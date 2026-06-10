Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 GU405: пример удачной погони за двумя зайцами

Последний раз с серией ROG Zephyrus G14 мы знакомили вас в 2024 году. Тогда речь шла о компактных лэптопах, использующих платформу AMD и графику GeForce RTX 40. Обновленные «Зефирусы» — горячие «пирожки» на российском рынке, теперь они комплектуются чипами Panther Lake и GeForce RTX 50, что уже само по себе очень интересно. Однако эти лэптопы стали быстрее в играх и рабочих задачах не только за счет применения современных процессоров Intel и NVIDIA. Инженерам ASUS удалось заметно увеличить предельное энергопотребление основных компонентов системы, не изменив своим принципам.

⇡#Технические характеристики и комплектация

Обновленная серия ROG Zephyrus G14 не разменивается на мелочи: представлено несколько моделей с различной графикой NVIDIA, но пока в России в продаже вы встретите версии с GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080. Прочие характеристики устройств указаны в таблице ниже. Отмечу, что все модели 14-дюймовых «Зефирусов» комплектуются сразу двумя блоками питания и качественным чехлом.

ASUS ROG Zephyrus G14 (2026) Основной дисплей 14″, 2880 × 1800, OLED, 120 Гц Центральный процессор Intel Core Ultra 9 386H Графическая подсистема GeForce RTX 5080, 16 Гбайт GDDR7 GeForce RTX 5070 Ti, 12 Гбайт GDDR7 GeForce RTX 5070, 8 Гбайт GDDR7 GeForce RTX 5060, 8 Гбайт GDDR7

У тестовой модели — GeForce RTX 5080 Оперативная память 32 или 64 Гбайт LPDDR5X-8533 У тестовой модели — 32 Гбайт Установка накопителей 1 × M.2 PCI Express 4.0 x4 (1 или 2 Тбайт)



У тестовой модели — 1 × Samsung MZVL81T0HFLB-00BTW 1 Тбайт Сетевые возможности Intel Wi-Fi 7 BE211 (802.11b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0) Интерфейсы 2 × USB 3.2 Gen2 Type-A

1 × USB 3.2 Gen2 Type-C (данные, DisplayPort, Power Delivery, G-SYNC)

1 × Thunderbolt 4 (данные, DisplayPort, Power Delivery)

1 × HDMI 2.1

1 × 3,5-мм мини-джек

1 × microSD (UHS-II, 312 Мбайт/с) Встроенный аккумулятор 73 Вт⋅ч Внешний блок питания Первый: 250 Вт, 730 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), проприетарный разъем.

Второй: 100 Вт, 375 г (измерено в тестлабе, вместе с проводами), USB Type-C Размеры 311 × 220 × 16 мм Масса ноутбука 1,58 кг Операционная система Windows 11 Домашняя

Без ОС Гарантия 2 года Цена в России от 300 000 рублей за тестовую модель

⇡#Внешний вид и особенности конструкции

Верно и то, что внешне ROG Zephyrus G14 практически не изменился, если сравнивать новинку с версиями лэптопов прошлых двух лет. Вариантов здесь несколько: либо инженеры, дизайнеры и маркетологи ASUS решили не вносить изменений, что называется, в работающую формулу; либо что-то по-настоящему новенькое припасено для следующего поколения 14-дюймовых «Зефирусов» — как раз и мобильная графика GeForce RTX 60 будет в строю. А пока отмечаю, что, как и прежде, устройство собрано в металлическом корпусе, алюминиевые детали которого обработаны на сверхточных станках с числовым программным управлением. Чистовой обработке предшествуют 12 этапов, включая шлифовку, полировку и анодирование. В продаже вы встретите модели серого (Eclipse Gray) и белого (Platinum White) цветов.

Действительно, любой ROG Zephyrus G14 собран очень качественно. Детали корпуса идеально подогнаны друг к другу; клавиатура не прогибается даже при очень сильном нажатии; согнуть дисплей или продавить его очень тяжело; металлические поверхности на практике оказались немаркими — выходит, герой обзора точно не потеряет свой лоск после сотен поездок вместе со своим хозяином.

