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Asus сломала главный стереотип о Windows на Arm — теперь это ещё и мощные рабочие станции

Asus одной из первый восполнила пробел, который присутствовал в сегменте компьютеров Windows на Arm: до настоящего момента главными их достоинствами были тонкий корпус и небольшая масса — теперь же появились модели ProArt P16 и P14 с производительностью на уровне рабочих станций.

Источник изображений: asus.com

Источник изображений: asus.com

Ноутбуки Asus ProArt P16 и P14 работают на платформе Nvidia RTX Spark с процессором N1X, графикой RTX и унифицированной памятью — они значительно превосходят модели на чипах Snapdragon X. Обе модели могут похвастаться графической подсистемой Blackwell RTX с числом ядер CUDA до 6144 и объёмом унифицированной памяти до 128 Гбайт — эта архитектура обеспечивает до 1 Пфлопс производительности в задачах искусственного интеллекта. Старший Asus ProArt P16 комплектуется 16-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем класса Tandem с разрешением 4K, соотношением сторон 16:10 и яркостью до 1600 кд/м²; сильной стороной ProArt P14 является панель 3K HDR с частотой обновления 120 Гц. Обе панели обеспечивают 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3 и имеют сертификат Pantone; точность цветопередачи составляет Delta E < 1.

Толщина старшего Asus ProArt P16 составляет всего 12,9 мм при массе 1,77 кг. Компьютеры выпускаются в алюминиевом корпусе. В зависимости от модели предлагаются два варианта системы охлаждения. В стандартной версии H7607BA используется технология Ambient Cooling с испарительной камерой и конструкцией «скрытых воздуховыпускных отверстий» для бесшумного рассеивания тепла; более производительный вариант H7607IA предусматривает двойные линейные боковые воздухозаборники. Во всех случаях используется высокоэффективная термопаста Thermal Grizzly — в сочетании с оптимизированным воздушным потоком и встроенным пылевым фильтром система охлаждения обеспечивает компьютерам долгую и комфортную работу.

Программная часть Asus ProArt P16 и P14 включает платформу ИИ-агентов Zenni Claw, которая в зависимости от потребностей обеспечивает переключение между локальными и облачными моделями ИИ.

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Теги: asus, computex 2026, ноутбук
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