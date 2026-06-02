Обзор TWS-наушников realme Buds Air8 Pro: сумма технологий

Компания realme умеет делать недорогие, но при этом «напичканные» наушники – в последний раз мы подробно говорили о модели Buds Air6 Pro: с двумя динамиками, активным шумоподавлением и в целом высоким качеством как звука, так и связи. С тех пор прошло три года, и производитель добавил к уже имеющимся ценностям два отдельных ЦАП – по одному для каждого наушника, встроил искусственный интеллект, улучшил шумоподавление, обеспечил поддержку профиля Bluetooth для передачи звука высокого разрешения LHDC 5.0. И все это – в TWS-гарнитуре, которая стоит 8 990 рублей. Как-то слишком хорошо – может, где-то кроется прокол? Разбираемся.

⇡#Дизайн и конструкция

В целом TWS-наушники почти физически не могут быть оригинальным устройством – стандарты определены, шаг влево, шаг вправо могут оказаться неуместным риском. Тем не менее какие-то эксперименты в оформлении возможны – если не в отношении самой гарнитуры, то уж точно в плане формы кейса.

Кейс здесь достаточно необычный: прямоугольной формы, со скошенными гранями и скругленными углами, – и уже это выделяет realme Buds Air8 Pro на фоне прочих, в копировании кого-то еще разработчиков не обвинишь. Собственно, оформление кейса разработал Наото Фукасава, японский промышленный дизайнер, самым известным творением которого стал CD-проигрыватель Muji. В разрезе же актуальной техники можно вспомнить его работу над весьма эффектным realme GT Master Edition.

Что ж, смотрится действительно интересно. Кейс сделан из матового пластика, при этом на крышке – зеркальная панель. Утверждается, что она очень прочная и защищена от царапин. Хорошо, да, за время тестирования как-то повредить ее я не смог. Но заляпывается она очень быстро, смотрится это в итоге неопрятно. Хотя, вероятно, я преувеличиваю проблему из-за необходимости отснять этот кейс, и никто на следы от пальцев не обращает внимания.

На фронтальной части кейса находится выемка для его открывания с индикатором зарядки. Сзади – порт USB Type-C. Все просто и логично, но на ощупь, к примеру, я путал порт и эту выемку, и вслепую открывать кейс в кармане у меня не всегда получалось с первого раза. Внутри мы видим кнопку принудительной активации Bluetooth-сопряжения.

Весит этот чехольчик вместе с наушниками 53 грамма – в этом отношении никаких сюрпризов, он тонет в любом кармане и никак там не мешает. Крышка снабжена доводчиком, но не могу сказать, что тактильно возиться с ней приятно, – не хватает «веса» и легкого сопротивления.

Сами наушники – традиционной конструкции: вставные, с короткой ножкой, на которой располагается микрофон, и крупной чашечкой, где мы видим магниты для крепления внутри кейса, микрофоны для шумоподавления, ну и, собственно, выходной канал звуковой системы.

Каждый наушник весит по 4,8 грамма – realme Buds Air8 Pro, несмотря на чашечки серьезного размера, удобны в ношении и почти не ощущаются в ушах при правильном подборе насадок (в комплекте есть три пары – S, M и L). Наушники защищены от влаги по стандарту IP55 – душ в них принимать нельзя, но дождь они пережить должны.

realme Buds Air8 Pro представлены в белом и черном исполнении. Нам на тест, как можете видеть, достались черные.

⇡#Привязка и управление, время автономной работы

Как понятно уже из вступления, realme Buds Air8 Pro нашпигованы технологиями под завязку. Так туго, что сразу все и не упомянешь. Например, для связи со смартфоном (или другим источником сигнала) используется модуль Bluetooth версии 6.1. И это первый раз, когда мы его встречаем: на смартфонах он еще не применяется (максимум v6.0), зато вот в наушниках, причем относительно бюджетных – пожалуйста.

