Phison представила контроллеры для SSD с PCIe 6.0 и эталонные накопители на их основе

Компания Phison представила на выставке Computex 2026 новые контроллеры для SSD стандарта PCIe 6.0, эталонные накопители на их основе, а также корпоративные SSD под маркой Pascari, передаёт TechPowerUp.

Новый 8-канальный контроллер для SSD серии Phison X3 поддерживает шину PCIe 6.0 и может дебютировать в 2027–2028 годах. Он оснащён хост-интерфейсом PCIe x4 и поддерживает протокол NVMe 2.3, включая вычисления на накопителе. SSD на базе Phison X3 будут обеспечивать скорость последовательной передачи данных до 28 Гбайт/с, что вдвое больше, чем у актуальных накопителей PCIe 5.0; скорость случайного доступа к блокам данных размером 4 Кбайт достигает 6,8 млн операций ввода-вывода в секунду (IOPS).

Компания также представила контроллер Phison E37T — преемника E27T. Он предназначен для клиентских SSD стандарта PCIe 5.0 без DRAM: скорость последовательного чтения составляет до 14,9 Гбайт/с, а последовательной записи — до 13,2 Гбайт/с. Таких показателей обычно удаётся добиться только на моделях с DRAM. Максимальная скорость случайного доступа к блокам данных размером 4 Кбайт составляет 3 млн IOPS. Активное энергопотребление контроллера не превышает 2,3 Вт, поэтому такие накопители могут обходиться без активного охлаждения — вероятно, будет достаточно обычного радиатора. Phison продемонстрировала эталонный SSD на базе E37T, а также показала работу эталонных накопителей стандарта PCIe 6.0 в форм-факторах E3.S и E1.S на контроллере Phison X3.

В сегменте корпоративных SSD бренд Pascari обеспечил поддержку NVMe 2.1 и вычислений на накопителе. Модель Pascari D201E формата E1.S имеет объём от 1,6 до 15,36 Тбайт, обеспечивая скорость последовательной передачи данных до 14,8 Гбайт/с и до 3,3 млн IOPS. Модель X202Z при тех же объёмах и скорости выполнена в форм-факторе U.2 толщиной 15 мм и использует интерфейс PCIe 5.0 2 × 2. Наконец, Pascari D250P в 9,5-мм корпусе E1.S предлагает ёмкость от 480 Гбайт до 3,84 Тбайт.