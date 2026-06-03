Enermax представила свой вариант СЖО, которая обходится без помпы

Компания Enermax продемонстрировала на выставке Computex 2026 свои последние решения в области охлаждения, корпусов и блоков питания. Наиболее интересным экспонатом стала система жидкостного охлаждения без помпы — для циркуляции внутри контура используется давление пара, сообщает TechPowerUp.

Замкнутая система жидкостного охлаждения Enermax PFA (Pump-Free AIO) использует хладагент Daikin DAISAVE SF-49, который испаряется при температуре 49 °C. При нагреве жидкость превращается в пар — тот под давлением поступает к радиатору, с которого при помощи вентилятора тепло рассеивается в воздух. Пар конденсируется, и жидкость самостоятельно возвращается в водоблок.

Система Enermax PFA с 360-мм радиатором способна выдерживать тепловые нагрузки с TDP до 900 Вт. Таким образом, СЖО обходится без помпы — перемещение хладагента обеспечивается за счёт давления пара. Жидкость Daikin DAISAVE SF-49 используется также в погружном корпусе Enermax Cirrus Mk II.

Enermax продемонстрировала и более традиционные решения: 120-мм вентилятор PF-II толщиной 28 мм, предназначенный для работы с радиаторами; необслуживаемую СЖО Mariner WST-360E с радиатором толщиной 27 мм, способную выдерживать тепловые нагрузки до 650 Вт и предназначенную для процессоров с сокетами Intel LGA4677, LGA4710 и AMD TR5 и SP6, а также её более мощную 800-Вт версию Mariner WST-360P. Наконец, Enermax показала множество блоков питания с сертификатами 80 Plus Titanium, Platinum и Gold.