна для моделей этого класса и составляет 8,37 килограмма.

Боковая панель над рабочей зоной выполнена из закалённого стекла толщиной 4 мм, которое с обеих сторон защищено плёнкой.

Противоположная ей панель – из металла толщиной около 0,7 мм, но из-за масштабной перфорации она кажется ещё тоньше и легко «играет» при нажатии.

Спереди на корпусе такое же стекло, как и сбоку. При этом здесь сделан интересный дизайнерский ход: во-первых, стекло скошено в нижней части, поэтому выглядит необычно; во-вторых, через него виден логотип MSI Gaming на наклонной пластиковой панели внутри корпуса (жаль, его не догадались сделать с подсветкой).

Компоновка задней панели классическая, однако обращают на себя внимание две перфорированные зоны над слотами PCI Express и над интерфейсной панелью, а также очень глубокая зона за поддоном материнской платы (более 35 мм в чистоте).

Оригинально выглядит и верхняя панель MSI MAG PANO 130R PZ. Она пластиковая, штампованная, а рисунок перфорации небольшими треугольниками удачно сочетается с общей визуальной концепцией корпуса. Панель оснащена встроенным фильтром от пыли.

На основании корпуса также установлен фильтр от пыли с магнитным креплением по периметру.

Корпус опирается на четыре пластиковые ножки высотой не более 20 мм (с учётом мягких демпферных накладок).

Разъёмы и кнопки корпуса выведены на нижнюю полосу боковой панели. То есть предполагается, что корпус будет установлен справа от пользователя на столе, а не в его нише или слева.

Здесь размещены два порта USB Type-A, один порт USB Type-C, комбинированный 3,5-мм разъём для наушников или микрофона, а также кнопки сброса и включения (последняя с подсветкой).

Кнопки управления подсветкой вентиляторов нет, поэтому тут только один вариант – через коннектор на материнской плате.

С шасси MSI MAG PANO 130R PZ снимаются обе боковые панели, а также передняя и верхняя, как это показано на схеме далее.

Причём, только верхняя панель закрепляется парой винтов с накатанной головкой, а остальные удерживаются пластиковыми фиксаторами и снимаются очень просто (не сильно потянуть на себя).

Под пластиковой крышкой со встроенным фильтром находится просторная зона установки радиаторов СЖО, размеры которых могут достигать 360 мм. А вот 420-мм радиаторы сюда уже не поставить, как, впрочем, и во все остальные зоны корпуса этой модели.

Далее снимаем с MSI MAG PANO 130R PZ обе боковые панели...

…и переднюю, после чего корпус предстаёт перед нами в максимально облегчённом виде.

Кстати, именно такой вариант съёмных панелей делает сборку комплектующих в корпусе максимально удобной. Ничего не мешает, не блокирует, и доступ ко всем компонентам открыт.

На поддон для материнской платы можно разместить платы форм-факторов ATX, micro-ATX или mini-ITX, включая модели с обратным расположением разъёмов (Back-Connect Design).

А вот форм-фактор плат E-ATX уже не поддерживается, что необходимо учитывать владельцам таких плат, которым MSI MAG PANO 130R PZ приглянется. Вместимость рабочей зоны можно назвать исчерпывающей: в неё легко войдут процессорные кулеры высотой 165 мм и видеокарты длиной до 400 мм.

Вот как выглядит задняя панель корпуса изнутри.

Отметим многоразовые заглушки PCIe-слотов с перфорацией.

Кроме этого, всю рамку с заглушками можно отвернуть и повернуть на 90 градусов для установки видеокарты в вертикальной ориентации.

При этом райзер в комплект с корпусом не входит, что уже было понятно по низкой стоимости новинки.

При взгляде на верхнюю панель изнутри корпуса, помимо уже отмеченной перфорации и фильтра, можно выделить длинные прорези, позволяющие изменять положение радиатора или вентиляторов.

Что касается нижней панели (а точнее – перегородки от зоны блока питания), то и она в MSI MAG PANO 130R PZ полностью перфорирована и оснащена резьбовыми отверстиями для установки 120-мм вентиляторов.

За поддоном материнской платы размещена съёмная пластина для установки двух 2,5-дюймовых накопителей или одного 3,5-дюймового.

Кроме этого, накопители можно установить в нижнем отсеке корпуса ближе к его фронтальной панели, для чего там предусмотрена пластина для закрепления одного HDD или одного SSD.

То есть всего в MSI MAG PANO 130R PZ могут быть размещены три SSD/HDD, чего для домашнего компьютера более чем достаточно.

Под блок питания в корпусе предусмотрена стандартная ниша в нижней части, куда по характеристикам корпуса войдёт устройство длиной до 180 мм, но по нашим измерениям влезет и 220-мм блок (если аккуратно уложить его кабели).

Под основание корпуса блока питания предусмотрены мягкие демпферные накладки в количестве четырёх штук.

