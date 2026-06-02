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Noctua показала свежий прототип безнасосной термосифонной СЖО — она уже справляется с Ryzen 9 9950X3D

Компания Noctua продемонстрировала на выставке Computex 2026 в Тайбэе улучшенный прототип безнасосной системы жидкостного охлаждения, работающей по принципу термосифона — с фазовым переходом. Теперь она справляется с охлаждением процессора AMD Ryzen 9 9950X3D при мощности 230 Вт.

Источник изображения: computerbase.de

Источник изображения: computerbase.de

Проект существенно продвинулся вперёд: два года назад термосифонная СЖО могла обеспечивать стабильную работу AMD Ryzen 7 9800X3D при мощности не более 100 Вт, но для выхода на рынок этот показатель было необходимо существенно улучшить. В этом году Noctua продемонстрировала усовершенствованный прототип, способный охлаждать Ryzen 9 9950X3D с тепловыделением 230 Вт — на уровне традиционной СЖО Noctua NL-LC1-36 AIO с 360-мм радиатором.

На первый взгляд отличия термосифонной системы охлаждения от привычной AIO не так велики: на процессоре размещается радиатор, от которого отходят две трубки. Однако здесь используется охлаждающая жидкость, которая при нагревании в радиаторе (испарителе) переходит из жидкого в газообразное состояние, поглощая при этом значительное количество энергии. В газообразном виде она поднимается к другому радиатору (конденсатору), где охлаждается, конденсируется и высвобождает поглощённую тепловую энергию. Всё это происходит без насоса, только за счёт изменения плотности — термосифонного эффекта.

Реализовать это на практике не так просто. Тепловыделение процессора постоянно меняется, а вместе с ним меняется и количество испаряемой жидкости. Это значит, что необходимо обеспечивать контролируемое испарение, поддерживая достаточное количество пара даже при работе процессора на низкой мощности. При этом и слишком большим объём пара быть не может, чтобы не возник эффект Лейденфроста, при котором между металлической поверхностью и жидкостью образуется сплошная прослойка пара — он проводит тепло гораздо хуже жидкости и может снизить эффективность системы. Наконец, необходимо не допустить попадания жидкости между испарителем и конденсатором, из-за которого поток пара может ослабнуть.

С мая прошлого года Noctua проработала эти аспекты, создав более 400 прототипов, а один только конденсатор был протестирован в 25 вариантах. Наиболее эффективным оказалось спечённое пористое покрытие. Смотрового окна в варианте для массового производства, вероятно, не будет — оно необходимо для оценки парообразования с помощью высокоскоростных камер, а также служит выставочным элементом. Производитель планирует наладить серийный выпуск термосифонных СЖО в III квартале 2027 года.

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Теги: noctua, сжо, computex 2026
noctua, сжо, computex 2026
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