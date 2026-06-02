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Обзор TWS-наушников realme Buds Air8 Pro: сумма технологий
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Компания realme умеет делать недорогие, но при этом «напичканные» наушники – в последний раз мы подробно говорили о модели Buds Air6 Pro: с двумя динамиками, активным шумоподавлением и в целом высоким качеством как звука, так и связи. С тех пор прошло три года, и производитель добавил к уже имеющимся ценностям два отдельных ЦАП – по одному для каждого наушника, встроил искусственный интеллект, улучшил шумоподавление, обеспечил поддержку профиля Bluetooth для передачи звука высокого разрешения LHDC 5.0. И все это – в TWS-гарнитуре, которая стоит 8 990 рублей. Как-то слишком хорошо – может, где-то кроется прокол? Разбираемся.
⇡#Дизайн и конструкция
В целом TWS-наушники почти физически не могут быть оригинальным устройством – стандарты определены, шаг влево, шаг вправо могут оказаться неуместным риском. Тем не менее какие-то эксперименты в оформлении возможны – если не в отношении самой гарнитуры, то уж точно в плане формы кейса.
Кейс здесь достаточно необычный: прямоугольной формы, со скошенными гранями и скругленными углами, – и уже это выделяет realme Buds Air8 Pro на фоне прочих, в копировании кого-то еще разработчиков не обвинишь. Собственно, оформление кейса разработал Наото Фукасава, японский промышленный дизайнер, самым известным творением которого стал CD-проигрыватель Muji. В разрезе же актуальной техники можно вспомнить его работу над весьма эффектным realme GT Master Edition.
Что ж, смотрится действительно интересно. Кейс сделан из матового пластика, при этом на крышке – зеркальная панель. Утверждается, что она очень прочная и защищена от царапин. Хорошо, да, за время тестирования как-то повредить ее я не смог. Но заляпывается она очень быстро, смотрится это в итоге неопрятно. Хотя, вероятно, я преувеличиваю проблему из-за необходимости отснять этот кейс, и никто на следы от пальцев не обращает внимания.
На фронтальной части кейса находится выемка для его открывания с индикатором зарядки. Сзади – порт USB Type-C. Все просто и логично, но на ощупь, к примеру, я путал порт и эту выемку, и вслепую открывать кейс в кармане у меня не всегда получалось с первого раза. Внутри мы видим кнопку принудительной активации Bluetooth-сопряжения.
Весит этот чехольчик вместе с наушниками 53 грамма – в этом отношении никаких сюрпризов, он тонет в любом кармане и никак там не мешает. Крышка снабжена доводчиком, но не могу сказать, что тактильно возиться с ней приятно, – не хватает «веса» и легкого сопротивления.
Сами наушники – традиционной конструкции: вставные, с короткой ножкой, на которой располагается микрофон, и крупной чашечкой, где мы видим магниты для крепления внутри кейса, микрофоны для шумоподавления, ну и, собственно, выходной канал звуковой системы.
Каждый наушник весит по 4,8 грамма – realme Buds Air8 Pro, несмотря на чашечки серьезного размера, удобны в ношении и почти не ощущаются в ушах при правильном подборе насадок (в комплекте есть три пары – S, M и L). Наушники защищены от влаги по стандарту IP55 – душ в них принимать нельзя, но дождь они пережить должны.
realme Buds Air8 Pro представлены в белом и черном исполнении. Нам на тест, как можете видеть, достались черные.
⇡#Привязка и управление, время автономной работы
Как понятно уже из вступления, realme Buds Air8 Pro нашпигованы технологиями под завязку. Так туго, что сразу все и не упомянешь. Например, для связи со смартфоном (или другим источником сигнала) используется модуль Bluetooth версии 6.1. И это первый раз, когда мы его встречаем: на смартфонах он еще не применяется (максимум v6.0), зато вот в наушниках, причем относительно бюджетных – пожалуйста.
Подключить к «материнскому» устройству realme Buds Air8 Pro легко – открываете кейс, и наушники определяются в списке готовых к подключению по Bluetooth устройств. На смартфонах realme даже во вкладку беспроводных подключений переходить не надо. А вот на iPhone может понадобиться нажатие на клавишу принудительного сопряжения. Сигнал со смартфоном наушники держат относительно стабильно, между собой не рассинхронизируются. Но пару раз связь «буксовала» и прерывалась. Также были случаи, когда гарнитура отказывалась подключаться к уже сопряженному с ней смартфону, – приходилось «передергивать» Bluetooth, убирать наушники в кейс и снова доставать. realme Buds Air8 Pro могут одновременно поддерживать связь с тремя различными устройствами, переключаясь между ними «на лету».
Как таковое приложение для работы с realme Buds Air8 Pro не нужно, как и в случае с любыми другими TWS-наушниками. Но установить realme Link все же стоит – возможности для настройки в нем богатые.
Приложение realme Link
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В приложении мы сразу видим привязанные наушники с уровнем заряда в каждом из них – при этом заряд кейса, когда наушники находятся в ушах, не отображается, а зря. В realme Link можно настраивать шумоподавление (режим прозрачности, выключено, шумоподавление с возможностью настроить интенсивность эффекта и отдельно выставить подавление шума ветра), есть эквалайзер с набором из четырех пресетов и ручными настройками каналов. Также можно подстроить звук под ваш слуховой канал (с предварительным замером профиля ваших ушей – и сделать это, честно говоря, не лишне). Можно настроить пространственное звучание, есть возможность включить или выключить поддержку кодека LHDC 5.0, запустить «игровой режим» (где задержка звука снижается до минимума – заявлено значение 45 мс) или один из расслабляющих звуковых фонов (кстати, очень даже может пригодиться, если у вас есть проблемы с тем, чтобы заснуть).
