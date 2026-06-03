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Строительство 5G-сетей в России обойдётся операторам в 335 млрд рублей

Создание сетей связи пятого поколения на территории России потребует свыше 335 млрд рублей капитальных затрат от операторов до 2036 года, причём 286 млрд рублей приходится на сегмент B2C. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные исследования компании МТС.

Источник изображения: Zac Gudakov/unsplash.com

Источник изображения: Zac Gudakov/unsplash.com

В сообщении сказано, что общий убыток операторов при создании 5G-сетей в России составит 84 млрд рублей к 2036 году. При этом 5G в сегменте B2B «становится ключевым драйвером монетизации» и может принести операторам 63 млрд рублей прибыли.

Отмечается, что операторы сталкиваются с ограничениями при развитии 5G. Это связано с тем, что выделенный под сети пятого поколения диапазон частот 4,8-4,99 ГГц требует в 1,5-2 раза больше базовых станций. Напомним, приоритетным для 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, который в России занят силовыми структурами.

Запустить 5G можно и на существующих частотах, но из-за узости каналов это «не даст прироста скорости, а лишь покажет значок на экране». В дополнение к этому операторы должны использовать отечественные базовые станции, а доля устройств на рынке с поддержкой выделенного диапазона составляет около 3 %.

В исследовании сказано, что на первом этапе развития до 2027 года сети 5G появятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Ожидается, что к 2029 году 5G-сети введут в эксплуатацию в 16 городах-миллионниках. При этом в первый год операторы должны будут покрыть 15 % территории города, а в третий — не менее 50 %.

Ожидается, что к 2027 году будет введено в эксплуатацию 4,3 тыс. базовых станций 5G, а к 2036 году их количество должно вырасти до 61,2 тыс. штук. В исследовании сказано, что операторы уже авансировали более 100 млрд рублей за оборудование, которое только переходит к серийному производству, а само серийное производство находится «на начальной стадии внедрения».

Другие операторы согласны с тем, что в потребительском сегменте инвестиции в 5G будет окупить сложнее, чем в бизнес-сегменте. «В сегменте B2B действительно есть и востребованность со стороны промышленности, логистики и госсектора, и понятная математика окупаемости. Там 5G становится драйвером монетизации, и вложения могут дать прибыль уже в среднесрочной перспективе», — прокомментировали данный вопрос в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»). «Для бизнеса пятое поколение связи станет важной частью производственного процесса: это создание частных сетей на промышленных объектах, запуск видеоаналитики в режиме реального времени и другое», — считают в «Мегафоне».

Операторы также планируют решить проблем, связанную с тем, что только 3 % устройств на российском рынке поддерживают выделенный диапазон. «Мы будем активно продвигать модели с поддержкой 5G на своих собственных площадках, включая салоны и интернет-магазин. Но здесь ключевой фактор — позиция крупнейших вендоров, которые пока не активируют 5G на своих смартфонах для РФ», — сообщили в «Вымпелкоме». Если они не будут активировать 5G, то «естественный процесс обновления устройств займёт длительное время, и не факт, что наличие именно 5G станет определяющим фактором для смены бренда телефона», отметили в компании.

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Теги: 5g в россии, 5g, связь
5g в россии, 5g, связь
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