Подключить к «материнскому» устройству realme Buds Air8 Pro легко – открываете кейс, и наушники определяются в списке готовых к подключению по Bluetooth устройств. На смартфонах realme даже во вкладку беспроводных подключений переходить не надо. А вот на iPhone может понадобиться нажатие на клавишу принудительного сопряжения. Сигнал со смартфоном наушники держат относительно стабильно, между собой не рассинхронизируются. Но пару раз связь «буксовала» и прерывалась. Также были случаи, когда гарнитура отказывалась подключаться к уже сопряженному с ней смартфону, – приходилось «передергивать» Bluetooth, убирать наушники в кейс и снова доставать. realme Buds Air8 Pro могут одновременно поддерживать связь с тремя различными устройствами, переключаясь между ними «на лету».

Как таковое приложение для работы с realme Buds Air8 Pro не нужно, как и в случае с любыми другими TWS-наушниками. Но установить realme Link все же стоит – возможности для настройки в нем богатые.

Приложение realme Link

В приложении мы сразу видим привязанные наушники с уровнем заряда в каждом из них – при этом заряд кейса, когда наушники находятся в ушах, не отображается, а зря. В realme Link можно настраивать шумоподавление (режим прозрачности, выключено, шумоподавление с возможностью настроить интенсивность эффекта и отдельно выставить подавление шума ветра), есть эквалайзер с набором из четырех пресетов и ручными настройками каналов. Также можно подстроить звук под ваш слуховой канал (с предварительным замером профиля ваших ушей – и сделать это, честно говоря, не лишне). Можно настроить пространственное звучание, есть возможность включить или выключить поддержку кодека LHDC 5.0, запустить «игровой режим» (где задержка звука снижается до минимума – заявлено значение 45 мс) или один из расслабляющих звуковых фонов (кстати, очень даже может пригодиться, если у вас есть проблемы с тем, чтобы заснуть).

Встроен в приложение и сервис синхронного перевода при помощи ИИ – после предварительной настройки в realme Link наушники могут переводить в том числе и на русский язык.

Шумоподавление в realme Buds Air8 Pro реализовано хорошо – учитывая запас громкости и качественную пассивную шумоизоляцию, за счет внутриканальной конструкции наушников даже при отключенном шумоподавлении вполне можно слушать музыку в транспорте. Если же его активировать (лучше всего в «умном» режиме, когда степень подавления шума определяет сама гарнитура), то слушать музыку или подкасты можно в транспорте на 60-70 % громкости. Полностью шумы не отсекаются при этом, конечно, – вот в данный момент я пишу этот материал и прекрасно слышу через шумодав грохот моей механической клавиатуры, хотя в пресс-материалах утверждается, что как раз высокочастотные звуки должны отсекаться на новом уровне. Увы, нет. Но фоновый шум убирается качественно, гул метро, к примеру, почти не слышен.

Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 62 мА·ч, кейса – 590 мА·ч. Автономность зависит от того, включено или выключено шумоподавление и какой профиль Bluetooth используется – с профилем высокого разрешения заряд будет расходоваться быстрее. С профилем AAC при включенном шумоподавлении заявлено до 6 часов автономной работы, с отключенным шумоподавлением – 12 часов. И в эти цифры вполне верится – на практике все примерно соответствует заявленному. С использованием кейса время вырастает до 27 и 50 часов соответственно. Заявленный ресурс аккумулятора — более 1000 циклов зарядки до потери 20 % емкости. Беспроводная зарядка не поддерживается, на полную зарядку кейса с нуля по кабелю уходит два часа.

В каждом наушнике установлено по 3 микрофона, вдобавок имеется датчик костной проводимости, который считывает… вибрации челюсти. В итоге внешние шумы отсекаются очень эффективно, разговаривать с использованием этой гарнитуры можно даже в очень шумной и ветреной обстановке. Собеседники не жаловались.