Яркий штрих любого ROG Zephyrus G14 — анимированная подсветка Slash Lighting. Производитель утверждает, что число подсвечиваемых сегментов было увеличено с 7 до 35 штук. Slash Lighting поддерживает 15 анимационных заготовок, включая аудиоволну и режим извещений.

Я тут заикнулся, что новые «Зефирусы» стали заметно мощнее. Во всех смыслах. Подробнее об этом — далее, а пока отмечу, что одно никак не помешало другому. Так, обновленный ROG Zephyrus G14 остался все таким же легким, тонким и компактным. Масса устройства составляет всего 1,6 кг. Толщина корпуса без учета ножек не превышает 16 мм. Крышка ноутбука раскрывается примерно на 135 градусов. В конструкции используются довольно тугие петли — причем их сразу четыре. Дисплей мобильного ПК получил тонкие рамки — сверху и по бокам их толщина составляет 8 и 4 мм соответственно. Благодаря пропорции экрана 16:10 и глянцевому покрытию кажется, что дисплей занимает все 100 % площади крышки ноутбука. Сверху расположены Full HD-веб-камера, датчики и микрофоны.

Функциональность ROG Zephyrus G14 не претерпела заметных изменений. Для 14-дюймового лэптопа здесь по-прежнему много USB-портов. Основное внимание, конечно же, привлекают Thunderbolt 4 и многофункциональный USB 3.2 Gen2 C-типа. Последний поддерживает технологии Power Delivery и G-SYNC. Получается, к лэптопу можно подключить сразу три монитора. А еще радует, что в новом «Зефирусе» не отказались от слота microSD.

Не изменилась и клавиатура. Производитель утверждает, что глубина хода кнопок составляет 1,7 мм, их ресурс достигает 20 миллионов нажатий. Клавиатура ROG Zephyrus G14 оснащена RGB-подсветкой с одной зоной. Клавиша включения выведена отдельно. Слева сверху расположен ряд функциональных кнопок: с их помощью регулируется громкость динамиков, включается и выключается встроенный микрофон, а также активируется фирменное приложение Armoury Crate.

По понятным причинам в лэптоп с 14-дюймовым экраном не получится установить большой тачпад. Соотношение сторон сенсорной панели в ROG Zephyrus G14 составляет 127 × 79 мм и стремится к 16:10. В ASUS уверены, что так лэптопом пользоваться проще и комфортнее. В целом у героя обзора клавиатура и тачпад удобные — проблем что в работе, что в играх я не выявил.

Нижняя крышка лэптопа легко снимается, но для ее демонтажа требуется отвертка со шлицем типа torx. Учтите, что два винта скрыты от глаз пользователя резиновыми заглушками. Проявите терпение и продемонстрируйте аккуратность во время обслуживания компьютера.

В обновленном ROG Zephyrus G14 заметно переработали систему охлаждения. В системах с GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080 кулер насчитывает два вентилятора, но их форма была изменена. В сборках с GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5060 установлено три крыльчатки, но используется меньше меди. Радиаторы получили по 137 ребер толщиной всего 0,1 мм. Площадь рассеивания тепла составляет 48371 мм2. Центральный процессор, графическое ядро, чипы памяти и компоненты конвертеров питания теперь накрыты большими медными радиаторами, а к ним припаяны четыре теплотрубки (раньше было три). На CPU и GPU нанесен жидкий металл. Также производитель утверждает, что улучшил нижнюю панель корпуса, — теперь решетка насчитывает 13328 отверстий. За счет этого вентиляция холодного воздуха улучшилась на 11,4 %.

Память в лэптопе распаяна на материнской плате — все версии ROG Zephyrus G14 комплектуются чипами LPDDR5X-8533 общим объемом 32 Гбайт. В системе можно самостоятельно заменить только два компонента: SSD и модуль беспроводной связи.

