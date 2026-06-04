Репортаж со стенда DeepCool на Computex 2026: беспроводные вентиляторы, кулеры с экранами и блоки питания до 3200 Вт

DeepCool привезла на Computex 2026 несколько десятков новинок, охватывающих практически все основные направления — от воздушных кулеров и СЖО до корпусов, вентиляторов и блоков питания. В экспозиции компании прослеживаются сразу два тренда: интеграция дисплеев в самые разные компоненты ПК и выход в сегмент рабочих станций и ИИ-систем, где предъявляются особые требования к охлаждению и питанию.

Одной из главных премьер стенда стал воздушный кулер ASSASSIN V VISION. Новинка развивает идеи серии ASSASSIN, но при этом выглядит значительно современнее предшественников. Кулер получил испарительную камеру VC 2.0, восемь тепловых трубок и массивный 140-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике. Главной особенностью модели стал встроенный 4,5-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 854 × 480 пикселей, который позволяет выводить информацию о системе и настраивается через новое фирменное программное обеспечение DeepCreative. Заметим, что конструкция кулера обеспечивает полную совместимость с высокими модулями памяти.

Не менее интересной новинкой стал StationX 620 — первый кулер DeepCool для рабочих станций. Компания явно рассчитывает воспользоваться растущим спросом на мощные системы для локального запуска ИИ-моделей и профессиональных задач. Кулер оснащён промышленным 120-мм вентилятором толщиной 30 мм на двухрядном шарикоподшипнике и рассчитан на отвод до 540 Вт тепла. Новинка поддерживает платформы AMD EPYC SP3/SP5/SP6 и процессоры Ryzen Threadripper, а высота конструкции составляет всего 155 мм, что позволяет устанавливать её в стандартные корпуса.

В сегменте воздушных кулеров компания также показала AK700 VC и AN600 VC. Первый представляет собой новую версию производительного однобашенного кулера с испарительной камерой VC 2.0, семью тепловыми трубками и новым вентилятором на базе трёхфазного двигателя. Второй — низкопрофильный кулер, который ориентирован на компактные системы и использует низкопрофильную конструкцию с испарительной камерой и уровнем шума не выше 27,2 дБА.

Не менее интересными оказались и новинки в сегменте СЖО. Одной из звёзд стенда стала система жидкостного охлаждения SILENTNOX PRO 360. Это первая СЖО DeepCool с изогнутым дисплеем. На водоблоке установлен гибкий AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2K и видимой площадью дисплея 86 %. Новинка оснащена помпой седьмого поколения, поддерживает подключение верхней магнитной крышки с экраном и ориентирована на демонстрационные сборки высокого класса.

Развитием идеи дисплеев в системе стала и СЖО LT360 VISION ARGB. Она оснащается 4,5-дюймовым IPS-экраном с возможностью регулировки его угла наклона на 90 градусов, использует помпу шестого поколения и поддерживает режим расширения изображения D-Cast. Новинка выглядит как более доступная альтернатива флагманской SILENTNOX PRO 360. Обе СЖО оснащены крупными 360-мм радиаторами и совместимы со всеми актуальными настольными платформами Intel и AMD.

Не обделила вниманием DeepCool и компьютерные корпуса. Наиболее заметным стал CH690 LCD, построенный на базе уже известной серии CH690. Новинка получила встроенный 7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1024 × 600 пикселей и яркостью 500 кд/м². Дисплей может выводить различную полезную информацию о системе или служить вспомогательным экраном ПК. Корпус комплектуется четырьмя ARGB-вентиляторами, поддерживает установку радиаторов СЖО длиной до 420 мм и позволяет разместить до десяти вентиляторов.

Для поклонников компактных систем компания подготовила DeepCool CH170 Plus UES. Корпус получил быстросъёмные панели, поддержку блоков питания форматов ATX, SFX и SFX-L, возможность установки видеокарт длиной до 342 мм, а также воздушных кулеров высотой до 164 мм или 240-мм СЖО.

