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Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal

Компания Corsair показала на Computex 2026 два новых премиальных блока питания из своей фирменной серии Shift с боковым расположением разъёмов — модель AX1600i Shift мощностью 1600 Вт, а также HX1000i Shift Crystal мощностью 1000 Вт, выделяющийся прозрачным корпусом.

Источник изображений: Corsair

Источник изображений: Corsair

Модели блоков питания Shift с боковым расположением разъёмов компания Corsair выпускает уже не первый год. Новинка AX1600i Shift выделяется мощностью 1600 Вт, нативной поддержкой стандартов питания ATX 3.1 и PCIe 5.1, «титановым» сертификатом эффективности Cybenetics и использованием технологии GaN. БП имеет два разъёма питания 12V-2×6, каждый из которых может передавать до 600 Вт на GPU.

В составе AX1600i Shift используются качественные японские конденсаторы с рабочей температурой до 105 °C. Для охлаждения компонентов применяется 140-мм гидродинамический вентилятор с полупассивным режимом Zero RPM (он не вращается при низкой нагрузке на БП).

Длина блока питания составляет 170 мм, что весьма компактно для модели мощностью 1600 Вт. Corsair заявляет для новинки поддержку iCUE Link и наличие USB-порта для мониторинга и управления функциями БП в реальном времени.

Куда более интересной, по крайней мере визуально, выглядит модель HX1000i Shift Crystal. Ключевая особенность данного БП — три прозрачные стенки, позволяющие видеть внутренние компоненты. Отличный вариант для настоящих энтузиастов. Впервые данный дизайн БП компания показывала на выставке Computex 2025, но на тот момент это был лишь прототип. Теперь производитель рассказал о характеристиках этой модели.

Модель HX1000i Shift Crystal соответствует стандартам питания ATX 3.1 и PCIe 5.1 и имеет «платиновый» сертификат эффективности Cybenetics. БП оснащён одним нативным разъёмом 12V-2×6, а также 140-мм магнитным вентилятором с поддержкой режима Zero RPM. Для устройства также заявлена поддержка программного обеспечения iCUE.

Corsair использует в блоке питания технологию PinProtect+. Она следит за состоянием каждого контакта внутри углового кабеля питания 12V-2×6 и сообщает об этом через приложение iCUE.

Оба представленных Corsair блока питания рассчитаны на разные системы. Модель AX1600i Shift предназначена для высокопроизводительных ПК с очень прожорливыми компонентами. В свою очередь, HX1000i Shift Crystal больше нацелен на демонстрационные системы, в которых блок питания будет находиться на виду.

Стоимость представленных блоков питания компания не сообщила. Для модели AX1600i Shift окном запуска указан четвёртый квартал этого года.

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Теги: computex 2026, блоки питания, corsair, atx 3.1, pci express 5.1
computex 2026, блоки питания, corsair, atx 3.1, pci express 5.1
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