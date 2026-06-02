MSI представила ноутбуки по мотивам «Истории игрушек» и картин ван Гога

MSI представила на выставке Computex 2026 несколько ограниченных серий ноутбуков, в том числе по мотивам мультфильмов «История игрушек» (Toy Story), полотен Винсента ван Гога (Vincent van Gogh) и собственных персонажей компании.

Ноутбук MSI Cyborg 15 C13W Toy Story Special Edition продолжает серию устройств в стиле «Истории игрушек». В данном случае прототипом послужил персонаж Базз Лайтер (Buzz Lightyear) — компьютер выполнен в белом корпусе с зелёной и фиолетовой отделкой. Ноутбук работает на процессоре Intel Core i5 и комплектуется видеокартой Nvidia GeForce RTX 5050, поддерживаются зарядка по USB PD 3.0 и Wi-Fi 6E.

В комплект входят тематическая коробка, сумка для переноски, мышь, коврик для мыши, кабельные стяжки, открытки и наклейки. Компьютер поступит в продажу на Тайване в июле 2026 года и будет доступен ограниченным тиражом. Он основан на модели Cyborg 15 C13W: здесь есть 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD, частотой обновления 144 Гц и 100-% охватом цветового пространства; предусмотрены до 96 Гбайт оперативной памяти, слот PCIe 4.0 M.2, батарея ёмкостью 60 Вт·ч, а масса ноутбука составляет 1,98 кг. Мобильная видеокарта Nvidia GeForce RTX 5050 оснащена 8 Гбайт памяти GDDR7, а её максимальная мощность составляет 70 Вт с функцией Dynamic Boost.

Компьютер MSI Crosshair 16 HX MLG Edition отличает оформление в стиле собственного персонажа компании — Dragon Princess. Корпус выполнен в цвете Stellar White с перламутровым покрытием и красной отделкой. Разные источники самого производителя указывают разные технические характеристики ноутбука: в одном разделе говорится о процессорах Intel Core Ultra и мобильных видеокартах Nvidia GeForce RTX 50-й серии; в другом сообщается, что здесь используются процессор AMD Ryzen 7 8840HX, видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 с 12 Гбайт памяти GDDR7, 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ и частотой 240 Гц, до 96 Гбайт памяти DDR5, два слота M.2, аккумулятор на 80 Вт·ч, а масса составляет 2,3 кг.

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic — это топовый игровой ноутбук, выпущенный в честь 40-летия компании. Здесь используются процессор Intel Core Ultra 9 290HX Plus, мобильная видеокарта Nvidia RTX 5090 с 24 Гбайт памяти GDDR7 и 18-дюймовая панель mini-LED с разрешением 3840 × 2400 пикселей, частотой обновления 240 Гц и сертификатом VESA DisplayHDR 1000. Предусмотрены до 128 Гбайт памяти DDR5, один слот PCIe 5.0 M.2, три слота PCIe 4.0 M.2, интерфейс Thunderbolt 5, поддержка Wi-Fi 7 и аккумулятор на 99,9 Вт·ч; масса ноутбука составляет 3,6 кг.

Компьютер MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition входит в коллекцию Artisan. В его оформлении используются картины «Звёздная ночь» и «Звёздная ночь над Роной» Винсента ван Гога. Конфигурация предусматривает процессор Intel Core Ultra X9 378H, видеокарту Intel Arc B390, до 64 Гбайт оперативной памяти LPDDR5x и 14-дюймовый сенсорный OLED-экран с разрешением FHD+ и 100-% охватом цветового пространства DCI-P3. Также предусмотрены порт Thunderbolt 4 и аккумулятор на 81 Вт·ч; масса ноутбука составляет 1,37 кг.