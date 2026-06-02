Exascend показала первые SSD с протоколом NVMe 2.1

Производитель корпоративного компьютерного оборудования и рабочих станций Memoright под своим брендом Exascend представил на выставке Computex 2026 одни из первых в мире SSD с поддержкой нового протокола NVMe 2.1, пишет TechPowerUp.

Существующие SSD с интерфейсом PCIe 5.0 основаны на протоколе NVMe 2.0, тогда как новый NVMe 2.1 ориентирован на работу в высокопроизводительных вычислительных системах — он поддерживает сетевые функции NVMe-oF, аутентификацию TLS 1.3 и расширенные средства управления. Все эти возможности в первую очередь востребованы на корпоративном рынке, но некоторые из них будут работать и на клиентских устройствах при развёртывании моделей искусственного интеллекта.

Поддержку NVMe 2.1 получил SSD модели PE5 в форм-факторе E1.S с интерфейсом PCIe 5.0 — он выполнен на чипах 3D TLC NAND и предлагает ёмкость от 1,92 до 15,36 Тбайт при скорости последовательной передачи данных до 14 Гбайт/с. Твердотельный накопитель PE5 выпускается также в форм-факторе M.2 2280 с теми же техническими характеристиками и ёмкостью до 15,36 Тбайт.

Серию PD5 отличают высокая ёмкость и защита от потери питания — накопители выпускаются в форм-факторе E3.S, а также в 2,5-дюймовом корпусе толщиной 12 мм с интерфейсом U.2 Gen 5. Наконец, компания представила массовые модули памяти UDIMM DDR5.