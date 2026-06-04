Репортаж со стенда Acer на Computex 2026: 50 лет инноваций, умные очки, игровые консоли и устройства нового поколения

В этом году компания Acer отмечает 50-летний юбилей. За полвека бренд прошёл путь от производителя электронных компонентов до одного из крупнейших игроков мирового рынка ПК и потребительской электроники. На выставке Computex 2026 компания Acer отметила круглую дату демонстрацией новых продуктов, которые показывают её видение будущего. На стенде компании соседствовали ноутбуки, игровые приставки, профессиональные мониторы, носимая электроника, планшеты и даже персональный электротранспорт.

Умные очки AI Glasses GI0 и очки дополненной реальности AR Vision GR0

Acer в этом году решила развивать новое для себя направление умных носимых устройств и представила целый ряд необычных гаджетов. В частности, Acer показала на Computex 2026 интеллектуальные очки Acer AI Glasses GI0 и очки дополненной реальности Acer AR Vision GR0.

Модель AI Glasses GI0 ориентирована на повседневное использование. Очки оснащены камерой, микрофонами и набором ИИ-функций, позволяющих выполнять перевод речи в реальном времени, получать подсказки по окружающим объектам, вести фото- и видеосъёмку, а также взаимодействовать с голосовым помощником.

В свою очередь, модель AR Vision GR0 предназначена для работы с дополненной реальностью. Устройство способно выводить перед глазами пользователя цифровые объекты, уведомления и служебную информацию, открывая возможности для навигации, обучения, удалённой поддержки и различных корпоративных сценариев использования.

Пока подобные устройства только начинают формировать массовый рынок, однако Acer явно стремится занять в нём нишу ещё на раннем этапе развития.

Aspire Badge — цифровой значок нового поколения

Другой необычной разработкой стал Aspire Badge — компактный носимый аксессуар с небольшим IPS-дисплеем диагональю 1,85 дюйма.

Устройство можно носить как значок, кулон на шнурке или закреплять при помощи магнита. Через мобильное приложение пользователь сможет выводить на экран изображения, анимации и различные персонализированные элементы оформления. Кроме декоративной функции предусмотрены и практические возможности: аварийный сигнал, SOS-режим с передачей сигнала азбукой Морзе и режим ночной подсветки.

Кроме того, Aspire Badge можно установить в специальную подставку и использовать в качестве ночника или настольного голосового помощника.

FreeSense Ring Ultra — первый шаг Acer на рынок умных колец

Ещё одной из самых необычных новинок Acer стало умное кольцо FreeSense Ring Ultra. Устройство позиционируется как компактная альтернатива фитнес-браслетам и смарт-часам, позволяющая круглосуточно отслеживать основные показатели здоровья.

Кольцо оснащено датчиками мониторинга сердечного ритма, уровня кислорода в крови (SpO2), качества сна и уровня стресса. Собранные данные анализируются алгоритмами искусственного интеллекта и отображаются в мобильном приложении.

Корпус устройства защищён по стандарту IP68, поэтому кольцо можно не снимать во время тренировок, плавания или водных процедур. Встроенный аккумулятор ёмкостью 15,5 мА·ч обеспечивает до шести дней автономной работы. Acer предложит новинку в чёрном и серебристом вариантах исполнения, а также в разных размерах.

Predator XB273K 3D — объёмное изображение без очков

В игровой части экспозиции внимание привлёк монитор Predator XB273K 3D, который предлагает просмотр трёхмерного изображения без использования специальных очков благодаря фирменной технологии SpatialLabs.

Монитор оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) и частотой обновления до 180 Гц, а также системой отслеживания положения глаз пользователя. Благодаря этому устройство формирует стереоскопическое изображение в реальном времени и позволяет получать эффект объёма как в играх, так и при работе с трёхмерным контентом.

Встроенная локальная ИИ-модель позволяет преобразовывать обычный двумерный контент в трёхмерный без необходимости использования специализированных игр. Для управления функциями объёмного изображения Acer подготовила новое приложение SpatialLabs 3D Hub. Монитор также поддерживает AMD FreeSync Premium и совместим с Nvidia G-Sync.

Подобные решения особенно интересны разработчикам, дизайнерам, архитекторам и создателям контента, однако Acer активно продвигает технологию и среди геймеров, предлагая новый уровень погружения в игровой процесс.

Acer ProDesigner PE320QK G0 — монитор для профессионалов

Для дизайнеров, фотографов и специалистов по работе с графикой Acer показала монитор ProDesigner PE320QK G0. Модель оснащена 31,5-дюймовой QD-OLED-панелью с разрешением 3840 × 2160 пикселей.

