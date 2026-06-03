Gigabyte представила флагманскую клавиатуру Aorus K10 Infinity с OLED-экраном и быструю мышь M10 Infinity

В рамках выставки Computex 2026 компания Gigabyte анонсировала игровую периферию флагманской серии Aorus Infinity. В линейку вошли клавиатура Aorus K10 Infinity со встроенным OLED-дисплеем и магнитными переключателями с точно настраиваемой точкой срабатывания, а также мышь Aorus M10 Infinity, предлагающая высокую частоту опроса и оптические переключатели.

Флагманская клавиатура Aorus K10 Infinity оснащена тактильными магнитными переключателями с возможностью регулировки точки срабатывания с шагом 0,1 мм. Устройство поддерживает пользовательские макросы, многоступенчатую настройку срабатывания клавиш и частоту опроса до 8000 Гц. Заявленный ресурс переключателей составляет до 100 млн нажатий. Для регулировки положения клавиатуры предусмотрены три угла наклона — 6, 8 и 13 градусов.

Одной из важных особенностей K10 Infinity стал встроенный 3,1-дюймовый OLED-дисплей с плотностью 311 пикселей на дюйм. Экран позволяет управлять профилями, настройками клавиатуры, подсветкой и параметрами производительности без запуска отдельного программного обеспечения. Кроме того, клавиатура получила функцию Combat Power, которая отображает статистику игрового процесса в реальном времени, включая количество действий в минуту (APM), интенсивность использования клавиш и число ошибок.

Вместе с клавиатурой была представлена игровая мышь Aorus M10 Infinity. Она получила оптические переключатели, современный сенсор и частоту опроса до 8000 Гц, что должно обеспечить минимальную задержку ввода. Конструкция устройства сочетает корпус с эксимерным покрытием и основание из алюминиево-магниевого сплава.

Для настройки своих периферийных устройств компания Gigabyte представила платформу GiMATE Web Edition. Она работает непосредственно в браузере и позволяет изменять параметры устройств, следить за их состоянием и настраивать RGB-подсветку без установки драйверов или специализированных приложений.

Клавиатура Aorus K10 Infinity и мышь Aorus M10 Infinity будут доступны не только в чёрном, но и в белом исполнении ICE. Устройства вошли в юбилейную серию Infinity, подготовленную Gigabyte к своему 40-летию и представленную в рамках выставки Computex 2026.