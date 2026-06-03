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Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда

Стартап Xcimer Energy, специализирующийся в области термоядерного синтеза, объявил о запуске в Денвере (США) лазерной установки Phoenix, прототипа системы для тестирования промышленного применения лазерного термоядерного синтеза для производства электроэнергии в коммерческих масштабах. По словам компании, Phoenix является крупнейшей в мире частной установкой такого рода.

Источник изображений: Xcimer Energy

Источник изображений: Xcimer Energy

Установка Phoenix, расположенная в лазерном комплексе Xcimer площадью 6,9 тыс. м2, использует эксимерный лазер на основе фторида криптона — газовый лазер, конструкция которого связана с технологией, используемой в производстве полупроводников, хотя и в гораздо большем масштабе.

Подход Xcimer к термоядерной энергетике основан на модели Национального комплекса лазерных термоядерных реакций (NIF), с помощью которого в декабре 2022 года было доказано, что контролируемая термоядерная реакция может высвобождать больше энергии, чем требуется для её запуска. NIF, используя 192 лазерных луча для воздействия на крошечную топливную мишень, в 2025 году произвёл 8,6 МДж термоядерной энергии из примерно 2 МДж лазерной энергии, доставленной к мишени.

Источник света Phoenix работает с энергией импульса более 1 кДж, а его основная оптическая система включает 38-метровый газовый оптический элемент, используемый для сжатия импульсов стимулированного рассеяния Бриллюэна (SBS). «Это самая высокая энергия и самый большой пространственный охват SBS в оптической системе за всю историю», — сообщил стартап.

Xcimer отметил, что NIF проектировался как научно-исследовательский центр, а не как коммерческая электростанция. Его архитектура слишком дорога, сложна и требует больших затрат на техническое обслуживание для экономически эффективного производства электроэнергии в промышленных масштабах.

Команда Xcimer считает, что для коммерческого термоядерного синтеза необходима принципиально иная промышленная система. Архитектура её эксимерного лазера может оказаться дешевле и проще за счёт использования двух линий пучков вместо 192, как в NIF. Кроме того, она разработана с учётом снижения сложности эксплуатации и требований к техническому обслуживанию.

Xcimer планирует завершить создание следующего прототипа системы под названием Anvil в 2028 году, прежде чем приступить к работе над более крупной системой Vulcan, которая, как предполагается, будет производить как минимум столько же энергии, сколько потребляет. Xcimer планирует выбрать площадку для строительства Vulcan уже в этом году.

В середине 2030-х годов стартап планирует построить первую электростанцию коммерческого масштаба с предварительным названием Athena.

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Теги: xcimer energy, лазер, энергетика
xcimer energy, лазер, энергетика
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