В завершение обзора внутренностей корпуса MSI MAG PANO 130R PZ добавим, что от его боковой панели выведены кабели длиной 650 мм, а также два кабеля корпусных вентиляторов с коннекторами 4-pin и ARGB-подсветки.

⇡#Система охлаждения и возможности дооснащения

Поскольку у MSI MAG PANO 130R PZ сразу две панели из стекла, то воздушные потоки в корпусе движутся снизу и от обратной боковой панели до верхней и задней панелей, как это продемонстрировано на схеме с сайта MSI.

Для этого вплотную к металлической боковой панели установлены три 120-мм вентилятора с реверсивными крыльчатками, работающими на вдув в корпус.

При этом на выдув установлен только один 120-мм вентилятор на задней стенке.

Дисбаланс по вдуваемому и выдуваемому объёму воздушного потока призвана компенсировать масштабная перфорация в задней и верхней панелях. При этом скорость вращения всех вентиляторов, регулируемая широтно-импульсной модуляцией, синхронизирована и по данным мониторинга составляет от 500 до 1340 об/мин.

Всего же в MSI MAG PANO 130R PZ можно установить до 10 вентиляторов, схема расположения которых приведена далее.

Отдельного контроллера для вентиляторов в этой модели корпуса нет (опять же, возвращаемся к его низкой стоимости).

Что касается систем жидкостного охлаждения, то на боковую панель можно установить СЖО с 360-мм радиатором, на верхнюю – с таким же или с 240- и 280-мм радиаторами, а на заднюю панель войдёт только 120-мм радиатор.

Интересный момент: для удобной установки радиатора на боковую панель необходимо снять небольшой лючок в нижней части кожуха.

То есть все нюансы сборки в этом корпусе продуманы до мелочей. Кстати, о сборке комплектующих в MSI MAG PANO 130R PZ.

Собрать комплектующие в корпусе MSI MAG PANO 130R PZ поможет подробная инструкция (формат PDF, 17.28 Мбайт), хотя ничего сложного в этом процессе нет даже для начинающих пользователей. Весь процесс интуитивно-понятен, а съёмные панели делают установку любых комплектующих в корпус и подключение к ним кабелей очень удобным. Если у вас 1-2 накопителя, то их проще устанавливать на съёмной пластине, а не в нижнем отсеке корпуса (да и места для кабелей блока питания больше останется).

Что касается кабель-менеджмента, то и в этом плане в MSI MAG PANO 130R PZ всё продумано: отверстия для пропуска кабелей, петли для стяжек и не менее 35 мм за поддоном материнской платы.

Поэтому при желании, врождённой аккуратности и наличии времени в этом корпусе можно собрать весьма эстетичную систему с минимумом помех воздушному потоку в рабочей зоне.

Мы особо не старались, поскольку всё равно систему сразу же разбирать после тестов, но и в нашем случае, как видите, получилось довольно неплохо.

На столе в выключенном состоянии MSI MAG PANO 130R PZ – сама скромность. Кстати, визуально по габаритам он совсем небольшой.

А вот при включении уже появляется красота от корпусных вентиляторов с синхронизируемой подсветкой.

Всё хорошо, осталось дело за малым – протестировать эффективность охлаждения и измерить уровень шума, чем мы сейчас и займёмся.

⇡#Конфигурация, методика и тестирование

Оценка эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MAG PANO 130R PZ и его уровня шума была проведена на тестовой конфигурации, приведённой в таблице.

Для получения стабильных и объективно сопоставимых друг с другом результатов основные параметры процессора были зафиксированы в следующих значениях: частота BCLK – 100 МГц, множитель ядер – 51, частота – 5,1 ГГц, напряжение Vcore – 1,075-1,080 В. В BIOS материнской платы Asus был выставлен восьмой (максимальный) уровень стабилизации напряжения на ядре процессора (CPU load-line calibration).

По данным HWiNFO64, уровень тепловыделения процессора с такими настройками достигал 232 ватт. Эффективная частота оперативной памяти была зафиксирована на отметке 6,2 ГГц при напряжениях 1,330/1,320/1,210 В (VDD/VDDQ/VSOC), а её основные тайминги фиксировались в значениях 32-38-38-48 CR1 с дополнительной подстройкой вторичных и третичных таймингов. Частота коммуникационной шины Infinity Fabric (FCLK) была установлена на отметке 2,167 ГГц.

Для прогрева комплектующих внутри корпуса была использована индивидуальная стресс-нагрузка для каждого отдельного компонента, поскольку именно так достигается их максимальный нагрев. Центральный процессор нагружался десятиминутным тестом Cinebench R23 в режиме «Test Throttling». Мониторинг температурных показателей выполнялся программой HWiNFO64 версии 8.46-5960.

Для повышения тепловыделения видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER FE была разогнана по графическому процессору на 120 МГц и по видеопамяти на 1350 МГц.

