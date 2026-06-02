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Noctua наконец выпустит первую СЖО — NL-LC1 выйдет в трёх размерах по цене от €220

Первая серия систем жидкостного охлаждения Noctua для процессоров обрела название, цену и дату выпуска: Noctua NL-LC1 выйдет в продажу 16 июня по цене €219,90 за версию с радиатором 240 мм, €249,90 — за 360 мм и €279,90 — за 420 мм. Дополнительный вентилятор NL-ACF1 для VRM можно приобрести за €19,90.

Источник изображения: computerbase.de

Источник изображения: computerbase.de

О своём решении выйти на рынок интегральных СЖО компания Noctua объявила ещё год назад, на Computex 2025. Системы NL-LC1 не разрабатывались компанией с нуля — это оптимизированные варианты Asetek Emma (G8) V2. Наиболее значительные изменения Noctua внесла в стандартную крышку водоблока-помпы, улучшив её звуко- и виброизоляцию: помимо трёхслойного блока звукоизоляции, она установила массовый демпфер. В своём исполнении Noctua обозначила фирменную крышку как NL-PNA1. На Computex 2026 компания продемонстрирует этот механизм в собственном варианте, без крышки и в сравнении с продуктами конкурентов.

Насос может работать в «тихом», «сбалансированном» и «ручном» режимах — во всех случаях минимальная скорость составляет 750 об/мин, но доступен выбор максимальной скорости и точки, в которой скорость начинает повышаться от минимальной. Если температура поднимается выше 45 °C, насос включается автоматически. В качестве вентиляторов используются NF-A14x25 G2 (3 × 140 мм для модели LC1-42) или новые NF-A12x25 G2 (2 × 120 мм для LC1-24 и 3 × 120 мм для LC1-36) в коричневом исполнении. Они работают на разных скоростях, чтобы избежать резонанса и сопутствующего шума.

В СЖО Noctua используется новейшая система крепления SecuFirm2+, которая позволяет не менять монтажный кронштейн при переходе с воздушного кулера. Это обеспечивает совместимость и позволяет регулировать смещение в зависимости от платформы, добиваясь ещё более низких температур. Для охлаждения блока питания, оперативной памяти и первого слота M.2 SSD совместно с СЖО можно установить дополнительный 80-мм вентилятор — он добавит шума, признаёт производитель, но вся конструкция всё равно останется тише, чем система Asetek в оригинальном исполнении.

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Теги: noctua, computex 2026, сжо, asetek
noctua, computex 2026, сжо, asetek
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