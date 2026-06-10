|
Опрос
|
реклама
Самое интересное в новостях
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 GU405: пример удачной погони за двумя зайцами
⇣ Содержание
Последний раз с серией ROG Zephyrus G14 мы знакомили вас в 2024 году. Тогда речь шла о компактных лэптопах, использующих платформу AMD и графику GeForce RTX 40. Обновленные «Зефирусы» — горячие «пирожки» на российском рынке, теперь они комплектуются чипами Panther Lake и GeForce RTX 50, что уже само по себе очень интересно. Однако эти лэптопы стали быстрее в играх и рабочих задачах не только за счет применения современных процессоров Intel и NVIDIA. Инженерам ASUS удалось заметно увеличить предельное энергопотребление основных компонентов системы, не изменив своим принципам.
⇡#Технические характеристики и комплектация
Обновленная серия ROG Zephyrus G14 не разменивается на мелочи: представлено несколько моделей с различной графикой NVIDIA, но пока в России в продаже вы встретите версии с GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080. Прочие характеристики устройств указаны в таблице ниже. Отмечу, что все модели 14-дюймовых «Зефирусов» комплектуются сразу двумя блоками питания и качественным чехлом.
⇡#Внешний вид и особенности конструкции
Верно и то, что внешне ROG Zephyrus G14 практически не изменился, если сравнивать новинку с версиями лэптопов прошлых двух лет. Вариантов здесь несколько: либо инженеры, дизайнеры и маркетологи ASUS решили не вносить изменений, что называется, в работающую формулу; либо что-то по-настоящему новенькое припасено для следующего поколения 14-дюймовых «Зефирусов» — как раз и мобильная графика GeForce RTX 60 будет в строю. А пока отмечаю, что, как и прежде, устройство собрано в металлическом корпусе, алюминиевые детали которого обработаны на сверхточных станках с числовым программным управлением. Чистовой обработке предшествуют 12 этапов, включая шлифовку, полировку и анодирование. В продаже вы встретите модели серого (Eclipse Gray) и белого (Platinum White) цветов.
Действительно, любой ROG Zephyrus G14 собран очень качественно. Детали корпуса идеально подогнаны друг к другу; клавиатура не прогибается даже при очень сильном нажатии; согнуть дисплей или продавить его очень тяжело; металлические поверхности на практике оказались немаркими — выходит, герой обзора точно не потеряет свой лоск после сотен поездок вместе со своим хозяином.
Яркий штрих любого ROG Zephyrus G14 — анимированная подсветка Slash Lighting. Производитель утверждает, что число подсвечиваемых сегментов было увеличено с 7 до 35 штук. Slash Lighting поддерживает 15 анимационных заготовок, включая аудиоволну и режим извещений.
Я тут заикнулся, что новые «Зефирусы» стали заметно мощнее. Во всех смыслах. Подробнее об этом — далее, а пока отмечу, что одно никак не помешало другому. Так, обновленный ROG Zephyrus G14 остался все таким же легким, тонким и компактным. Масса устройства составляет всего 1,6 кг. Толщина корпуса без учета ножек не превышает 16 мм. Крышка ноутбука раскрывается примерно на 135 градусов. В конструкции используются довольно тугие петли — причем их сразу четыре. Дисплей мобильного ПК получил тонкие рамки — сверху и по бокам их толщина составляет 8 и 4 мм соответственно. Благодаря пропорции экрана 16:10 и глянцевому покрытию кажется, что дисплей занимает все 100 % площади крышки ноутбука. Сверху расположены Full HD-веб-камера, датчики и микрофоны.
Функциональность ROG Zephyrus G14 не претерпела заметных изменений. Для 14-дюймового лэптопа здесь по-прежнему много USB-портов. Основное внимание, конечно же, привлекают Thunderbolt 4 и многофункциональный USB 3.2 Gen2 C-типа. Последний поддерживает технологии Power Delivery и G-SYNC. Получается, к лэптопу можно подключить сразу три монитора. А еще радует, что в новом «Зефирусе» не отказались от слота microSD.
Не изменилась и клавиатура. Производитель утверждает, что глубина хода кнопок составляет 1,7 мм, их ресурс достигает 20 миллионов нажатий. Клавиатура ROG Zephyrus G14 оснащена RGB-подсветкой с одной зоной. Клавиша включения выведена отдельно. Слева сверху расположен ряд функциональных кнопок: с их помощью регулируется громкость динамиков, включается и выключается встроенный микрофон, а также активируется фирменное приложение Armoury Crate.
По понятным причинам в лэптоп с 14-дюймовым экраном не получится установить большой тачпад. Соотношение сторон сенсорной панели в ROG Zephyrus G14 составляет 127 × 79 мм и стремится к 16:10. В ASUS уверены, что так лэптопом пользоваться проще и комфортнее. В целом у героя обзора клавиатура и тачпад удобные — проблем что в работе, что в играх я не выявил.
