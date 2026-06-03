Honor раскрыла новые подробности о Robot Phone с камерой на подвесе и успокоила насчёт его надёжности

Компания Honor сообщила новые подробности о концептуальном смартфоне Robot Phone, продемонстрированном в рамках выставки MWC 2026, а также пояснила, как необычный дизайн, ориентированный на использование камеры, упростит создание продвинутого видеоконтента для обычных пользователей.

В команде Honor по обработке изображений подчеркнули, что Robot Phone был задуман в первую очередь как устройство для видеосъёмки. Чтобы снять ограничения обычного модуля камеры смартфона, компания разработала моторизованную трёхосевую систему стабилизации изображения, расположенную в верхней части устройства. По мнению разработчиков, такой подход обеспечит больше возможностей для будущих аппаратных обновлений и новых методов съёмки.

В блоке камеры на четырёхосевой системе подвеса (4DoF Gimbal) размещён 200-мегапиксельный сенсор, который может поворачиваться вперёд или назад в зависимости от сценария съёмки.

Благодаря сотрудничеству с компанией ARRI, широко известной в профессиональной киноиндустрии, Honor внедрит в устройство передовые технологии обработки изображений. В частности, смартфон будет поддерживать отслеживание объектов с помощью ИИ, обеспечивать интеллектуальную помощь при съёмке, автоматическое перемещение камеры и инструменты видеомонтажа на основе ИИ.

В связи с использованием подвижного механизма камеры могут возникнуть вопросы по поводу прочности смартфона. Honor заявила, что модель первого поколения уже обеспечивает устойчивость к падениям, сопоставимую с её флагманскими смартфонами, вместе с тем признав, что ещё есть возможности для улучшения влагозащиты. Компания сообщила, что работа над повышением прочности будет продолжена и при разработке будущих поколений смартфона.

Honor также отметила, что разработка Robot Phone оказалась более сложной, чем ожидалось. Около года её специалисты потратили на доработку концепции, создание специального компактного двигателя, балансировку системы подвеса и решение проблем, связанных со стабильностью работы и возможностью вращения камеры. Также было внесено несколько изменений в дизайн, прежде чем был создан текущий прототип.

Ранее Honor сообщила, что Robot Phone выйдет в III квартале 2026 года.