Использование OLED-матрицы — фирменный «почерк» серии ROG Zephyrus G14 и довольно весомый аргумент в пользу покупки лэптопа ASUS. Причем в системе используется панель с разрешением 2880 × 1800 точек — маркетинговый формат 3K. Кроме того, частота вертикальной развертки матрицы составляет 120 Гц, а время отклика — 0,2 мс. ШИМ присутствует на всех уровнях яркости, но здоровью пользователя ничего не угрожает. Контрастность в режиме HDR достигает 1100 кд/м2. Качество передачи цветов почти идеальное. В итоге ROG Zephyrus G14 я смело рекомендую и геймерам, и тем, кто трудится над различным цифровым контентом.

ASUS ROG Zephyrus G14 GU405

(матрица — ATNA40HQ06-0) Минимальная яркость, кд/м2 4 Максимальная яркость, кд/м2 494 Цветовая температура, К 6700 Контрастность стремится к бесконечности Цветовой охват sRGB, % 100 Цветовой охват DCI-P3, % 100 Отклонение в расширенном тесте: среднее (максимальное) 0,66 (2,09) Отклонение по шкале серого: среднее (максимальное) 0,74 (2,25) Углы обзора соответствуют заявленным

⇡#Методика тестирования и ПО

Для компьютерной техники, используемой дома и в поездках и предназначенной для современных игр с высокими системными требованиями, мы разработали отдельную методику тестирования. Так как в ноутбуках, моноблоках, мини-ПК и системных блоках, входящих в данную категорию, нередко используются одни и те же платформы и комплектующие, мы вправе сравнивать такие устройства, что называется, лоб в лоб. Далее пользователь сам выберет, какой тип ПК ему подходит больше.

Для наглядного сравнения различных моделей ноутбуков, моноблоков и прочих игровых ПК мы ввели индекс производительности, в котором за 100 % приняты результаты тестирования эталонной системы. В ее состав входят центральный процессор AMD Ryzen 7 7700, оперативная память DDR5-6000 (38-38-38-78), видеокарта GeForce RTX 4070 и твердотельный накопитель Intel 760p 2 Тбайт. Баллы рассчитываются в процентах от быстродействия эталонной игровой системы, умноженных на 10. В стенде использовалась операционная система Windows 11 со всеми установленными обновлениями (весна 2026 г.) и драйверами, включая GeForce Game Ready Driver 610.47 и AMD Chipset Driver 8.02.18.557.

Использовались следующие ресурсоемкие приложения:

Blender 5.1.2. Определение скорости финального рендеринга в одном из популярных свободных пакетов для создания трехмерной графики. Измеряется продолжительность построения финальной модели classroom.

Cinebench 2024 1.0 и Cinebench 2026 1.0. Измерение быстродействия фотореалистичного трехмерного рендеринга в анимационном пакете CINEMA 4D, тест CPU.

Комплексные игровые бенчмарки:

3DMark Professional Edition (актуальная Steam-версия на момент тестирования). Тестирование в сценах Time Spy, Fire Strike, Speed Way, Steel Nomad, Steel Nomad Light, CPU Profile.

Futuremark PCMARK10 Professional Edition 2.32912. Тестирование в сценариях Essentials (обычная работа среднестатистического пользователя: запуск приложений, серфинг в интернете, видеоконференции), Productivity (офисная работа с текстовым редактором и электронными таблицами), Digital Content Creation (создание цифрового контента: редактирование фотографий, нелинейный видеомонтаж, рендеринг и визуализация 3D-моделей).

Тестирование проводилось в 12 играх в двух популярных разрешениях: Full HD (1920 × 1080) и WQHD (2560 × 1440). Полный перечень приложений и настроек графики приведен ниже:

Counter-Strike 2. DirectX 11. Карта Dust II (карта FPS Benchmark из мастерской). Повышенный контраст игроков — вкл., технологии NVIDIA — выкл., макс. частота кадров — 1000, шаблоны — «Очень высокая».

