Тайваньская компания Wentai представила блок питания AiBARZA Aldan-D1515, который, вероятно, является самым энергоэффективным в мире. Это первый серийный блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond, что указывает на его способность обеспечивать КПД не менее 95 % при энергопотреблении менее 0,1 Вт в режиме ожидания и общем коэффициенте мощности не ниже 0,985.

Мощность блока питания составляет 1300 Вт, он оснащен четырьмя разъёмами 12V-2×6. Блок питания также имеет сертификат Cybenetics Acoustics A++ и может работать без включения вентилятора при нагрузке до 40 %.

Кроме того, AiBARZA Aldan-D1515 оснащён четырьмя 8-контактными разъемами EPS, что позволяет использовать его в корпоративных рабочих станциях.

Обычная цена блока питания AiBARZA Aldan-D1515 составляет $932, но на проходящей в Тайбэе выставке Computex десять таких блоков были проданы по $745 за штуку.