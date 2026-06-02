Asus встроила во флагманскую плату ROG Crosshair X870E Edition 20 огромный OLED-дисплей и 360-мм СЖО

Компания Asus представила на выставке Computex 2026 флагманскую материнскую плату ROG Crosshair X870E Edition 20, разработанную по случаю 20-летия бренда ROG. Плата оснащена интегрированной необслуживаемой системой жидкостного охлаждения ROG Ryujin 360 Edition 20.

В составе СЖО применяется помпа Asetek EMMA Gen10 V3Rx нового поколения, а также 360-мм радиатор толщиной 40 мм с плотностью 20 пластин на дюйм, что обеспечивает более эффективное рассеивание тепла. Также на плане имеется полноразмерная теплораспределительная пластина с медным радиатором, имеются радиаторы для накопителей M.2 и тыльная усиливающая пластина, также выполняющая роль радиатора.

В основе материнской платы ROG Crosshair X870E Edition 20 используется усиленная 28-фазная (схема 24+2+2) подсистема питания, каждая фаза которой рассчитана на силу тока 110 А.

Плата предлагает до девяти слотов M.2, два порта USB4 (Type-C), а также два фронтальных порта USB Type-C с поддержкой USB 20 Гбит/с (один — с функцией быстрой зарядки Quick Charge 4+ мощностью до 60 Вт). Также она оснащена механизмами быстрой установки и демонтажа NVMe-накопителей и видеокарт.

Одной из особенностей, выделяющих плату, является изогнутый поворотный 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей. Он может отображать различные анимации, а также информацию о системе.

Компания не сообщила стоимость платы. Также неизвестно, когда она поступит в продажу.