Новинка обеспечивает точность цветопередачи Delta E < 1, охватывает 99 % пространства DCI-P3 и 98 % Adobe RGB, а также получила сертификацию Calman Verified. Частота обновления достигает 120 Гц, а время отклика составляет всего 0,03 мс. Дополнительные возможности предоставляет программный комплекс Creator Hub, предназначенный для управления цветовыми профилями и многомониторными конфигурациями.

Predator Atlas 8 — портативная игровая приставка нового поколения

Одной из главных игровых премьер Acer на Computex 2026 стала портативная консоль Predator Atlas 8. Устройство знаменует полноценный выход Acer в сегмент высокопроизводительных игровых портативных консолей на платформе Windows.

Консоль оснащена 8-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1920 × 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой VRR. В основе лежат новые процессоры Intel Arc G-Series вплоть до старшей версии G3 Extreme в сочетании с графикой Intel Arc B390 и технологией масштабирования XeSS 3.

Система охлаждения Predator AeroBlade оснащена первым в сегменте металлическим вентилятором с толщиной лопастей всего 0,1 мм. Консоль также получила батарею ёмкостью до 80 Вт·ч, поддержку Wi-Fi 7, два порта Thunderbolt 4 и фирменное приложение PredatorSense.

Acer Nitro Blaze Link — игровой компьютер в кармане

Если Predator Atlas 8 представляет собой классическую портативную консоль, то Acer Nitro Blaze Link предлагает иной подход. Это компактное устройство предназначено для потоковой передачи игр с ПК через локальную сеть.

Новинка получила 7-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей, поддержку Wi-Fi 6 и массу всего 464 г. По сути, это аналог концепции PlayStation Portal, адаптированный для экосистемы ПК. Acer делает ставку на минимальные задержки и удобство использования дома без необходимости переносить тяжёлый игровой ноутбук между комнатами.

Swift Air 14 — сверхлёгкий ноутбук для эпохи ИИ

В сегменте мобильных ПК стоит отметить новый Swift Air 14. Ноутбук построен на процессорах Intel Core Series 3 и ориентирован на пользователей, которым нужен лёгкий и универсальный компьютер для работы и учёбы.

Модель получила алюминиевый корпус толщиной от 12,9 мм и массой 1,25 кг, 14-дюймовый экран с разрешением 1920 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а также систему из четырёх динамиков с поддержкой DTS Ultra. Время автономной работы достигает 19 часов при воспроизведении видео.

Планшеты Iconia Duo

Acer также представила новое семейство планшетов Iconia Duo с фирменным соотношением сторон 3:2. Флагманский Iconia Duo S14 оснащён 14,2-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2880 × 1840 пикселей и процессором MediaTek Dimensity 8300. Благодаря большому экрану его можно использовать в качестве дополнительного монитора для ноутбука или компьютера.

Более компактные Iconia Duo S12 и Iconia Duo D12 получили 12,2-дюймовые дисплеи. При этом в случае старшего S12 используется OLED-панель с разрешением 2.8K, тогда как D12 начального уровня предлагает IPS-дисплей с разрешением 2400 × 1600 пикселей. Также у новинок отличаются процессоры — Dimensity 7400 и Helio G99 соответственно.

Все три планшета Iconia Duo работают под управлением Android 16 и поддерживают использование стилуса, клавиатуры и магнитной подставки.

Acer Nitro eCity Plus — электровелосипед для города

Завершает экспозицию направление электротранспорта. Acer активно развивает экосистему e-mobility и в этом году привезла на Computex новый электровелосипед Nitro eCity Plus.

Модель рассчитана на городские поездки и поддерживает различные конфигурации перевозки грузов. Управление и мониторинг параметров электровелосипеда осуществляются через приложение Acer eMobility, которое теперь поддерживает голосовые команды, отображает статистику поездок и предоставляет противоугонные функции.

Юбилейный стенд Acer хорошо показал, насколько сильно компания изменилась за последние десятилетия. Сегодня её интересы давно не ограничиваются компьютерами и мониторами. На Computex 2026 Acer продемонстрировала стремление строить целую экосистему устройств — от носимой электроники и ИИ-очков до игровых консолей, профессиональных дисплеев и электровелосипеда. И если раньше Acer ассоциировалась прежде всего с ноутбуками, то теперь компания всё активнее осваивает новые направления, пытаясь занять место в самых разных сегментах потребительской электроники.