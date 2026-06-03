Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: мониторы и настольные ПК для геймеров — теперь с ИИ

На выставке Computex 2026 компания MSI представила массу новинок, и большое внимание на её стенде было уделено игровым мониторам и настольным компьютерам серий MEG, MPG и MAG. Новинки предлагают не только передовое оснащение, но и множество функций на базе искусственного интеллекта.

MEG Vision X2 AI+ — флагманский игровой ПК с голографическим ИИ-помощником

Центральной премьерой MSI в сегменте настольных систем стал игровой компьютер MEG Vision X2 AI+, который компания называет первым в мире ПК класса Agentic AI Companion. Главной особенностью новинки стал интерфейс AI Holostage с цифровым помощником LuckyClaw, отображаемым на встроенном голографическом дисплее на передней панели корпуса, что создаёт эффект физического присутствия ИИ-помощника рядом с пользователем.

Система ориентирована на локальную обработку ИИ-задач и обладает технологиями автоматической оптимизации производительности и охлаждения. По замыслу MSI, пользователь получает отдельный интерфейс для взаимодействия с ИИ-функциями и системными уведомлениями без необходимости переключаться между окнами на основном экране.

Компьютер построен на базе настольных процессоров Intel Core Ultra и предлагает видеокарты вплоть до GeForce RTX 5090. В новинке используются жидкостное охлаждение процессора, оперативная память DDR5 и твердотельные накопители PCIe 5.0.

MEG X — игровой монитор нового поколения

Не менее интересной новинкой MSI стал сверхширокоформатный монитор MEG X, который компания называет первым в мире игровым QD-OLED-монитором класса Agentic AI. Модель оснащена панелью QD-OLED пятого поколения Penta Tandem и цифровым помощником LuckyClaw, способным управлять настройками монитора с помощью голосовых команд и автоматически адаптировать параметры изображения под предпочтения пользователя или различные сценарии.

Помимо голосового управления настройками и автоматической оптимизации изображения, MSI делает акцент на рабочих сценариях использования. Благодаря сверхширокому формату экрана и режиму Picture-by-Picture пользователь может использовать основную область дисплея для игры или работы, а боковую часть — для ИИ-помощника, чата или других вспомогательных инструментов.

Монитор также получил набор функций AI Gaming Assistance, включая автоматический выбор игровых профилей, интеллектуальную настройку звука, улучшение детализации изображения и динамический игровой прицел. Для защиты OLED-панели используется система AI Care Sensor, отслеживающая присутствие пользователя и активирующая механизмы предотвращения выгорания.

Новые игровые мониторы MPG и MAG

Среди других новинок MSI выделяется MPG 271KRAW18 — первый в мире игровой монитор с 27-дюймовой глянцевой Mini-LED-панелью и двумя режимами работы. Пользователь может выбирать между разрешением 5K при частоте 180 Гц и режимом 2K с частотой до 330 Гц.

Также компания представила сверхширокий MPG 341CQR QD-OLED X36 с 34-дюймовой панелью UWQHD, частотой обновления 360 Гц и временем отклика 0,03 мс. Новая панель QD-OLED пятого поколения обеспечивает повышенную яркость, улучшенную читаемость текста и более высокую энергоэффективность по сравнению с предыдущими поколениями OLED-дисплеев.

Для поклонников соревновательных игр MSI подготовила MAG OLED 271QPX32, который компания называет первым в мире 27-дюймовым игровым монитором с панелью WQHD QD-OLED Penta Tandem, использующей пятислойную структуру OLED. Он обладает разрешением QHD и частотой обновления 320 Гц. Компания подчёркивает улучшенную яркость, более глубокий чёрный цвет и повышенную устойчивость покрытия к повреждениям.

Кроме того, были показаны MAG 271KPD7 с поддержкой Dual Mode (5K при 75 Гц или 2K при 300 Гц), а также 31,5-дюймовый 4K-монитор MAG OLED 321UPX18 на базе панели QD-OLED.

Помимо флагманского Vision X2 AI+ компания показала игровые компьютеры MAG Infinite S AI и MAG Infinite Z. Эти системы ориентированы на более широкий круг пользователей и должны принести часть новых ИИ-функций MSI в массовый сегмент игровых ПК.

Судя по всему, MSI стремится превратить искусственный интеллект из набора отдельных функций в полноценный интерфейс взаимодействия с устройствами — от игровых мониторов до настольных компьютеров. Именно интеграция ИИ становится одним из ключевых направлений развития экосистемы MSI в ближайшие годы.