Разогнанная видеокарта нагружалась стресс-тестом Fire Strike Extreme (20 циклов) из пакета 3DMark, а для её мониторинга использовались программы GPU-Z версии 2.69.0 и MSI Afterburner версии 4.6.7 beta 2.

Температура в помещении во время тестов контролировалась электронным термометром и колебалась в диапазоне от 24,5 до 25,4 градуса Цельсия. Уровень шума корпусов был измерен электронным шумомером «ОКТАВА-110А», зафиксированным на штативе на расстоянии 600 мм от корпуса системного блока. Добавлю, что нижняя граница измерений данного шумомера составляет 22 дБА (полная тишина).

MSI MAG PANO 130R PZ тестировался с четырьмя штатными вентиляторами в трёх скоростных режимах их работы: на максимальных 1340 об/мин, средних 1000 об/мин и тихих 800 об/мин. Кроме этого, корпус дооснащался двумя 120-мм вентиляторами be quiet! Shadow Wings 2 [BL084] на скорости 1110 об/мин, установленными на верхней панели корпуса на выдув. Для сравнения в тесты включены показания эталонного корпуса Thermaltake Core X71, дооснащённого шестью 140-мм вентиляторами be quiet! Silent Wings 3 [BL067] с PWM-регулировкой в диапазоне от 810 до 1040 об/мин.

Результаты тестирования температурного режима основных комплектующих в двух корпусах приведены на диаграмме.

По температурам процессора MSI MAG PANO 130R PZ заметно проигрывает Thermaltake Core X71, что, впрочем, не удивительно, ведь с конфигурацией двух стёкол и дисбалансе вдуваемого и выдуваемого воздуха добиться эффективного охлаждения CPU практически невозможно. Даже на максимальных оборотах вентиляторов процессор охлаждается на пять с половиной градусов Цельсия хуже, чем в эталонном корпусе. Интересно, что установка двух дополнительных вентиляторов на выдув из корпуса улучшает температуры всего на один градус Цельсия. Если же говорить о комфортном (1000 об/мин) или тихом (800 об/мин) режимах корпусных вентиляторов MSI, то температуры процессора возрастают на, соответственно, 1,3 и 3,4 градуса Цельсия, вплотную приближаясь к критической отметке 95 градусов Цельсия. С температурами цепей VRM материнской платы ситуация в MSI MAG PANO 130R PZ получше, чем с процессором, но проигрыш Thermaltake Core X71 также имеет место быть.

А вот с охлаждением видеокарты MSI MAG PANO 130R PZ справляется весьма уверенно: в двух из четырёх тестовых режимов он идёт на уровне эталона, а на средних и минимальных оборотах штатных вентиляторов проигрывает не более трёх с половиной градусов Цельсия, что не имеет значения для стабильности видеокарты при таких температурах. В общем, здесь MAG PANO 130R PZ получает четвёрку с плюсом. Другое дело, что у нашей видеокарты в системе тепловыделение всего около 300 ватт, и какой будет картина при установке в корпус 500/600-ваттной флагманской видеокарты, покажут только дополнительные тесты.

Уровень шума MSI MAG PANO 130R PZ также был измерен в трёх режимах работы его штатных вентиляторов и приведён на следующей сводной диаграмме.

На максимальных 1340 об/мин корпус MSI MAG PANO 130R PZ довольно шумный, что вполне логично для четырёх одновременно работающих 120-мм вентиляторов. Однако уже на 1000 об/мин он становится вполне комфортным по уровню шума, а на 800 об/мин затихает и входит в пятёрку самых тихих корпусов, которые тестировались на 3DNews.

MSI MAG PANO 130R PZ – это корпус прежде всего для демонстрации установленных в него комплектующих, красиво подсвечиваемых четырьмя вентиляторами. Переднее и боковое стекла полностью открывают обзор на внутренние компоненты, которые в этом случае просто обязаны быть красивыми и стильными, под стать самому корпусу. Второй по значимости сильной составляющей MAG PANO 130R PZ является его низкая стоимость, пожалуй, даже удивительно низкая для брендового корпуса такой компоновки и оснащённости. Далее мы отметим быстросъёмное крепление панелей и удобную сборку с достаточным кабель-менеджментом, фильтры от пыли, возможность установки десяти корпусных вентиляторов и совместимость с 360-мм системами жидкостного охлаждения. Плюсуем сюда же высокие процессорные кулеры, длинные видеокарты, три посадочных места под накопители и поворот на 90 градусов панели с PCIe слотами для установки видеокарты в вертикальной ориентации. Единственное, чего не стоит ждать от MSI MAG PANO 130R PZ – это наиболее эффективного охлаждения центрального процессора. По этому показателю корпус заметно уступает лидерам, то есть топовые системы с горячими комплектующими в нём лучше не собирать.