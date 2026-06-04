Cooler Master показала огромный кулер для охлаждения CPU и GPU вместе, а также съёмную турбину для видеокарт

Требования к решениям в области теплоотвода постоянно растут, и Cooler Master не постеснялась предложить на выставке Computex 2026 радикальные варианты: единую СЖО для центральных и графических процессоров, а также турбину для видеокарт, сообщает PC Gamer.

Основным компонентом системы Cooler Master Project AIO Liquid Cooling Solution выступает радиатор размерами 360 × 360 мм — единый блок, который вместе с четырьмя 180-мм вентиляторами обладает тепловой мощностью в 2000 Вт, а большой размер вентиляторов позволяет снизить шум на 20 %. Для соединения с блоками процессора и видеокарты используются гибкие трубки. Таким образом, единое решение справляется с задачей одновременного охлаждения обоих компонентов. Обладая запасом мощности, он обеспечит комфортную работу и многоядерного процессора, и одной или даже двух Nvidia GeForce RTX 5090.

Ещё одно интересное решение — аксессуар Cooler Master MasterFlow. Он предназначен для установки поверх видеокарты и перенаправляет горячий воздух, который часто достигает процессора. Кожухи с вентилятором-турбиной, в частности, выступали как основной элемент эталонных карт серии Nvidia GeForce GTX 10, но от них отказались в пользу более эффективных систем с двумя или тремя вентиляторами и часто с радиаторами по обе стороны видеокарты. Они качественно охлаждают графический процессор, но часто направляют горячий воздух прямо на центральный. Поэтому в Cooler Master решили изолировать его и выпускать горячий воздух через слот расширения — удаётся улучшить картину на величину от 4 до 6 °C.