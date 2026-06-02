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Asus выпустила бюджетные ноутбуки Vivobook S14 и S16 на шестиядерных Core 7 — младший метит в конкуренты MacBook Neo

Рост цен на память вынуждает Asus расширять свой ассортимент ноутбуков начального уровня. Компания представила на Computex 2026 две модели — Vivobook S14 (S5452MA) и Vivobook S16 (S5652MA) на базе процессоров Intel Core 7 300 (Panther Lake). Также будут доступны версии новинок с процессорами Qualcomm Snapdragon X.

Источник изображения: Computerbase

Источник изображения: Computerbase

Конкретные модели чипов не уточняются, но в семействе Core 7 300 представлено всего две модели, которые практически ничем друг от друга не отличаются. В обоих случаях это шестиядерные процессоры, предлагающие два мощных P-ядра и четыре энергоэффективных LPE-ядра, частоту до 4,8 ГГц и теплопакет 28 Вт.

Ноутбук Vivobook S14 (S5452MA), который благодаря низкой цене может стать конкурентом MacBook Neo, оснащён недорогим IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10. Asus не указала разрешение, но предположительно это 1200p. Ноутбук получил 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и SSD объёмом 512 Гбайт. Также покупателю будет предложено 700 Гбайт облачного хранилища.

Ноутбук весит 1,2 кг и имеет толщину менее 16 мм. Коммуникационные возможности устройства включают два порта USB-A, два порта USB-C, разъём HDMI и аудиоразъём для наушников. Ёмкости встроенного аккумулятора достаточно почти для 22 часов автономной работы.

Модель Vivobook S16 оснащена такими же компонентами и набором портов, как и Vivobook S14, отличаясь от него более крупным 16-дюймовым экраном с соотношением сторон 16:10 и частотой обновления 144 Гц. По данным ресурса Computerbase, батарея ноутбука обеспечит такое же время автономной работы, как и у младшей модели. Вес Vivobook S16 составляет 1,5 кг, толщина корпуса — 16,4 мм.

Vivobook S14 и S16 также будут доступны с процессорами Qualcomm Snapdragon X первого поколения. Обе модели — Vivobook S14 (S5608QA) и S16 (S5408QA) — оснащены оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 Гбайт и дисплеями на основе IPS- или OLED-панелей. О цене и дате начала продаж новинок станет известно немного позже.

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Теги: asus, vivobook, ноутбук, computex 2026
asus, vivobook, ноутбук, computex 2026
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