Нижняя крышка лэптопа легко снимается, но для ее демонтажа требуется отвертка со шлицем типа torx. Учтите, что два винта скрыты от глаз пользователя резиновыми заглушками. Проявите терпение и продемонстрируйте аккуратность во время обслуживания компьютера.
В обновленном ROG Zephyrus G14 заметно переработали систему охлаждения. В системах с GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080 кулер насчитывает два вентилятора, но их форма была изменена. В сборках с GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5060 установлено три крыльчатки, но используется меньше меди. Радиаторы получили по 137 ребер толщиной всего 0,1 мм. Площадь рассеивания тепла составляет 48371 мм2. Центральный процессор, графическое ядро, чипы памяти и компоненты конвертеров питания теперь накрыты большими медными радиаторами, а к ним припаяны четыре теплотрубки (раньше было три). На CPU и GPU нанесен жидкий металл. Также производитель утверждает, что улучшил нижнюю панель корпуса, — теперь решетка насчитывает 13328 отверстий. За счет этого вентиляция холодного воздуха улучшилась на 11,4 %.
Память в лэптопе распаяна на материнской плате — все версии ROG Zephyrus G14 комплектуются чипами LPDDR5X-8533 общим объемом 32 Гбайт. В системе можно самостоятельно заменить только два компонента: SSD и модуль беспроводной связи.
⇡#Дисплей
Использование OLED-матрицы — фирменный «почерк» серии ROG Zephyrus G14 и довольно весомый аргумент в пользу покупки лэптопа ASUS. Причем в системе используется панель с разрешением 2880 × 1800 точек — маркетинговый формат 3K. Кроме того, частота вертикальной развертки матрицы составляет 120 Гц, а время отклика — 0,2 мс. ШИМ присутствует на всех уровнях яркости, но здоровью пользователя ничего не угрожает. Контрастность в режиме HDR достигает 1100 кд/м2. Качество передачи цветов почти идеальное. В итоге ROG Zephyrus G14 я смело рекомендую и геймерам, и тем, кто трудится над различным цифровым контентом.
⇡#Методика тестирования и ПО
Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.
Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор AMD Ryzen 7 7700, оперативная память DDR5-6000 (38-38-38-78), видеокарта GeForce RTX 4070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2026 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 610.47 и AMD Chipset Driver 8.02.18.557.
Использовались следующие ресурсоемкие приложения:
Комплексные игровые бенчмарки:
Тестирование проводилось в 12 играх в двух популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080) и WQHD (2560 × 1440). Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:
Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.
Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.
Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.
⇡#Нагрев, шум и производительность
Герой обзора предлагает несколько режимов работы — они переключаются сочетанием клавиш на клавиатуре и в приложении Armoury Crate. Пользователю доступны три пресета: «Тихий», «Эффективность» и «Турбо». Мы протестировали ROG Zephyrus G14 во всех них.
Как и обещал, тестовая лаборатория 3DNews плотно взялась за тестирование ноутбуков, оснащенных новой платформой Intel. В мощных игровых сборках, оборудованных дискретным GPU, используется Core Ultra 9 386H. Этот процессор работает по формуле “4P+8E+4LP”. В режиме «Турбо» его среднее энергопотребление составило 63 Вт. Мы видим, что P-ядра чипа заметно греются, а сама система сильно шумит. Перегрева нет, но и с комфортом пользоваться устройством не выйдет. Интересно, что уже в режиме «Эффективность» лэптоп ведет себя совершенно иначе! Центральный процессор греется чуть меньше, а кулер работает тихо. При этом быстродействие системы в сложных вычислительных задачах снизилось всего на 5 %. Выходит, в большинстве случаев особой необходимости в использовании турборежима нет.
Что ж, многие производители обновляют модельные ряды своих игровых мобильных устройств. Значит, пришло самое время несколько освежить методику тестирования — особенно по части игр. Герой обзора — пример компактного лэптопа, который вполне «потянет» роль рабочей станции. Безусловно, ROG Zephyrus G14 великолепно проявляет себя и в повседневных рутинных задачах. Здесь, пожалуй, чипы серии Panther Lake выступают ярче всего.
Какую бы версию ROG Zephyrus G14 вы ни выбрали, дискретная графика NVIDIA в нем будет работать с максимальной мощностью 130 Вт в режиме Dynamic Boost. Это значение, впрочем, достигается далеко не всегда и далеко не во всех играх. Например, в «Киберпанке», при использовании максимального качества графики и трассировки лучей, заветные 130 Вт появляются нечасто, а среднее энергопотребление GPU, как видите, составило 113 Вт. Однако это все равно очень много для 14-дюймового лэптопа! Оптимизация системы охлаждения и доработка корпуса ноутбука сделали свое важное дело, ведь мощность графики ROG Zephyrus G14 прошлых поколений держалась средней отметки 90 Вт.