Заметную часть стенда занимали компьютерные вентиляторы нового поколения. Самой интересной новинкой стала серия FL12 Wireless Edition, которая полностью избавлена от привычных кабелей. Питание, управление скоростью вращения и ARGB-подсветкой передаются по беспроводному соединению, что позволяет значительно упростить сборку системы и улучшить внешний вид компьютера.

Идеей сокращения количества кабелей в ПК также вдохновлена модель FL12 INF, оснащённая системой беспроводного соединения нескольких вентиляторов в связки и подсветкой с эффектом бесконечного зеркала. Вентиляторы используют гидродинамический подшипник и оснащены 16 светодиодами ARGB.

Также компания представила обновлённые вентиляторы FD12 V2 и FD12 ARGB V2. Они получили переработанную аэродинамику, улучшенные материалы и новую конструкцию крыльчатки. DeepCool заявляет увеличение эффективной площади охлаждения на 7 % и снижение уровня шума.

Необычным решением выглядит FD36 ARGB — единый модуль сразу из трёх 120-мм вентиляторов в общей раме. Такой подход упрощает монтаж и уменьшает количество кабелей внутри корпуса.

Отдельного внимания заслуживает новая линейка блоков питания GamerStorm, которую DeepCool практически полностью перевела на стандарты ATX 3.1 и PCIe 5.1. Производитель показал решения для самых разных сценариев — от массовых игровых ПК до рабочих станций для локального запуска больших языковых моделей.

На вершине модельного ряда расположилась серия PQ Titanium, позиционируемая как решение для рабочих станций и ИИ. В неё входят модели мощностью 1300, 1650, 2450 и 3200 Вт. Блоки получили сертификат эффективности 80 Plus Titanium, полностью японскую элементную базу и компактный для своего класса корпус длиной всего 165 мм. Производитель отдельно подчёркивает поддержку современных видеокарт через улучшенный разъём 12V-2×6 и возможность эксплуатации в сложных условиях, включая высокогорные регионы.

Также для рабочих станций подойдут блоки питания серии PX V2, которая включает модели класса 80 Plus Platinum мощностью до 3200 Вт и использует полностью японские конденсаторы. Эти БП рассчитаны на системы с несколькими ускорителями или флагманскими видеокартами нового поколения.

Для энтузиастов и владельцев высокопроизводительных игровых систем предназначены новинки серии PQ V2, также сертифицированные по стандарту Platinum. Эта серия предлагает более компактное исполнение глубиной 140 мм при мощности до 1200 Вт.

Ещё одной новинкой стала серия PL-P, также соответствующая стандарту ATX 3.1. Эти блоки питания получили сертификат 80 Plus Platinum и будут доступны в версиях мощностью от 650 до 1000 Вт. В DeepCool делают ставку на сочетание высокой эффективности, компактных размеров и более доступной стоимости по сравнению со старшими решениями.

Для игрового сегмента представлена линейка PX-G V2 с сертификацией 80 Plus Gold и Cybenetics Gold. В неё вошли модели мощностью 750, 850 и 1000 Вт с полностью модульной конструкцией и десятилетней гарантией производителя.

Для массового рынка подготовлены серии PK850D V2 и PF850D V2. Первая предлагает сертификат Gold и модели мощностью от 650 до 850 Вт, тогда как вторая получила сертификат Silver и охватывает диапазон от 500 до 850 Вт. Несмотря на более доступное позиционирование, обе линейки соответствуют требованиям стандарта ATX 3.1 и оснащаются всеми необходимыми механизмами защиты.

В целом стенд DeepCool на Computex 2026 оказался одним из самых цельных на выставке. Компания не просто показала набор новых устройств, а продемонстрировала собственное видение развития рынка комплектующих. С одной стороны, производитель активно интегрирует дисплеи в корпуса, кулеры и СЖО. С другой — делает серьёзную ставку на растущий рынок ИИ-систем и рабочих станций, для которых предназначены такие решения, как StationX 620 и новые высокопроизводительные блоки питания.