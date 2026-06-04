Репортаж со стенда ASUS на Computex 2026: юбилейные материнские платы, огромная видеокарта, быстрые мониторы и другие новинки

Компания ASUS привезла на выставку Computex 2026 огромное количество новинок, а центральной темой её стенда стало 20-летие игрового бренда Republic of Gamers. Вместо пары-тройки юбилейных продуктов производитель подготовил целую серию устройств Edition 20, охватывающую практически все направления — от материнских плат и видеокарт до периферии, мониторов и сетевого оборудования. Общей чертой линейки стали эксклюзивный дизайн и демонстрация технологий, которые должны указывать направление развития ROG на ближайшие годы.

Юбилейные материнские платы ROG Crosshair

Одним из центральных экспонатов стенда стала материнская плата ROG Crosshair X870E Edition 20 для процессоров AMD Ryzen в исполнении AM5. Новинка получила чрезвычайно мощную подсистему питания по схеме 24+2+2 фазы с силовыми элементами, рассчитанными на ток до 110 А. ASUS также оснастила плату сразу девятью слотами M.2, двумя портами USB4 и набором фирменных механизмов упрощённой сборки серий Q-Release и Q-Connector.

Плата представлена в связке с системой жидкостного охлаждения ROG Ryujin 360 Edition 20, медный водоблок которой охлаждает не только процессор, но и элементы подсистемы питания. Также СЖО использует передовую помпу Asetek Emma Gen10 и оснащена изогнутым 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем, который превращает систему охлаждения в полноценный информационный центр внутри корпуса. Либо же он может выступать декоративным элементом, отображая изображения или анимации, в том числе с 3D-эффектом.

Рядом ASUS демонстрировала ещё одну необычную новинку — ROG Crosshair 2006. Это современная материнская плата на чипсете X870E, выполненная в стилистике самой первой материнской платы ROG Crosshair с сокетом AM2, представленной ровно двадцать лет назад. Медные элементы оформления и характерные сине-белые акценты отсылают к эпохе, когда бренд Republic of Gamers только начинал свой путь.

Видеокарта с AMOLED-дисплеем и потреблением до 800 Вт

Другим эффектным компонентом юбилейной серии стала видеокарта ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. Новинка основана на архитектуре Nvidia Blackwell и поддерживает технологию DLSS 4.5. Однако внимание привлекают прежде всего внешние особенности. ASUS встроила в кожух системы охлаждения крупный изогнутый AMOLED-дисплей, способный отображать системную информацию, пользовательские изображения и анимации в режиме реального времени. Дополняет образ прозрачная стеклянная задняя пластина, демонстрирующая конструкцию ускорителя.

Для охлаждения используется огромная четырёхвентиляторная система, которая, по данным ASUS, обеспечивает примерно на 20 % больший воздушный поток по сравнению с предыдущими решениями. Карта также получила жидкий металл, испарительную камеру и усовершенствованный радиатор.

Отдельного упоминания заслуживает возможность подачи на видеокарту до 800 Вт мощности при использовании скрытого коннектора GC-HPWR и стандартного 12+4-контактного разъёма. Такое решение явно ориентировано на энтузиастов экстремального разгона.

Первый комплект памяти ASUS ROG

К двадцатилетию игрового бренда ASUS решила выйти на новый для себя рынок и представила первый комплект оперативной памяти под маркой ROG.

Модули ROG Arcana DDR5 RGB Edition 20 используют чипы SK hynix M-die и работают на частоте DDR5-6000 с весьма агрессивными таймингами CL26. В составе комплекта предлагаются два модуля по 24 Гбайт, что обеспечивает суммарный объём 48 Гбайт. Поддерживаются профили AMD EXPO и Intel XMP, а фирменный режим разгона ROG позволяет памяти достигать скоростей вплоть до 8000 МТ/с.

Блок питания на 3000 Вт для систем с четырьмя RTX 5090

Ещё ASUS представила блок питания ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20, который выглядит как устройство из мира профессиональных рабочих станций и ИИ-серверов.

Всё потому, что новинка обладает мощностью 3000 Вт и сертификатом энергоэффективности 80 Plus Titanium. Такой блок питания способен обеспечивать работу системы с четырьмя видеокартами GeForce RTX 5090 и мощным процессором. Помимо впечатляющей мощности можно отметить использование транзисторов GaN MOSFET, съёмный магнитный OLED-дисплей для мониторинга параметров питания и фирменную технологию GPU-First Intelligent Voltage Stabilizer, повышающую стабильность работы графических ускорителей.