Перед оценкой качества звучания – немного технической информации. Наушники realme Buds Air8 Pro получили сразу два динамика: наряду с 11-миллиметровым драйвером, отвечающим за бас, работает 6-миллиметровый динамик, на который «повесили» средние и высокие частоты. Более того, в каждом из наушников есть свой собственный ЦАП, за счет которого, как заявляет производитель, верхние и нижние частоты обрабатываются отдельно, без взаимных помех. Поддерживается кодек LHDC 5.0, имеется сертификация Hi-Res Audio: 24 бита, частота дискретизации 192 кГц, битрейт до 1 Мбит/с. Чувствительность – 44 дБ, сопротивление – 31Ω, частотный диапазон – 20-40 000 Гц.

Для оценки качества звучания акустических устройств мы используем метод FSQ. В своем стандартном варианте он включает 14 тестовых дорожек, с помощью которых оцениваются следующие характеристики акустической системы:

· запас звукового тракта по неискаженному уровню громкости;

· правильность фазировки аудиоаппаратуры;

· наличие посторонних призвуков, шумов и помех в звуковом тракте;

· способность звукового тракта к воспроизведению самых низких звуковых частот;

· неравномерность АЧХ звукового тракта;

· линейность стереокартины по ширине звуковой сцены;

· микродинамика и эшелонирование звуковой сцены в глубину;

· положение и фокусировка стереокартины в горизонтальной и вертикальной плоскостях и натуральность передачи музыкальной атаки;

· музыкальный и тембральный баланс звучания музыкальных инструментов и вокала;

· линейность звуковой картины по уровню громкости и макродинамика.

Одно из достоинств этого метода — четкие критерии оценки, которые компенсируют субъективный характер тестирования. Во многих тестах эксперту нужно всего лишь ответить, слышны ли на записи те звуки, которые должны в ней быть, или, наоборот, те, которых быть не должно.

Далее мы последовательно перечислим результаты прослушивания тестовых записей FSQ на realme Buds Air8 Pro. Каждый тест будет сопровождаться кратким описанием из инструкции к «Аудиодоктору FSQ». Тестирование проводилось в связке со смартфоном Xiaomi 17 Ultra с профилем LHDC.

