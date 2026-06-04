Репортаж со стенда GIGABYTE на Computex 2026: игровые ноутбуки и OLED-мониторы нового поколения

Стенд GIGABYTE на Computex 2026 традиционно был весьма насыщенным. Компания отмечает 40-летний юбилей и продвигает новую концепцию Enter Infinity, под которой объединяет игровые устройства, ИИ-функции и высокопроизводительные решения для создателей контента. Помимо разнообразных компьютерных компонентов, производитель представил новые ноутбуки Aorus и Gaming, а также целую россыпь игровых мониторов OLED и Mini-LED.

Aorus Master 16: игровой флагман на чипах AMD и Nvidia

Главной новинкой среди ноутбуков GIGABYTE можно смело назвать Aorus Master 16. Новинка предлагает в сравнительно компактном 16-дюймовом формате производительность уровня настольных систем. Ноутбук оснащается 16-ядерным процессором AMD Ryzen 9 9955HX3D с дополнительным кешем 3D V-Cache и видеокартой Nvidia вплоть до GeForce RTX 5090 с 24 Гбайт памяти. По сути, речь идёт о максимальной конфигурации, которую сегодня можно получить в игровом ноутбуке.

Ноутбук оснащён 16-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 240 Гц. Экран сертифицирован по стандарту DisplayHDR True Black 1000 и охватывает 100 % цветового пространства DCI-P3. Для охлаждения используется новая система Windforce Infinity EX, которая должна справляться с тепловыделением флагманских чипов, но при этом сохранять корпус тонким — в данном случае его толщина составляет всего около 19 мм.

Отдельный акцент сделан на ИИ-возможностях. Ноутбук поддерживает фирменного помощника GiMATE, который управляет режимами производительности, настройками подсветки и другими параметрами системы.

Aero X16: мощный Copilot+ PC для игр и творчества

Если Aorus Master 16 ориентирован прежде всего на энтузиастов и хардкорных игроков, то Aero X16 выглядит более универсальным устройством для работы и творчества, на котором также можно отдохнуть за любимыми играми.

GIGABYTE позиционирует новинку как ноутбук класса Copilot+ PC с ИИ для игр и творчества. Ноутбук построен на платформе AMD Ryzen вплоть до 10-ядерного Ryzen AI 9 465 и оснащается видеокартами вплоть до GeForce RTX 5070 с 12 Гбайт памяти. Главная особенность устройства — сочетание относительно компактного корпуса, мощного ИИ-ускорителя (50 TOPS) и полноценной дискретной графики. Для новинки заявлены поддержка функций Recall и Live Captions, интеграция GiMATE и ускорение задач ИИ непосредственно на устройстве.

Ноутбук получил 16-дюймовый экран формата 16:10 с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Производитель заявляет покрытие 100 % пространства sRGB и сертификацию Pantone Validated. При этом Aero X16 остаётся довольно тонким и лёгким — толщина составляет около 16,7 мм, а масса — примерно 1,9 кг.

Gaming A16 Pro и A18 Pro — ставка на массовый сегмент

Также GIGABYTE показала более доступные игровые модели. Gaming A16 Pro построен на процессоре Intel Core 7 240H и может оснащаться видеокартой вплоть до GeForce RTX 5080. Ноутбук получил 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2560 × 1600 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Производитель подчёркивает использование системы охлаждения Windforce Infinity EX и увеличенное время автономной работы.

Рядом демонстрировался Gaming A18 Pro, выполненный по аналогичной концепции, но оснащённый уже 18-дюймовым экраном. Благодаря увеличенной диагонали модель ориентирована на пользователей, которым важно заменить настольный ПК без необходимости подключать внешний монитор.

GIGABYTE Eagle — игровой ноутбук без переплаты

Ещё одной любопытной новинкой стал ноутбук GIGABYTE Eagle. До сих пор бренд Eagle ассоциировался в первую очередь с доступными видеокартами и материнскими платами, однако теперь компания распространяет его и на мобильные устройства.