Открытый корпус для демонстрации комплектующих

Ещё одной интересной разработкой стал корпус ROG GR20 Edition 20. Модель использует открытую конструкцию, обеспечивающую свободный доступ воздуха к компонентам. Корпус допускает вертикальную, горизонтальную и наклонную установку, поддерживает платы формата EATX и видеокарты длиной до 368 мм. Съёмная панель ввода-вывода получила два порта USB Type-C со скоростью до 20 Гбит/с и два USB Type-A.

Мониторы: от 4K OLED до невероятных 720 Гц

Также ASUS привезла на выставку ряд интересных геймерских мониторов. Модель ROG Swift OLED PG27AQWP Edition 20 представляет собой 26,5-дюймовый OLED-монитор с разрешением QHD, который способен работать в двух режимах: 2560 × 1440 пикселей при 540 Гц или 1280 × 720 пикселей при фантастических 720 Гц. Время отклика составляет всего 0,02 мс.

Для любителей максимального качества изображения ASUS подготовила ROG Swift OLED PG32UCWM. Монитор получил 32-дюймовую панель Tandem RGB OLED с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) и поддержкой сразу двух режимов работы: 4K при 240 Гц либо Full HD (1920 × 1080 пикселей) при 480 Гц. Среди прочего заявлены интерфейс DisplayPort 2.1a UHBR20 с пропускной способностью до 80 Гбит/с, поддержка Dolby Vision и порт USB-C с подачей до 90 Вт мощности.

Не забыла компания и про киберспортсменов. Монитор ROG Strix XG248QSG Ace оснащён 24,1-дюймовой панелью Super TN и способен работать с частотой обновления до 610 Гц. ASUS отдельно подчёркивает крайне низкую задержку ввода — всего 0,8 мс, а также поддержку технологии ELMB 2 для повышения чёткости динамических сцен.

Периферия Edition 20: золото, OLED и 8000 Гц

Юбилейная коллекция затронула и игровую периферию. Клавиатура ROG Azoth Extreme Edition 20 получила алюминиевый корпус с декоративными элементами из 24-каратного золота, прозрачные колпачки клавиш и встроенный OLED-дисплей диагональю 1,47 дюйма. Поддерживаются как проводное подключение, так и беспроводная технология SpeedNova. При использовании комплектного ускорителя Polling Rate Booster частота опроса достигает 8000 Гц.

Компанию клавиатуре составляет мышь ROG Harpe II Extreme Edition 20 с сенсором AimPoint Pro с разрешением до 65 000 DPI, оптическими переключателями и беспроводной технологией SpeedNova. Как и клавиатура, она поддерживает частоту опроса до 8000 Гц и оформлена в юбилейной чёрно-золотой стилистике.

Отдельный раздел стенда был посвящён киберспортивной экосистеме Ace. ASUS показала сразу несколько моделей мышей, ориентированных на разные хваты руки и игровые дисциплины: Harpe II Ace, Harpe Ace Mini, Keris II Ace и Harpe Ace Aim Lab Edition. Дополнял их коврик ROG Hone Control Ace L Vitality Edition, созданный в сотрудничестве с командой Team Vitality.

Игровой роутер класса BE30000

На стенде ASUS нашлось место и для сетевого оборудования. ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20 представляет собой юбилейную версию одного из самых производительных игровых маршрутизаторов компании. Устройство относится к классу BE30000, предлагая совокупную скорость до 30 Гбит/с, поддерживает Wi-Fi 7 и использует четырёхдиапазонную архитектуру. Среди особенностей заявлены поддержка технологии Multi-Link Operation (MLO), набор игровых функций ускорения трафика и высокоскоростные 10-гигабитные сетевые интерфейсы.

ROG Edition 20 выглядит не как традиционная юбилейная коллекция с косметическими изменениями, а как демонстрация того, каким ASUS видит будущее игровой экосистемы. Видеокарта с AMOLED-дисплеем, блок питания мощностью 3000 Вт, первые модули памяти под брендом ROG, OLED-мониторы с частотой до 720 Гц и новые киберспортивные устройства показывают, что компания использовала Computex 2026 не столько для подведения итогов двадцатилетней истории бренда, сколько для демонстрации технологий следующего поколения.