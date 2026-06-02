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LG готовит геймерский OLED-дисплей с DisplayHDR True Black 1000

LG Display сообщила о планах продемонстрировать на Computex 2026 дисплей OLED для геймеров, соответствующий требованиям стандарта VESA DisplayHDR True Black 1000. Также будет представлен 5K OLED-дисплей с плотностью пикселей 220 ppi.

Источник изображения: ComputerBase

Источник изображения: ComputerBase

Хотя OLED-мониторы с DisplayHDR True Black 600 уже присутствуют на рынке, поддержка стандарта DisplayHDR True Black 1000, предполагающего яркость не менее 1000 кд/м² в центре экрана, до сих пор была доступна только в дисплеях для ноутбуков. Минимальные требования к яркости также повышаются для всей поверхности экрана: её уровень должен составлять 500 кд/м², тогда как для режима True Black 600 достаточно 350 кд/м².

LG Display также сообщила, что пиковая яркость будет достигать 2000 кд/м², обеспечивая яркое изображение за счёт улучшенного контраста. Это, по всей видимости, относится к определённой области экрана. Информации о размерах панели или разрешении пока нет.

Также компания продемонстрирует 27-дюймовую OLED-панель с разрешением 5K и плотностью пикселей 220 ppi. Вероятно, речь идёт о разрешении 5120 × 2880 пикселей, которое при диагонали 27 дюймов соответствует плотности 220 ppi.

Плотность пикселей 220 ppi уже поддерживается в ЖК-дисплеях, например, в Asus ProArt PA27JCV. Но для OLED-мониторов это станет новым эталоном. Ещё один южнокорейский производитель, Samsung Display, также работает в этом направлении и на выставке CES 2025 представил 5K QD-OLED-панель с диагональю 27 дюймов и плотностью пикселей 220 ppi.

В пресс-релизе LG Display также описывается использование технологии вставки чёрных кадров (BFI) для OLED-панелей. BFI уже применяется в ЖК-дисплеях для уменьшения размытости при движении. LG заявила применительно к OLED-экранам, что BFI обеспечивает «плавное отображение контента с чрезвычайно высокой частотой обновления без необходимости использования высокопроизводительной видеокарты».

Кроме того, LG Display представит на Computex 2026 новую версию технологии Dynamic Frequency & Resolution (DFR) — DFR 2.0.

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Теги: lg display, computex 2026, oled-дисплей
lg display, computex 2026, oled-дисплей
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