Battlefield 6. DirectX 12. Миссия Always faithful. Performance preset — custom, graphics quality — high, fixed resolution scale — 100, frame rate limiter — выкл., dynamic resolution scale — выкл., NVIDIA Reflex — выкл., TAA, upscaling technique — выкл., AMD FSR — выкл., future frame rendering — выкл., performance overlay — выкл.

Doom: The Dark Ages. VK/DXGI. Программа оценки «Глубинный лес». Вертикальная синхронизация — выкл., режим масштабирования разрешения — выкл., поле зрения — 90, глубина поля зрения и хроматическая аберрация — вкл., шейдинг с переменной частотой — выкл., TAA, NVIDIA Reflex — выкл., размытие в движении — вкл., интенсивность размытия в движении — «Выс.», качество размытия в движении — «Выс.», трассировка пути — выкл., общее качество — «Выс.», размер текстурной памяти — 2048, режим цветовой слепоты — выкл.

Baldur’s Gate III. DirectX 11. Прогулка по Вратам Балдура. Общее качество графики — «Ультра», апскейлинг — выкл., 16x AF, TAA, сумеречные лучи — вкл., свечение — вкл., рассеяние света внизу — вкл., динамические толпы — вкл., затенение фонового света — вкл., усиление резкости FidelityFX — выкл.

The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition. DirectX 12. Новиград и окрестности. Трассировка лучей — выкл., TAAU, динамическое разрешение — выкл., повышение четкости — «Высокое», HBAO+, качество отражений в экранном пространстве — «Высокое», эффекты — вкл., NVIDIA HairWorks — вкл. (8x AA, высокое качество), качество графики по умолчанию — «Запредельное+», создание кадров DLSS — выкл., NVIDIA Reflex — выкл.

Cyberpunk 2077. DirectX 12. Поездка в городе. Быстрая настройка качества — «Впечатляющее», масштаб разрешения — выкл., создание кадров — выкл., качество текстур — «Высокое», трассировка лучей — выкл., плотность толпы — «Высокая», обычные настройки — вкл. (высокое размытие при движении), NVIDIA Reflex — выкл.

Kingdom Come Deliverance II. DirectX 12. Миссия «Беззаботные наездники». Качество изображения — «Эксперимент.», SMAA 2TX, горизонт. поле зрения — 90, масштабирование разрешения — выкл., размытие в движении — «Объект», глубина резкости вблизи — вкл.

Black Myth: Wukong. DirectX 12. Встроенный бенчмарк. Размытие при движении — «Очень заметные», степень избыточной выборки сглаживания — 100, TSR, генерация кадров — выкл., полная трассировка лучей — выкл., набор настроек графики — «Реалистичн.».

Tainted Grail: The Fall of Avalon. DirectX 11. Прогулка по «Рогам Юга». Поле зрения — 100, устранение широкоугольных искажений — вкл. (50 %), размытие в движении — вкл. (33 %), комплект настроек графики — «Ультра», динамическое разрешение — нет, TAA, разное — «Высок.», дальность обзора — 100 %, качество текстур — «Высок.», растительность — «Ультра», качество эффектов — «Высок.», качество тумана — «Высок.», SSAO, тени — вкл. (100 %), контактные тени — вкл., подповерхностное рассеяние — вкл., качество подповерхностного рассеяния — «Высок.».

Crimson Desert. DirectX 12. Холмы невозврата. Режим масштабирования — выкл., генерация кадров — выкл., пресет — «Кинематографическое», трассировка лучей — выкл.

007 First Light. DirectX 12. Игольное ушко. Масштабирование разрешения — выкл., качество текстур — «Ультра», фильтр текстур — 16x, уровень детализации — «Ультра», качество рельефа — «Ультра», качество теней — «Ультра», качество объемного тумана — «Ультра», качество объемных эффектов — «Ультра», качество глобального освещения — «Ультра», качество отражений — «Ультра», эффекты постобработки — вкл., доступность — выкл.

The Last of Us Part II. DirectX 12. Пролог. Метод масштабирования — выкл., режим сглаживания — TAA, режим задержки NVIDIA — выкл., генерация кадров — выкл., динамическое масштабирование — выкл., вертикальная синхронизация — выкл., конфигурация — «Максимум», фильтрация текстур — «Анизотропная 16x».

