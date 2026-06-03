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Seasonic показала прототип 1600-Вт блока питания Prime TX Noctua Edition с защитой разъёмов 12V-2×6

Компания Seasonic показала на выставке Computex 2026 прототип блока питания нового поколения из серии Prime TX, разработанного совместно с Noctua. Seasonic планирует выпуск моделей БП мощностью 1300 и 1600 Вт. Для них заявлено соответствие стандартам питания ATX 3.1 и PCIe 5.1, а также уровень эффективности Titanium — БП обеспечивают КПД 94 % при 50-процентной нагрузке.

Источник изображений: GDM

Источник изображений: GDM

От ранее выпущенной модели БП Prime TX-1600 Noctua Edition модели нового поколения отличаются поддержкой технологии OptiGuard. Согласно Seasonic, OptiGuard отслеживает ток и температуру непосредственно на разъёме питания видеокарты. Функция может предупреждать пользователя, автоматически снижать нагрузку на GPU или отключать питание при обнаружении аномального поведения разъёма питания 12V-2×6.

В технических характеристиках также указана поддержка мониторинга тока на уровне отдельных контактов. Это говорит о том, что потребительская линейка БП Noctua Edition нового поколения получит функции защиты, ранее доступные только для корпоративных моделей Seasonic Prime Enterprise.

Блоки питания Prime TX нового поколения оснащены вентиляторами Noctua NF-A12x25 G2, а также специальной решёткой, разработанной для обеспечения высокой циркуляции воздуха и снижения уровня шума. Для вентиляторов заявлен полупассивный режим работы: они отключаются при низкой нагрузке и невысокой температуре компонентов, а затем плавно раскручиваются при повышении нагрузки на блок питания.

Показанный прототип нового БП физически короче существующей модели. Его длина составляет 180 мм вместо 210 мм у Prime TX-1600 Noctua Edition. Это должно улучшить совместимость блоков питания нового поколения с разными форматами компьютерных корпусов, что было проблемой у оригинальной модели мощностью 1600 Вт.

На стенде Seasonic на Computex 2026 также представлены блоки питания Prime Enterprise для ИИ-рабочих станций, включая модели TX-1600 и PX-3200. Последняя оснащена шестью разъёмами 12V-2×6.

Согласно рекламной информации на стенде компании, выпуск новых блоков питания Seasonic Prime TX Noctua Edition запланирован на второй квартал 2027 года.

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Теги: computex 2026, блоки питания, seasonic, noctua
computex 2026, блоки питания, seasonic, noctua
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