Встроен в приложение и сервис синхронного перевода при помощи ИИ – после предварительной настройки в realme Link наушники могут переводить в том числе и на русский язык.
Шумоподавление в realme Buds Air8 Pro реализовано хорошо – учитывая запас громкости и качественную пассивную шумоизоляцию, за счет внутриканальной конструкции наушников даже при отключенном шумоподавлении вполне можно слушать музыку в транспорте. Если же его активировать (лучше всего в «умном» режиме, когда степень подавления шума определяет сама гарнитура), то слушать музыку или подкасты можно в транспорте на 60-70 % громкости. Полностью шумы не отсекаются при этом, конечно, – вот в данный момент я пишу этот материал и прекрасно слышу через шумодав грохот моей механической клавиатуры, хотя в пресс-материалах утверждается, что как раз высокочастотные звуки должны отсекаться на новом уровне. Увы, нет. Но фоновый шум убирается качественно, гул метро, к примеру, почти не слышен.
Емкость аккумулятора каждого наушника составляет 62 мА·ч, кейса – 590 мА·ч. Автономность зависит от того, включено или выключено шумоподавление и какой профиль Bluetooth используется – с профилем высокого разрешения заряд будет расходоваться быстрее. С профилем AAC при включенном шумоподавлении заявлено до 6 часов автономной работы, с отключенным шумоподавлением – 12 часов. И в эти цифры вполне верится – на практике все примерно соответствует заявленному. С использованием кейса время вырастает до 27 и 50 часов соответственно. Заявленный ресурс аккумулятора — более 1000 циклов зарядки до потери 20 % емкости. Беспроводная зарядка не поддерживается, на полную зарядку кейса с нуля по кабелю уходит два часа.
В каждом наушнике установлено по 3 микрофона, вдобавок имеется датчик костной проводимости, который считывает… вибрации челюсти. В итоге внешние шумы отсекаются очень эффективно, разговаривать с использованием этой гарнитуры можно даже в очень шумной и ветреной обстановке. Собеседники не жаловались.
⇡#Качество звука
Перед оценкой качества звучания – немного технической информации. Наушники realme Buds Air8 Pro получили сразу два динамика: наряду с 11-миллиметровым драйвером, отвечающим за бас, работает 6-миллиметровый динамик, на который «повесили» средние и высокие частоты. Более того, в каждом из наушников есть свой собственный ЦАП, за счет которого, как заявляет производитель, верхние и нижние частоты обрабатываются отдельно, без взаимных помех. Поддерживается кодек LHDC 5.0, имеется сертификация Hi-Res Audio: 24 бита, частота дискретизации 192 кГц, битрейт до 1 Мбит/с. Чувствительность – 44 дБ, сопротивление – 31Ω, частотный диапазон – 20-40 000 Гц.
Для оценки качества звучания акустических устройств мы используем метод FSQ. В своем стандартном варианте он включает 14 тестовых дорожек, с помощью которых оцениваются следующие характеристики акустической системы:
Одно из достоинств этого метода — четкие критерии оценки, которые компенсируют субъективный характер тестирования. Во многих тестах эксперту нужно всего лишь ответить, слышны ли на записи те звуки, которые должны в ней быть, или, наоборот, те, которых быть не должно.
Далее мы последовательно перечислим результаты прослушивания тестовых записей FSQ на realme Buds Air8 Pro. Каждый тест будет сопровождаться кратким описанием из инструкции к «Аудиодоктору FSQ». Тестирование проводилось в связке со смартфоном Xiaomi 17 Ultra с профилем LHDC.
Заявленный баланс между низкими и высокими частотами могу подтвердить субъективными ощущениями на практике. Превалирования какого-то спектра либо ощущения, что басы глушат «верха» или наоборот, нет. При этом какого-то по-настоящему глубокого баса realme Buds Air8 Pro тоже предложить не могут – это заметно и в нашем тестировании. То есть низкие частоты в целом динамики здесь поддерживают, но с неизбежными помехами и призвуками на особенно глубоких участках. Также здесь не слишком выдающаяся сцена. Зато верхние частоты отлично детализированы. И в целом для наушников ценой 8 990 рублей уровень звучания более чем достойный, придираться на самом деле не хочется.
⇡#Заключение
Когда ты выбираешь себе наушники в ценовом диапазоне до 10 тысяч рублей, то в целом кажется, будто шумоподавления и приемлемого звучания будет достаточно. Если они еще будут удобные и не станут натирать слуховые каналы – так и вовсе удачная покупка. Но realme Buds Air8 Pro громко смеются в ответ на такие скромные измышления, буквально демонстрируя, сколько вообще всего можно сегодня запихнуть в обычную, казалось бы, TWS-гарнитуру: от трех микрофонов и двух динамиков на каждый из наушников до встроенного ИИ-переводчика и поддержки сразу трех подключенных по Bluetooth (версии 6.1!) устройств.
Но самое главное, что вся эта сумма технологий работает, – это действительно одни из лучших на сегодняшний день наушников в своем ценовом диапазоне, которые при демонстрации «мускулов» не надорвались, а сохранили акцент на главном: качественном звуке.
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