Тестирование устройств в играх, ресурсоемких приложениях и комплексных бенчмарках проводилось с активацией самого быстрого режима, подходящего для этих задач (если таковой имеется). Производительность в играх определялась с помощью хорошо известной программы CapFrameX. Она позволяет получить время рендеринга каждого кадра. Использование 1-го процентиля вместо показателей минимального количества кадров в секунду обусловлено стремлением очистить результаты от случайных колебаний производительности, которые были спровоцированы причинами, не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы.

Тестирование дисплея производится при помощи колориметра X-Rite i1Display Pro и приложения DisplayCAL 3.

Время работы ноутбука от аккумулятора проверялось в двух режимах. Первый вариант нагрузки — веб-серфинг — подразумевает поочередное открытие и закрытие вкладок сайтов 3DNews.ru, Computeruniverse.ru и Unsplash.com с интервалом 30 секунд. Для этого теста используется браузер Google Chrome актуальной на момент тестирования версии. Во втором режиме воспроизводится видео формата .mkv и разрешения Full HD во встроенном плеере ОС Windows с активированной функцией повтора. Во всех случаях выставлялась одинаковая яркость дисплея в 150 кд/м2, а также отключались подсветка клавиатуры (если таковая имеется) и звук. Беспроводной модуль связи работал постоянно.

⇡#Нагрев, шум и производительность

Герой обзора предлагает несколько режимов работы — они переключаются сочетанием клавиш на клавиатуре и в приложении Armoury Crate. Пользователю доступны три пресета: «Тихий», «Эффективность» и «Турбо». Мы протестировали ROG Zephyrus G14 во всех них.

Сводные данные по работе и настройке системы в процессорозависимом ПО (на примере Cinebench 2026) «Турбо» «Эффективность» «Тихий» Частота ядер ЦП, ГГц Средняя 4,5/3,5/3,5 4,1/3,4/3,2 3,6/3,1/2,9 Температура ЦП, °C Максимальная 95 92 88 Средняя 90 87 79 Уровень шума, дБА Среднее звуковое давление 49,9 38,5 37,9 Энергопотребление ЦП, Вт Среднее 63 51 40 Производительность, баллы (больше — лучше) 5074 4798 4480

Как и обещал, тестовая лаборатория 3DNews плотно взялась за тестирование ноутбуков, оснащенных новой платформой Intel. В мощных игровых сборках, оборудованных дискретным GPU, используется Core Ultra 9 386H. Этот процессор работает по формуле “4P+8E+4LP”. В режиме «Турбо» его среднее энергопотребление составило 63 Вт. Мы видим, что P-ядра чипа заметно греются, а сама система сильно шумит. Перегрева нет, но и с комфортом пользоваться устройством не выйдет. Интересно, что уже в режиме «Эффективность» лэптоп ведет себя совершенно иначе! Центральный процессор греется чуть меньше, а кулер работает тихо. При этом быстродействие системы в сложных вычислительных задачах снизилось всего на 5 %. Выходит, в большинстве случаев особой необходимости в использовании турборежима нет.

Производительность системы: в повседневных задачах PCMARK 10 Общий балл 10022 Essentials, баллы 10577 Productivity, баллы 16319 Digital Content Creation, баллы 15829 в ресурсоемких приложениях Cinebench 2024 Все ядра, баллы 1266 Одно ядро, баллы 125 Cinebench 2026 Все ядра, баллы 5074 Одно ядро, баллы 510 GPU, баллы 81736 Blender 5.1.2 CPU, с 315 GPU, с 55 3DMARK CPU Profile Все ядра, баллы 10532 Два ядра, баллы 2288 Одно ядро, баллы 1172 в графических бенчмарках 3DMARK Speed Way, баллы 4555 Steel Nomad, баллы 4358 Steel Nomad Light, баллы 19177 3DMARK Time Spy Общий балл 17995 Графика, баллы 18432 Центральный процессор, баллы 15866 3DMARK Fire Strike Общий балл 34373 Графика, баллы 46818 Физика, баллы 30656

Что ж, многие производители обновляют модельные ряды своих игровых мобильных устройств. Значит, пришло самое время несколько освежить методику тестирования — особенно по части игр. Герой обзора — пример компактного лэптопа, который вполне «потянет» роль рабочей станции. Безусловно, ROG Zephyrus G14 великолепно проявляет себя и в повседневных рутинных задачах. Здесь, пожалуй, чипы серии Panther Lake выступают ярче всего.

