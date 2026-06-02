Asus представила мышь ROG Harpe II Extreme Edition 20 с прозрачным корпусом, позолотой и ценой $260

Компания Asus представила флагманскую игровую мышь ROG Harpe II Extreme Edition 20 по случаю 20-летия бренда ROG. В основе манипулятора лежит модель ROG Harpe II Ace, но со значительно изменённым дизайном и обновлёнными компонентами.

Визуально мышь выглядит дорого-богато. Впрочем, и стоит она недёшево. Согласно данным портала Windows Central, протестировавшего новинку, стоимость ROG Harpe II Extreme Edition 20 составляет $259,99, что на $90 дороже обычной модели ROG Harpe II Ace. Мышь уже доступна для предзаказа в розничных сетях Best Buy и Newegg, а её открытые продажи начнутся 19 июля.

Мышь имеет прозрачный корпус. На внешнюю часть нанесено множество логотипов ROG. Внутри расположена металлическая рама с использованием 24-каратного золота. Многослойная конструкция придаёт внутренним компонентам мыши глубину под прозрачным корпусом. Расположенный на спинке логотип ROG оснащён RGB-подсветкой, которую можно синхронизировать с остальными компонентами ROG в составе ПК.

Несмотря на все доработки, вес мыши остался на приемлемом уровне и составляет 82 грамма (вес оригинальной ROG Harpe II Ace составляет 48 граммов).

В основе ROG Harpe II Extreme Edition 20 используется флагманский оптический датчик ROG AimPoint Pro 65K с разрешающей способностью 65 000 DPI (у обычной ROG Harpe II Ace используется сенсор AimPoint Pro 42K), настраиваемой дистанцией отрыва (LOD) от 0,7 до 1,7 мм, поддержкой максимального ускорения 70G и скорости 800 IPS. В беспроводном режиме мышь поддерживает частоту опроса от 1000 до 8000 Гц. В режиме максимальной частоты опроса задержка составляет всего 0,2 мс.

По оценке Windows Central, при частоте опроса 1000 Гц в беспроводном режиме 2,4 ГГц мышь проработала 195 часов без подзарядки. С максимальной частотой опроса 8000 Гц «грызун» продержался около 37 часов без подзарядки. Мышь также поддерживает проводное подключение по USB и беспроводное — по Bluetooth.

В комплект поставки ROG Harpe II Extreme Edition 20 входят приёмник и удлинитель ROG SpeedNova 8K, паракорд ROG, противоскользящая лента, дополнительные глайды для мыши, наклейки, салфетка для чистки и документация.