Номер дорожки Описание теста realme Buds Air8 Pro 1 Запас неискаженной громкости Запас громкости очень серьезный, на максимуме слушать музыку тяжело и некомфортно. При этом заметных искажений нет, но появляется фоновый шум. Magic Pump, "Open The Door" RDM, CD RDM 801201, «Наши в Городе». Неискаженный уровень громкости определяется по первой дорожке тестового диска. На ней звучит музыкальный фрагмент, где партии вокала и баса дополнительно скомпрессированы. Уровень громкости увеличивают с нуля до начала перегрузки, когда на басе и вокале начинают отчетливо прослушиваться нелинейные искажения, воспринимаемые на слух как хрипы. 2–4 Фазировка звукового тракта между каналами Фазировка выражена не слишком сильно, но и заметных проблем с этим нет. Есть заметный расфокус при произнесении текста в противофазе. Голос диктора в фазе/противофазе, СЧ (300–3 000 Гц), ВЧ (5 000–22 500 Гц), НЧ (10–50 Гц). На дорожке записан голос диктора со словами: «Средние частоты. Фаза». Эти слова должны быть слышны из центра звуковой сцены. Далее диктор произносит: «Средние частоты. Противофаза». В этом случае дикторский текст должен воспроизводиться с меньшим уровнем громкости и (или) расфокусированным для слушателя и (или) смещенным в ту или иную сторону от центра. Аналогично проводится проверка фазировки в полосе ВЧ и в полосе НЧ. 5–6 Наличие помех, дребезжаний, посторонних призвуков и шумов в звуковом тракте Есть легкое дребезжание на низких частотах. Высокие частоты очень здорово выражены, вплоть до сильного дискомфорта на максимуме. Скользящий тон, левый/правый канал (20–15 000 Гц). Тональный (синусоидальный) сигнал, частота которого плавно изменяется от самых низких до самых верхних частот. Раздельно, сначала для левого, а потом и правого каналов. 7 Набор частот для проверки НЧ-тракта Бас хорошо слышно начиная с 20 Гц, но неискаженным звук становится только начиная с 125 Гц. До этого очень заметны сипы. Фонограмма, сначала для левого, а потом и для правого каналов, содержит запись ряда фиксированных звуковых частот НЧ-диапазона. Сначала диктор сообщает о том, что звучит опорная частота 60 Гц. Затем диктор объявляет: «20 Гц», «25 Гц», «30 Гц» и так далее. Первый чистый низкочастотный тон (без искажений и турбулентных сипов), совпадающий по громкости с опорным, и определяет низшую рабочую частоту звукового тракта. В идеальном случае громкость остальных тонов вплоть до 150 Гц должна быть одинаковой. 8 Неравномерность АЧХ в области средних звуковых частот Запись распознается как аплодисменты сразу, каждый хлопок слышно разборчиво на всем протяжении отрезка. Фонограмма представляет собой высококачественную стереофоническую запись аплодисментов большого количества зрителей в зале. Хлопки в ладоши в достаточно гулком помещении эквивалентны равномерно распределенному по спектру диффузному полю — шуму. Однако на фоне этого монотонного шума человеческое ухо успевает различать самое начало хлопков (всплески). На звуковом тракте с линейной АЧХ вы действительно слышите аплодисменты, но при неравномерности («заборе») они становятся похожими на шум проливного дождя. 9 Линейность стереокартины по ширине звуковой сцены Звук позиционируется корректно, без дисбаланса по каналам. Перемещающийся барабан, IASCA Competition CD. Фонограмма содержит семь ударов барабана, плавно перемещающегося слева направо по всей ширине стереокартины. Удары точно локализованы по направлению, и перемещение их в пространстве линейно, то есть углы между ударами одинаковы. 10 Микродинамика и глубина звуковой сцены Каждый звук слышно в точности, детализация хорошая. Но глубина чувствуется не слишком хорошо, звук несколько плоский. Alex Rostotsky Trio, "Intro", POPE Musik PM1014-2, "Boiled Borsht". Фонограмма представляет собой небольшой музыкальный фрагмент с двумя инструментами — контрабасом и ударной установкой. Оба музыканта находятся в глубине сцены. Неприемлемой глубиной звуковой сцены считается, если музыканты визуально находятся на переднем плане. При неудовлетворительной микродинамике не слышны тихие удары по барабанам и тарелкам, а игра смычком на контрабасе плохо различима. Микродинамику можно считать удовлетворительной, если барабаны, тарелки и контрабас слышны, но в звучании контрабаса не слышно постукивающих о гриф пальцев музыканта и (или) при игре контрабасиста смычком вы отчетливо не слышите «упирающегося» движения смычка по струнам. И микродинамика будет хорошей, если пальцы контрабасиста слышны четко и ясно. Отличной микродинамикой обладает звуковой тракт, если слышен очень тихий шелест, когда барабанщик случайно задевает локтем тарелку и тут же зажимает ее рукой. 11 Натуральность в звукопередаче музыкальной атаки, положение и фокусировка звуковой сцены по ширине и высоте Звук упругий, мясистый и динамичный. Сцена не слишком выражена, что характерно для модели в целом. Также отмечу некоторый "песок" в звуке ударных. Ron Tutt, "Improvisation", Sheffild Lab CD-14/20. На фонограмме представлен фрагмент барабанного соло. Неприемлемой передачей атаки считается, если звучание барабанов тускло, в нем нет упругости и «мясистости». Малоприемлемой — если звучание барабанов достаточно динамично, но имеет элемент «картонности» в ударе. Неприемлемой или малоприемлемой считается, если звуковая сцена уже пространства между источниками звука. Неприемлемо или малоприемлемо, если тарелки и хай-хэт находятся на одной высоте или разница незначительна. 12 Тембральный и музыкальный баланс звучания Дисбаланса в звучании не чувствуется — каждый инструмент и голос занимают свое место в музыкальном отрывке. Mighty Sam McClain, "Give It Up To Love", Audioquest, XRCD, "Got To Have Your Love". Фонограмма представляет собой фрагмент джазовой пьесы с мужским вокалом. Неприемлемым или малоприемлемым с точки зрения тембрального баланса считается, если какой-либо из инструментов звучит ненатурально и (или) если тембр вокала имеет резкий или неприятный характер. Неприемлемым или малоприемлемым считается, если вокал или какой-либо из музыкальных инструментов явно выделяется по уровню громкости — выдвинут вперед или отодвинут назад. 13 Линейность звукового тракта по уровню громкости, его макродинамика и способность к передаче полифонического звукового образа В финальном отрезке громкость подрастает очень заметно, при этом детализация сохраняется на высоком уровне, а искажений звука не слышно. A. Schnitke, "Childhood", Gorenstein/R.S.O., POPE Musik, PM 1007-2 1996, "Gogol Suite". Фонограмма содержит высококачественную запись симфонического оркестра, выполненную в помещении Большого зала Московской консерватории. Фрагмент состоит из четырех основных частей, отличающихся друг от друга уровнем громкости и динамикой. Неприемлемым или малоприемлемым считается, если струнное пиццикато в первой части совсем неразборчиво или звучит слишком тихо, вяло и невнятно по сравнению со следующей, более громкой частью. Неприемлемым или малоприемлемым считается, если в третьей части (после вступления группы виолончелей и контрабасов) не чувствуется заметный скачок громкости и далее, в финальной, еще один скачок. Неприемлемым или малоприемлемым можно считать, когда в третьей и четвертой частях фонограммы явно слышны нелинейные искажения или же искажений нет, но оркестр явно не дотягивает по громкости до forte fortissimo. Неприемлемо, если оркестр уже в третьей части начинает звучать общей «кашей», отдельные группы музыкальных инструментов слабо различимы или совсем неразличимы. 14 Дополнительная дорожка для оценки качества звучания самых низких звуковых частот Большой барабан слышен, но невыразителен. Guiseppe Verdi, "La Donna E Mobile", Telarc CD-80447. Фонограмма содержит девятисекундный отрывок звучания симфонического оркестра, в составе которого есть большой (турецкий) барабан с очень низким регистром. Его можно услышать только при наличии высококачественного сабвуфера, натурально воспроизводящего частоты 20–25 Гц.