Какую бы версию ROG Zephyrus G14 вы ни выбрали, дискретная графика NVIDIA в нем будет работать с максимальной мощностью 130 Вт в режиме Dynamic Boost. Это значение, впрочем, достигается далеко не всегда и далеко не во всех играх. Например, в «Киберпанке», при использовании максимального качества графики и трассировки лучей, заветные 130 Вт появляются нечасто, а среднее энергопотребление GPU, как видите, составило 113 Вт. Однако это все равно очень много для 14-дюймового лэптопа! Оптимизация системы охлаждения и доработка корпуса ноутбука сделали свое важное дело, ведь мощность графики ROG Zephyrus G14 прошлых поколений держалась средней отметки 90 Вт.

Сводные данные по работе и настройке системы в играх (на примере Cyberpunk 2077) Режим работы ноутбука «Турбо» «Эффективность» «Тихий» Заявленные частота графического процессора (Boost) и быстродействие памяти 1550 МГц, 28,2 Гбит/с 1500 МГц, 28 Гбит/с 1500 МГц, 28 Гбит/с Реальная средняя частота графического процессора, МГц 1885 1671 983 Реальная средняя частота памяти, МГц 1230 1125 1125 Уровень шума, дБА 50,1 44,5 40,1 Среднее энергопотребление, Вт: графического процессора, центрального процессора 113 94 63 19 14 18 Температура графического процессора, °C: средняя, максимальная 69 68 63 71 71 71 Температура центрального процессора, °C: средняя, максимальная 80 74 84 93 86 88 Производительность 3DMARK Speed Way, баллы 4555 4082 3725 3DMARK Steel Nomad, баллы 4358 3889 3516

С учетом нагрузки на центральный процессор и прочие компоненты системы кулеру ноутбука приходится отводить свыше 150 Вт тепловой энергии. И что мы видим? В режиме «Турбо» система охлаждения «Зефируса» полностью справляется со своей задачей. Перегрева и троттлинга нет и не предвидится. В настройках Armoury Crate установлен показатель максимального нагрева GPU в 87 градусов Цельсия, но по факту температура графического чипа не переваливает за отметку в 71 градус. Единственный момент, который может вас не устроить, заключается в очень высоком уровне шума лэптопа. В режиме «Эффективность» ROG Zephyrus G14 работает заметно тише, но все еще громко. Справедливости ради, я легко перечислю 5-7 протестированных за последний год игровых ноутбуков, которые в тех же условиях шумят ненамного меньше, — и это будут преимущественно более крупные модели, оснащенные 16- и 18-дюймовыми матрицами.

Результаты тестирования в играх, FPS (больше — лучше) Full HD WQHD AVG 1 % MIN AVG 1 % MIN Counter-Strike 2 320 155 241 131 Battlefield 6 140 105 100 78 Doom: The Dark Ages 84 66 62 48 Baldur’s Gate III 105 66 105 65 The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition 110 78 72 58 Cyberpunk 2077 100 66 71 50 Kingdom Come Deliverance II 59 46 48 39 Black Myth: Wukong 48 40 36 31 Tainted Grail: The Fall of Avalon 85 65 65 50 Crimson Desert 77 53 58 48 007 First Light 77 60 55 45 The Last of Us Part II 97 66 77 55

