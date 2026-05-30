Данные о солнечном ветре теперь будут собираться по-новому

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) сообщило, что меняет порядок и протокол сбора и публикации оперативных данных о параметрах солнечного ветра. Это коснётся работы всех мировых центров отслеживания космической погоды, поскольку данные NOAA для них — это основной, а иногда и единственный источник информации об активности Солнца. Изменения произойдут в течение ближайших 1–2 месяцев.

NOAA проведёт смену оперативной схемы получения и публикации данных о солнечном ветре — ключевого потока информации, по которому центры космической погоды прогнозируют возникновение геомагнитных бурь на Земле.

Речь идёт о параметрах плазмы и магнитного поля солнечного ветра, измеряемых аппаратами в районе точки Лагранжа L1 — примерно в 1,5 млн км от Земли на линии Солнце — Земля. Новым источником данных станет зонд Solar-1 (раннее он назывался SWFO-L1). На место дислокации он прибыл 23 января 2026 года. До этого основным источником данных о солнечном ветре был запущенный в 2015 году аппарат DSCOVR. 15 июля 2025 года на нём произошёл фатальный сбой, который не удалось устранить перезагрузкой и этот зонд, по сути, был потерян для работы.

Все последующие данные о солнечном ветре поставлял ветеран — аппарат NASA ACE, запущенный в космос в 1998 году. После ввода в строй зонда Solar-1 примерно через месяц — 30 июня этого года, ACE будет переведён в режим ожидания на случай чрезвычайных ситуаций. Запаса топлива на его борту хватит ещё на три года. После завершения экспериментального периода сбора данных в новой архитектуре вся информация будет открыта для мировых служб космической погоды.