Eagle ориентирован на пользователей, которым нужен доступный игровой ноутбук. В основе лежит процессор AMD Ryzen 5, а графическую подсистему представляет GeForce RTX 4050. Устройство оснащено 16-дюймовым IPS-дисплеем формата 16:10 с частотой обновления 165 Гц, яркостью до 400 кд/м2 и охватом 100 % пространства sRGB. При толщине менее 20 мм ноутбук сохраняет полноценную систему охлаждения Windforce и способен работать от батареи более восьми часов. Для массового сегмента сочетание выглядит весьма привлекательно.

Aorus Elite FO32U24GP — флагманский OLED-монитор

Главный тренд в мониторах — активный переход на панели Tandem WOLED четвёртого поколения. Эта технология обещает более высокую яркость, улучшенную цветопередачу и увеличенный срок службы OLED-матриц. Именно на таких панелях построены новые модели серии Aorus Elite.

На вершине линейки расположился Aorus Elite FO32U24GP. Монитор получил 32-дюймовую OLED-панель с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) и поддержкой режима Dual Mode. В стандартном режиме устройство работает с разрешением 4K и частотой 240 Гц. При переключении в Full HD частота возрастает до впечатляющих 480 Гц. Время отклика составляет всего 0,03 мс, заявлен охват 99,5 % пространства DCI-P3, а пиковая яркость достигает 1500 кд/м2. Для подключения предусмотрены HDMI 2.1 и DisplayPort 2.1.

GIGABYTE также продемонстрировала обновлённый комплекс технологий AI OLED Care Pro, предназначенный для снижения риска выгорания панели и продления срока службы дисплея.

Aorus Elite FO27Q28G и FO27Q24G — OLED для более широкой аудитории

Более доступными представителями линейки Aorus Elite стали 27-дюймовые модели FO27Q28G и FO27Q24G. Первая предлагает разрешение QHD и частоту обновления 280 Гц. Как и старшая модель, монитор использует панель Tandem WOLED четвёртого поколения с технологией RealBlack Glossy, временем отклика 0,03 мс и поддержкой HDR с пиковой яркостью до 1500 кд/м2.

FO27Q24G располагается на ступеньку ниже. Он также использует WOLED-панель с покрытием RealBlack Glossy, но предлагает частоту обновления 240 Гц и чуть более скромные характеристики HDR.

Aorus Elite FM275K16P — один из самых необычных мониторов Computex

Крайне интересной новинкой стенда оказался вовсе не OLED-дисплей. Модель Aorus Elite FM275K16P использует ЖК-дисплей с подсветкой Mini-LED и поддерживает сразу несколько режимов работы. По сути, это один из первых игровых мониторов, который объединяет сверхвысокое разрешение и повышенные частоты обновления.

Его 27-дюймовая панель обладает разрешением 5K и плотностью 218 пикселей на дюйм, что сопоставимо с профессиональными дисплеями для работы с графикой. При этом монитор поддерживает три режима: 5K при 165 Гц (до 180 Гц в режиме разгона), 4K при 220 Гц и QHD при 330 Гц.

Подсветка Mini-LED включает 2304 зоны локального затемнения, а пиковая яркость HDR достигает 1250 кд/м2. Благодаря этому FM275K16P одновременно подходит и для соревновательных игр, и для работы с контентом.

GIGABYTE G27U — доступный двухрежимный монитор для геймеров

Ещё одной интересной новинкой стал GIGABYTE G27U — 27-дюймовый игровой монитор на базе панели SuperSpeed IPS. Монитор поддерживает режим Dual Mode: пользователь может переключаться между разрешением 4K при частоте обновления 160 Гц и Full HD с частотой 320 Гц. Среди прочих особенностей устройства — время отклика 1 мс (GtG), охват 95 % цветового пространства DCI-P3, поддержка Nvidia G-Sync Compatible и AMD FreeSync Premium, а также набор фирменных игровых функций GIGABYTE.

Как видно, GIGABYTE стремится развивать не только игровое направление, но и предлагать решения для людей творческих профессий и работы с контентом. Флагманский Aorus Master 16 способен предложить настольную производительность в компактном корпусе, а Aero X16 показывает, каким производитель видит будущее Copilot+ PC. Новые мониторы серии Aorus Elite наглядно свидетельствуют о том, что GIGABYTE намерена активно конкурировать с лидерами рынка игровых дисплеев как в сегменте OLED, так и в категории Mini-LED.