Новое мобильное поколение графики NVIDIA мы увидим только в следующем году. Производительность ноутбучной серии GeForce RTX 50 изучена тестовой лабораторией 3DNews вдоль и поперек. Поэтому уровень игрового быстродействия ROG Zephyrus G14 не стал для нас какой-то неожиданностью. Даже с учетом снижения уровня TDP графического процессора GeForce RTX 5080 система выдает достойную кадровую частоту в большинстве ААА-проектов. В Full HD стабильные 60+ FPS получены в десяти играх из двенадцати. В более высоком разрешении комфортный фреймрейт наблюдается везде, кроме Black Myth: Wukong. В любом случае, когда в системе установлена GeForce RTX 5080, у пользователя есть большой простор для маневров. У вас выйдет «поиграться» и с трассировкой лучей, и с современными технологиями масштабирования изображения.

Я уже и не помню, когда в последний раз тестировал геймерский ноутбук или мобильную рабочую станцию, укомплектованную матрицей с частотой ниже 120 Гц. Традиционно считается, что игровому компьютеру требуется дисплей с высокой частотой вертикальной развертки и низким временем отклика. Вопрос — дискуссионный, он неоднократно поднимался в наших статьях — в том числе в комментариях к обзорам ноутбуков. Я протестировал ROG Zephyrus G14 минимум в трех играх, в которых важно иметь высокую, стабильную и плавную кадровую частоту. Речь идет о Counter-Strike 2, Battlefield 6 и Doom: The Dark Ages. Оценить работу ноутбука в этих играх просто: если быстродействие системы приближается к 1000 набранным баллам, то она с высокой долей вероятности обеспечит 100+ средних FPS в схожих проектах в разрешениях Full HD и WUXGA при использовании качества графики не ниже предустановки «Высокое».

В лэптопе используется аккумулятор на 73 Вт⋅ч. В легких режимах ноутбук проработал от одного заряда АКБ 18-19 часов — великолепнейший результат для игровых систем и достойный — для компактных и легких моделей, лишенных дискретной графики. Отмечу, что тестирование проводилось в режиме «Тихий» + «Экорежим» — то есть GeForce RTX 5080 была отключена. Также частота обновления дисплея была снижена с 120 до 60 Гц, а подсветка клавиатуры и Slash Lighting — выключены. Выходит, такой завидной выносливости ноутбука мы во многом обязаны энергоэффективности чипов Panther Lake.

Как уже было сказано, ROG Zephyrus G14 поддерживает технологию Power Delivery 3.0, а также функцию быстрой зарядки: с 0 до 50 % батарея ноутбука заряжается за 30 минут.

Время автономной работы, яркость экрана 150 кд/м2 Веб 18 ч 17 м Просмотр видео 19 ч 31 м

Кажется, с выпуском обновленной версии ROG Zephyrus G14 инженерам ASUS удалось догнать сразу двух зайцев. Во-первых, серия компактных игровых лэптопов не изменила своим принципам. Перед вами легкий и тонкий ноутбук, который всегда можно брать с собой. Отмечу, что система комплектуется сразу двумя блоками питания, хотя с учетом отличной автономности их вовсе можно оставить дома. Выходит, в поездках ROG Zephyrus G14 играет роль полноценного ультрабука. А дома он превращается в мощную игровую систему — это во-вторых.

Да, доработка системы охлаждения позволила новому «Зефирусу» стать еще быстрее. В самых производительных режимах лэптоп работает довольно шумно, но совершенно не обязательно, что называется, выжимать из системы все соки. А еще ROG Zephyrus G14 ладно скроен, для 14-дюймовой модели у него все в порядке с функциональностью и ноутбук оснащен великолепнейшей OLED-панелью.

На мой взгляд, ROG Zephyrus G14 можно назвать в некотором роде эксклюзивом — похожих моделей с таким же набором качеств на рынке найдется немного. Видимо, в том числе и поэтому стоимость новинки ASUS кусается. Точнее, в системе координат «цена — производительность» она смотрится не так ярко, как некоторые другие модели, оснащенные, впрочем, 16- и 18-дюймовыми матрицами. Верно и то, что классные лэптопы с более мощной GeForce RTX 5080 в российской рознице стоят ненамного меньше.