Заявленный баланс между низкими и высокими частотами могу подтвердить субъективными ощущениями на практике. Превалирования какого-то спектра либо ощущения, что басы глушат «верха» или наоборот, нет. При этом какого-то по-настоящему глубокого баса realme Buds Air8 Pro тоже предложить не могут – это заметно и в нашем тестировании. То есть низкие частоты в целом динамики здесь поддерживают, но с неизбежными помехами и призвуками на особенно глубоких участках. Также здесь не слишком выдающаяся сцена. Зато верхние частоты отлично детализированы. И в целом для наушников ценой 8 990 рублей уровень звучания более чем достойный, придираться на самом деле не хочется.

Когда ты выбираешь себе наушники в ценовом диапазоне до 10 тысяч рублей, то в целом кажется, будто шумоподавления и приемлемого звучания будет достаточно. Если они еще будут удобные и не станут натирать слуховые каналы – так и вовсе удачная покупка. Но realme Buds Air8 Pro громко смеются в ответ на такие скромные измышления, буквально демонстрируя, сколько вообще всего можно сегодня запихнуть в обычную, казалось бы, TWS-гарнитуру: от трех микрофонов и двух динамиков на каждый из наушников до встроенного ИИ-переводчика и поддержки сразу трех подключенных по Bluetooth (версии 6.1!) устройств.

Но самое главное, что вся эта сумма технологий работает, – это действительно одни из лучших на сегодняшний день наушников в своем ценовом диапазоне, которые при демонстрации «мускулов» не надорвались, а сохранили акцент на главном: качественном звуке.