С учетом нагрузки на центральный процессор и прочие компоненты системы кулеру ноутбука приходится отводить свыше 150 Вт тепловой энергии. И что мы видим? В режиме «Турбо» система охлаждения «Зефируса» полностью справляется со своей задачей. Перегрева и троттлинга нет и не предвидится. В настройках Armoury Crate установлен показатель максимального нагрева GPU в 87 градусов Цельсия, но по факту температура графического чипа не переваливает за отметку в 71 градус. Единственный момент, который может вас не устроить, заключается в очень высоком уровне шума лэптопа. В режиме «Эффективность» ROG Zephyrus G14 работает заметно тише, но все еще громко. Справедливости ради, я легко перечислю 5-7 протестированных за последний год игровых ноутбуков, которые в тех же условиях шумят ненамного меньше, — и это будут преимущественно более крупные модели, оснащенные 16- и 18-дюймовыми матрицами.
Новое мобильное поколение графики NVIDIA мы увидим только в следующем году. Производительность ноутбучной серии GeForce RTX 50 изучена тестовой лабораторией 3DNews вдоль и поперек. Поэтому уровень игрового быстродействия ROG Zephyrus G14 не стал для нас какой-то неожиданностью. Даже с учетом снижения уровня TDP графического процессора GeForce RTX 5080 система выдает достойную кадровую частоту в большинстве ААА-проектов. В Full HD стабильные 60+ FPS получены в десяти играх из двенадцати. В более высоком разрешении комфортный фреймрейт наблюдается везде, кроме Black Myth: Wukong. В любом случае, когда в системе установлена GeForce RTX 5080, у пользователя есть большой простор для маневров. У вас выйдет «поиграться» и с трассировкой лучей, и с современными технологиями масштабирования изображения.
Я уже и не помню, когда в последний раз тестировал геймерский ноутбук или мобильную рабочую станцию, укомплектованную матрицей с частотой ниже 120 Гц. Традиционно считается, что игровому компьютеру требуется дисплей с высокой частотой вертикальной развертки и низким временем отклика. Вопрос — дискуссионный, он неоднократно поднимался в наших статьях — в том числе в комментариях к обзорам ноутбуков. Я протестировал ROG Zephyrus G14 минимум в трех играх, в которых важно иметь высокую, стабильную и плавную кадровую частоту. Речь идет о Counter-Strike 2, Battlefield 6 и Doom: The Dark Ages. Оценить работу ноутбука в этих играх просто: если быстродействие системы приближается к 1000 набранным баллам, то она с высокой долей вероятности обеспечит 100+ средних FPS в схожих проектах в разрешениях Full HD и WUXGA при использовании качества графики не ниже предустановки «Высокое».
⇡#Автономная работа
В лэптопе используется аккумулятор на 73 Вт⋅ч. В легких режимах ноутбук проработал от одного заряда АКБ 18-19 часов — великолепнейший результат для игровых систем и достойный — для компактных и легких моделей, лишенных дискретной графики. Отмечу, что тестирование проводилось в режиме «Тихий» + «Экорежим» — то есть GeForce RTX 5080 была отключена. Также частота обновления дисплея была снижена с 120 до 60 Гц, а подсветка клавиатуры и Slash Lighting — выключены. Выходит, такой завидной выносливости ноутбука мы во многом обязаны энергоэффективности чипов Panther Lake.
Как уже было сказано, ROG Zephyrus G14 поддерживает технологию Power Delivery 3.0, а также функцию быстрой зарядки: с 0 до 50 % батарея ноутбука заряжается за 30 минут.
⇡#Выводы
Кажется, с выпуском обновленной версии ROG Zephyrus G14 инженерам ASUS удалось догнать сразу двух зайцев. Во-первых, серия компактных игровых лэптопов не изменила своим принципам. Перед вами легкий и тонкий ноутбук, который всегда можно брать с собой. Отмечу, что система комплектуется сразу двумя блоками питания, хотя с учетом отличной автономности их вовсе можно оставить дома. Выходит, в поездках ROG Zephyrus G14 играет роль полноценного ультрабука. А дома он превращается в мощную игровую систему — это во-вторых.
Да, доработка системы охлаждения позволила новому «Зефирусу» стать еще быстрее. В самых производительных режимах лэптоп работает довольно шумно, но совершенно не обязательно, что называется, выжимать из системы все соки. А еще ROG Zephyrus G14 ладно скроен, для 14-дюймовой модели у него все в порядке с функциональностью и ноутбук оснащен великолепнейшей OLED-панелью.
На мой взгляд, ROG Zephyrus G14 можно назвать в некотором роде эксклюзивом — похожих моделей с таким же набором качеств на рынке найдется немного. Видимо, в том числе и поэтому стоимость новинки ASUS кусается. Точнее, в системе координат «цена — производительность» она смотрится не так ярко, как некоторые другие модели, оснащенные, впрочем, 16- и 18-дюймовыми матрицами. Верно и то, что классные лэптопы с более мощной GeForce RTX 5080 в российской рознице стоят ненамного меньше.
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
⇣ Комментарии
Все комментарии премодерируются.